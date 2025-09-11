Η νέα δίκη της Folli Follie, η διεθνής διαιτησία ΔΑΑ - Δημοσίου, η τιμή πώλησης ακίνητου «φιλέτου» στο Παλαιό Ψυχικό, η Διώρυγα της Κορίνθου και οι αλλαγές στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου

Η νέα δίκη της Folli Follie

Σε περίπου έναν μήνα, στις 15 Οκτωβρίου, αναμένεται να εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων η υπόθεση του σκανδάλου της Folli Follie, με βασικούς κατηγορούμενους τον ιδρυτή της εταιρείας Δημήτρη Κουτσολιούτσο, τη σύζυγό του Καίτη και τον γιο τους Τζώρτζη. Σε πρώτο βαθμό, τα τρία μέλη της οικογένειας καθώς και δύο συνεργάτες τους είχαν καταδικαστεί σε ποινές κάθειρξης από 10 έως 17 έτη. Η νέα δίκη αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς εκπρόσωποι των μικροεπενδυτών δηλώνουν αποφασισμένοι να θέσουν ζητήματα που δεν είχαν φωτιστεί επαρκώς στο πρωτόδικο στάδιο. Ένα εξ αυτών είναι η ζημία που υπέστησαν οι μέτοχοι, αλλά και το Δημόσιο από τη συγχώνευση των ΚΑΕ, της Elmec Sport και της Folli Follie το 2010. Η συγχώνευση εκείνη είχε οδηγήσει στη δημιουργία της Folli Follie Group. Οι όροι της ανταλλαγής μετοχών εξασφάλισαν στους μετόχους της Folli Follie ποσοστό 83,5% στη Folli Follie Group, στους μετόχους των ΚΑΕ ποσοστό 16,25% και στους μετόχους της Elmec μόλις 0,25%. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε χρόνια αργότερα έκθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η συγκεκριμένη αποτίμηση είχε βασιστεί σε πλασματικά οικονομικά στοιχεία, με ανύπαρκτα τραπεζικά υπόλοιπα ύψους 88 εκατ. δολαρίων και εικονικές πωλήσεις άνω των 243 εκατ. ευρώ. Η παραποίηση αυτή διαμόρφωσε τεχνητά ευνοϊκούς όρους για τη Folli Follie, ζημιώνοντας τους μετόχους των άλλων δύο εταιρειών και ενισχύοντας δυσανάλογα τους Κουτσολιούτσους. Το Εφετείο θα κληθεί να αξιολογήσει κατά πόσο η εν λόγω συγχώνευση υπήρξε καθοριστική για την παραπλάνηση επενδυτών και Δημοσίου, όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι των μικροεπενδυτών. Υπό κανονικές συνθήκες, τα αδικήματα θα έφταναν σε παραγραφή το 2025 με την παρέλευση της 15ετίας. Στην προκειμένη περίπτωση, ωστόσο, δεν υφίσταται τέτοιος κίνδυνος, καθώς η παραγραφή αναστέλλεται για όσο διάστημα η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον δικαστηρίου.

Η διεθνής διαιτησία ΔΑΑ - Δημοσίου

Σε εξέλιξη βρίσκεται ακόμη η διαιτητική διαδικασία ανάμεσα στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και το Ελληνικό Δημόσιο ενώπιον του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου του Λονδίνου (LCIA), καθώς τρία χρόνια μετά την προσφυγή του ΔΑΑ δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση. Η υπόθεση αφορά στις μειώσεις μισθωμάτων που επέβαλε το Δημόσιο μέσω διαδοχικών νομοθετικών παρεμβάσεων από το 2011 έως το 2022. Συγκεκριμένα, με βάση τον νόμο 4002/2011 προβλέφθηκε μείωση 20% από τον Αύγουστο του 2011, ενώ ο νόμος 4081/2012 προέβλεψε νέα μείωση έως και 25% από τον Οκτώβριο του 2012. Η απαγόρευση οποιασδήποτε αναπροσαρμογής επεκτάθηκε διαδοχικά με σειρά νομοθετημάτων έως το τέλος του 2022. Η συνολική αξία των μη καταβληθέντων ποσών λόγω των μειώσεων εκτιμάται σε 31,2 εκατ. ευρώ. Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών υποστηρίζει ότι οι συμβατικές του υποχρεώσεις υπερισχύουν των νομοθετικών ρυθμίσεων, επικαλούμενος ρήτρα της Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου (ΣΑΑ), σύμφωνα με την οποία οι όροι των μισθώσεων που προβλέπει η σύμβαση δεν μπορούν να περιοριστούν από μεταγενέστερους νόμους. Παρά τις σχετικές επισημάνσεις του ΔΑΑ, οι δημόσιες υπηρεσίες που στεγάζονται στο αεροδρόμιο προχώρησαν σε πληρωμές μειωμένων μισθωμάτων, ακολουθώντας κατά γράμμα τις διατάξεις των επίμαχων νόμων. Η εταιρεία προχώρησε σε συμψηφισμό των διαφορών μεταξύ των συμβατικών και των μειωμένων μισθωμάτων, κάτι που απορρίφθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο με επιστολές του τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2019. Η αποτυχία εξεύρεσης λύσης μέσω της διαδικασίας φιλικής διευθέτησης, όπως προβλέπεται στη ΣΑΑ, οδήγησε την υπόθεση στη διαιτησία τον Δεκέμβριο του 2022. Τρία σχεδόν χρόνια μετά δεν έχει υπάρξει ακόμη απόφαση…

Χρηματιστήριο: Νέο μοντέλο εκκαθάρισης

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επέφερε αλλαγές στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Αξιογράφων σε Λογιστική Μορφή. Οι αλλαγές έχουν στόχο να ενισχύσουν την ασφάλεια και τη διαφάνεια του συστήματος εκκαθάρισης, ώστε να μπορεί να αντέχει ακόμη και σε συνθήκες έντονης αστάθειας στις αγορές. Ένα από τα βασικά σημεία της απόφασης αφορά τα λεγόμενα «πιστωτικά όρια», δηλαδή τα όρια συναλλαγών που μπορεί να πραγματοποιεί κάθε μέλος του Χρηματιστηρίου μέσω της Εταιρείας Εκκαθάρισης. Τα όρια αυτά πλέον χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Στα προχρηματοδοτημένα πιστωτικά όρια, τα οποία καλύπτονται από τις ασφάλειες που έχει ήδη καταθέσει το μέλος, και στα μη προχρηματοδοτημένα, τα οποία βασίζονται στην αξιολόγηση της πιστοληπτικής του ικανότητας. Για τον σκοπό αυτό καθιερώνεται πλέον διαδικασία τακτικής αξιολόγησης των εκκαθαριστικών μελών, με βάση οικονομικά στοιχεία και δείκτες αξιοπιστίας, ώστε να προσδιορίζεται καλύτερα ο κίνδυνος που αναλαμβάνει το σύστημα. Παράλληλα, αυξάνονται οι ελάχιστες χρηματικές εισφορές που οφείλουν να καταθέτουν τα μέλη για τη συμμετοχή τους στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης. Το ποσό ορίζεται στις 30.000 ευρώ για τα άμεσα εκκαθαριστικά μέλη και στις 500.000 ευρώ για τα γενικά μέλη, ποσά που λειτουργούν ως «μαξιλάρι ασφαλείας» σε περίπτωση προβλημάτων. Η Εταιρεία Εκκαθάρισης αποκτά επίσης νέες αρμοδιότητες να πραγματοποιεί ελέγχους αντοχής (stress tests) με σκοπό να εξετάζεται αν τα διαθέσιμα κεφάλαια επαρκούν σε σενάρια έντονης κρίσης. Αν τα αποτελέσματα δείξουν ότι δεν υπάρχει επάρκεια, θα μπορεί να απαιτείται πρόσθετη ενίσχυση του κεφαλαίου από τα μέλη. Η απόφαση περιλαμβάνει και συγκεκριμένες δικλίδες ασφαλείας. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος δεν καλύπτει τις απαιτήσεις ασφαλείας ή υπερβεί τα όριά του, η Εταιρεία Εκκαθάρισης μπορεί να προχωρήσει σε περιοριστικά μέτρα, όπως η απαγόρευση νέων συναλλαγών ή ακόμη και η ακύρωση εντολών, προκειμένου να προστατευθεί η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Οι τροποποιήσεις θα εφαρμοστούν άμεσα, ωστόσο η πλήρης μετάβαση στο νέο μοντέλο εκκαθάρισης θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2025.

Η ΕΙΛΕΣΙΟΝ Ενεργειακή

Η ΕΙΛΕΣΙΟΝ Ενεργειακή ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 από την ΤΕΜΕΣ, εταιρεία της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου, με στόχο την ανάπτυξη φωτοβολταϊκού σταθμού στην Ασωπία Βοιωτίας, σε έκταση που μισθώνει από τη Sportsland του ομίλου Βασιλάκη. Στο μετοχικό της κεφάλαιο συμμετείχαν για τρία χρόνια, με ποσοστό 25% έκαστος, ηΤΕΜΕΣ, η Autohellas του ομίλου Βασιλάκη, η Masdar CES Europe BV και η Taaleri Development Holdings, επενδυτικός και διαχειριστικός όμιλος με έδρα τις σκανδιναβικές χώρες. Προ διμήνου σημειώθηκε αλλαγή στη μετοχική σύνθεση, καθώς η Taaleri SolarWind III Holdings Sàrl αποχώρησε πλήρως, διαθέτοντας το ποσοστό της ισομερώς στους υπόλοιπους μετόχους. Έτσι, σήμερα η Autohellas, η ΤΕΜΕΣ και η Masdar CES Europe BV κατέχουν από 33,33% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΙΛΕΣΙΟΝ Ενεργειακή, το οποίο συνολικά ανέρχεται σε 2,46 εκατ. ευρώ.

Ακίνητο «φιλέτο» στο Παλαιό Ψυχικό

Η εταιρεία CR Square αναδείχθηκε υπερθεματιστής στον πλειστηριασμό ακινήτου «φιλέτου» στο Παλαιό Ψυχικό, αποκτώντας το με προσφορά 2,1 εκατ. ευρώ. Το ακίνητο, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Χλόης 1 και Υακίνθων 48, ανήκε στη σχολάζουσα κληρονομιά του Εμμανουήλ – Βασιλείου Βασιακώστα και έχει συνολική έκταση 1.609,33 τετραγωνικών μέτρων. Στο οικόπεδο υπάρχει ενιαία οικοδομή με δύο οριζόντιες ιδιοκτησίες, ενώ περιλαμβάνει και δικαίωμα υψούν. Η τιμή πρώτης προσφοράς είχε οριστεί στα 2,49 εκατ. ευρώ, ωστόσο η μοναδική πρόταση της CR Square, που κάλυψε περίπου το 85% του ποσού αυτού, έγινε δεκτή ως νόμιμη βάσει του νόμου 4182/2013. Με βάση την τελική αξία εξαγοράς, το τίμημα αντιστοιχεί σε περίπου 1.305 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, τιμή σημαντικά χαμηλότερη από τα επίπεδα της αγοράς στην περιοχή. Ενδεικτικά, τον Αύγουστο του 2025 οι μέσες ζητούμενες τιμές στο Παλαιό Ψυχικό κυμαίνονταν μεταξύ 4.691 και 6.691 ευρώ ανά τ.μ., γεγονός που σημαίνει ότι η CR Square απέκτησε το ακίνητο σε ποσό μειωμένο κατά 72% έως 80% σε σχέση με τις τρέχουσες αξίες.

Χάρητος και Σπευσίππου

Διαμέρισμα εμβαδού 166,5 τετραγωνικών μέτρων, με συνοδευτική θέση στάθμευσης 10,1 τ.μ., που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Χάρητος 11 και Σπευσίππου 14, είχε τεθεί προς μίσθωση από τη Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος Π.Λ. Μουστάκα μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας. Το μηνιαίο μίσθωμα είχε οριστεί στα 3.000 ευρώ για χρήση κατοικίας και στα 3.500 ευρώ για επαγγελματική στέγη. Ωστόσο, έως τα μέσα Αυγούστου δεν κατατέθηκε καμία προσφορά, με αποτέλεσμα η διαδικασία να κηρυχθεί άγονη. Η σχετική απόφαση διαβιβάστηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, προκειμένου να γίνουν οι προβλεπόμενες ενέργειες και να προχωρήσει η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με νέους όρους.

Η Διώρυγα της Κορίνθου

Νέος τιμοκατάλογος για τη διέλευση πλοίων από τη Διώρυγα της Κορίνθου τέθηκε σε ισχύ με απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Περακάκη. Ο νέος τιμοκατάλογος αντικαθιστά το καθεστώς χρεώσεων που ίσχυε από τον Ιούλιο του 2022. Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, οι τιμές διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία πλοίου και υπολογίζονται είτε βάσει της Καθαρής Χωρητικότητας είτε με το Ολικό Μήκος. Ενδεικτικά, ένα κρουαζιερόπλοιο με 3.000 ΚΚΧ θα καταβάλλει πλέον περίπου 2.575 ευρώ για μία διέλευση, ενώ ένα ιδιωτικό γιοτ μήκους 50 μέτρων χρεώνεται περί τα 1.822 ευρώ. Για τα εμπορικά φορτηγά πλοία τα διόδια ξεκινούν από τα 120 έως 170 ευρώ για μικρά σκάφη και αυξάνονται ανάλογα με τη χωρητικότητα, ενώ ειδικές κατηγορίες όπως οι φορτηγίδες και οι πλωτές δεξαμενές τιμολογούνται στα 350 ευρώ. Για τα μικρά αλιευτικά της Ισθμίας, του Λουτρακίου και της Κορίνθου προβλέπεται ειδική χρέωση 40 ευρώ. Ιδιαίτερα υψηλότερες είναι οι τιμές για τα επιβατηγά πλοία, τα κρουαζιερόπλοια και τα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής, με τις χρεώσεις να ξεκινούν από 400 ευρώ και να αυξάνονται ανάλογα με την καθαρή χωρητικότητα. Αντίθετα, για τα τουριστικά σκάφη που εκτελούν εκδρομές κατά μήκος της Διώρυγας καθιερώνονται χαμηλότερες τιμές, από 18 ευρώ για τα μικρότερα, ενώ τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής χρεώνονται από 70 ευρώ και άνω, ανάλογα με το μήκος τους. Πέρα από τα βασικά διόδια, θεσπίζονται και πρόσθετες επιβαρύνσεις για υπηρεσίες όπως ρυμούλκηση και πλοήγηση, με το κόστος να ξεκινά από 230 και 220 ευρώ αντίστοιχα. Τέλος, προβλέπονται προσαυξήσεις σε περιπτώσεις ακυβέρνητων πλοίων ή πλοίων με κλίση άνω των τριών μοιρών.