Η πρωθυπουργική προτροπή για την συγκατοίκηση φοιτητών και τα αποκαλυπτικά στοιχεία του EUROSTUDENT, τι περιμένει η ΠΟΜΙΔΑ για την παράταση της φοροαπαλλαγής στις κενές κατοικίες, το TH2ORAX και η Acromove

Η φοιτητική στέγη

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης Τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο ζήτημα της φοιτητικής στέγης, τονίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες στην ανεύρεση κατάλληλων καταλυμάτων. Στην απάντησή του, έκανε αναφορά σε διεθνείς πρακτικές, υποστηρίζοντας ότι η συγκατοίκηση φοιτητών αποτελεί μια διαδεδομένη λύση στο εξωτερικό, η οποία συμβάλλει στη μείωση του κόστους διαβίωσης. «Η ελληνική οικογένεια είναι προσηλωμένη στο ότι όταν σπουδάσει ένα παιδί, θα πρέπει να μείνει μόνο του. Αυτό στο εξωτερικό δεν ισχύει. Οι φοιτητές εκεί συγκατοικούν και αυτό τους δίνει μεγάλο οικονομικό όφελος. Εάν όλοι οι φοιτητές ψάχνουν γκαρσονιέρες των 40 και 50 τετραγωνικών, προφανώς και θα αυξηθούν οι τιμές. Εάν κατανεμηθούν οι φοιτητές που επιλέγουν να συγκατοικήσουν με σημαντικό οικονομικό όφελος, τότε θα μειωθούν οι πιέσεις στα μικρά ακίνητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα στοιχεία του EUROSTUDENT

Ωστόσο, τα στοιχεία του ερευνητικού προγράμματος EUROSTUDENT, το οποίο συγκεντρώνει δεδομένα για τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες ζωής των φοιτητών σε 26 χώρες της Ευρώπης, δείχνουν μια πιο σύνθετη εικόνα από αυτή που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Αν και η Ελλάδα δεν συμμετέχει στη συγκεκριμένη έρευνα, τα συγκριτικά στοιχεία αποκαλύπτουν ότι η συγκατοίκηση δεν είναι η κυρίαρχη πρακτική στην ΕΕ, αλλά κατατάσσεται μόλις τέταρτη σε συχνότητα. Συγκεκριμένα, μόλις το 13% των φοιτητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις χώρες που καλύπτει η έρευνα, μοιράζονται το κατάλυμά τους με συμφοιτητές ή φίλους. Το πιο διαδεδομένο μοντέλο διαμονής παραμένει η παραμονή με τους γονείς (34%), ακολουθεί η συγκατοίκηση με σύντροφο ή σύζυγο (26%), ενώ το 15% επιλέγει τις φοιτητικές εστίες. Το λιγότερο συχνό μοντέλο, με ποσοστό 12%, είναι η πλήρης ανεξαρτησία του φοιτητή, δηλαδή η διαμονή μόνος σε δικό του χώρο (κάτι που στην Ελλάδα πράγματι προτιμούμε).

Η χαμηλότερη και η υψηλότερη συγκατοίκηση

Σύμφωνα με τα στοιχεία του EUROSTUDENT, οι χώρες της Ευρώπης εμφανίζουν σημαντικές διαφορές ως προς τη διάδοση της συγκατοίκησης φοιτητών εκτός εστιών. Στην κορυφή βρίσκεται η Ολλανδία, όπου το 29% των φοιτητών μοιράζονται την κατοικία τους με άλλους. Ακολουθούν η Αυστρία και η Ισλανδία με ποσοστά 27%, ενώ στην Ιρλανδία και στη Σουηδία το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 22%. Στην Εσθονία το 20% των φοιτητών επιλέγουν τη συγκατοίκηση, στη Δανία το 19% και στη Φινλανδία και τη Γαλλία το 18%. Η Γερμανία καταγράφει ποσοστό 17%, ενώ στη Νορβηγία και την Πολωνία το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται στο 16%. Στη Λιθουανία το 15% των φοιτητών ζουν σε κοινόχρηστα διαμερίσματα, ενώ στη Λετονία το ποσοστό αυτό φτάνει το 13%. Η Ρουμανία και η Ουγγαρία καταγράφουν ποσοστά 12%, ενώ στην Τσεχία το ποσοστό πέφτει στο 11% και στην Κροατία στο 10%. Στη Σλοβακία το αντίστοιχο ποσοστό περιορίζεται στο 9%, ενώ στην Πορτογαλία στο 8%. Στην Ελβετία συγκατοικεί μόλις το 7% των φοιτητών, ενώ στη Μάλτα το ποσοστό αυτό πέφτει στο 6% και στην Ισπανία στο 5%. Στη Γεωργία μόλις το 4% των φοιτητών μοιράζονται το κατάλυμά τους, ενώ στο Αζερμπαϊτζάν η συγκατοίκηση αποτελεί εξαιρετικά σπάνια πρακτική με μόλις 1%.

Η φοροαπαλλαγή για τις κενές κατοικίες

Ευχαριστημένη εμφανίσθηκε η ΠΟΜΙΔΑ από τις πρωθυπουργικές ανακοινώσεις για θέσπιση συντελεστή 25% για εισοδήματα από ενοίκια από 12.000 έως 24.000 ευρώ, για μείωση του «τεκμηρίου» κατοικίας για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές κατά 30% και την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ της πρώτης κατοικίας στα μικρά χωριά της χώρας. Ωστόσο, από τις σημερινές αποσαφηνίσεις των πρωθυπουργικών εξαγγελιών από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης η ΠΟΜΙΔΑ αναμένει την εξειδίκευση της έμμεσης προαναγγελίας για παράταση της τριετούς φοροαπαλλαγής στις κενές κατοικίες, ενός μέτρου που με τα σημερινά δεδομένα λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Η Ομοσπονδία το χαρακτηρίζει κομβικό για την επανένταξη ιδιοκτησιών στη μακροχρόνια μίσθωση και επισημαίνει ότι η αποτελεσματικότητά του θα κριθεί από τις τεχνικές λεπτομέρειες που θα ανακοινωθούν από τον αρμόδιο υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη. Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, η παράταση πρέπει να συνοδευτεί από διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής και διορθώσεις στις υφιστάμενες αστοχίες, ώστε το κίνητρο να είναι πραγματικό και αξιοποιήσιμο από όσο το δυνατόν περισσότερους ιδιοκτήτες. Ζητούμενο θεωρείται ο σαφής ορισμός του τι συνιστά «κενή κατοικία», τα αποδεικτικά στοιχεία που θα απαιτούνται, καθώς και οι κανόνες για τη μετάβαση από την αδράνεια στη μίσθωση χωρίς υπέρμετρη γραφειοκρατία ή αιφνιδιαστικές επιβαρύνσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη θεσμοθέτηση «πιστοποιητικού φερεγγυότητας» για υποψήφιους ενοικιαστές. Η ΠΟΜΙΔΑ υποστηρίζει ότι ένα αξιόπιστο, διαφανές εργαλείο αξιολόγησης θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των ιδιοκτητών, θα μειώσει τα φαινόμενα κακοπληρωμών και θα λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τη φοροαπαλλαγή, δημιουργώντας ένα ασφαλέστερο περιβάλλον για τη διάθεση κλειστών κατοικιών στην αγορά.

Η περιζήτητη Acromove

Η Acromove Europe, η ελληνική εταιρεία που εξειδικεύεται στη δημιουργία λύσεων αιχμής στον τομέα του Edge Cloud και των ιδιωτικών δικτύων 5G, βρίσκεται σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης, προσελκύοντας το ενδιαφέρον επενδυτών και μεγάλων πελατών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Με τεχνολογίες που καλύπτουν τις ανάγκες κρίσιμων βιομηχανιών, αλλά και του τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, η εταιρεία αναδεικνύεται σε έναν από τους πιο υποσχόμενους παίκτες της ευρωπαϊκής αγοράς. Η Acromove Europe αποτελεί τον ευρωπαϊκό βραχίονα της Acromove Inc., μιας εταιρείας υψηλής τεχνολογίας που ιδρύθηκε το 2017 στις Ηνωμένες Πολιτείες από τους Αρτέμιο και Ευάγγελο Αχιλλόπουλο. Από το καλοκαίρι του 2023, τη διοίκηση έχει αναλάβει ο Γιώργος Κατινιώτης, ο οποίος ηγείται από την Αθήνα της προσπάθειας μετατροπής της τεχνολογίας της εταιρείας σε προϊόν με ισχυρό «product-market fit». Η πρόσφατη στρατηγική επένδυση του Ομίλου EFA Group στην Acromove έχει προσδώσει νέα ώθηση στην πορεία της εταιρείας. Η συνεργασία αυτή δημιουργεί συνέργειες με τη Scytalys, επίσης μέλος του Ομίλου EFA, και ανοίγει τον δρόμο για την ανάπτυξη ενοποιημένων λύσεων τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής που ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες απαιτήσεις του πεδίου επιχειρήσεων. Η Acromove θα μεταφέρει σύντομα τις δραστηριότητές της στις νέες εγκαταστάσεις του Ομίλου EFA στο Κορωπί, ενισχύοντας περαιτέρω το αποτύπωμά της στην Ελλάδα. Η στρατηγική επέκταση της Acromove Europe δεν σταματά εδώ. Η εταιρεία έχει ήδη αντλήσει περισσότερα από 6 εκατ. δολάρια από venture capitals και angel investors σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ελλάδα, γεγονός που αποδεικνύει την εμπιστοσύνη που δείχνει η αγορά στο τεχνολογικό της όραμα. Στην καρδιά της δραστηριότητάς της βρίσκεται το Edge Cloud Appliance, μια φορητή και ανθεκτική συσκευή που επιτρέπει τη δημιουργία πλήρους ιδιωτικού data center LTE/5G σε λιγότερο από 15 λεπτά, προσφέροντας ευελιξία και ταχύτητα ανάπτυξης ακόμα και στα πιο δύσβατα περιβάλλοντα. Η παγκόσμια αγορά για λύσεις Edge AI και Private 5G εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 5 δισ. δολάρια έως το 2025. Η Acromove Europe, χάρη στην τεχνολογική της υπεροχή και την ευκολία χρήσης των λύσεών της, βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση για να αξιοποιήσει αυτή τη δυναμική και να ανταγωνιστεί διεθνείς κολοσσούς.

Προχωρεί το TH2ORAX

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας ενέκρινε την καταβολή προκαταβολής ύψους 11 εκατ. ευρώ για το έργο TH2ORAX – Εξελίξιμο Ολιστικό Υβριδικό Επιχειρησιακό Αυτόνομο Σύστημα, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και υλοποιείται σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Το έργο εντάσσεται στις στρατηγικές δράσεις καινοτομίας και άμυνας της χώρας, με ανάδοχο την Ένωση Εταιρειών NOVA ΜΑΕ – Cosmos Computers ΑΕΒΕ και δικαιούχο τη NOVA Telecommunications and Media Μονοπρόσωπη ΑΕ. Αντικείμενο του «TH2ORAX» είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρησης «επόμενης γενιάς», βασισμένου σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και machine-to-machine learning, που θα συνδυάζει διαφορετικές μορφές συνεργατικών υποδομών για τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο. Το νέο σύστημα αναμένεται να ενισχύσει καίριους τομείς όπως η ασφάλεια, η άμυνα και η πολιτική προστασία, καλύπτοντας τις ανάγκες ενός ευρέος φάσματος χρηστών και διασφαλίζοντας λειτουργικότητα και προσαρμοστικότητα σε βάθος χρόνου. Παράλληλα, θα προσφέρει πρόσβαση και διαχείριση δεδομένων από ολόκληρη την ελληνική επικράτεια σε πραγματικό χρόνο, θα αξιοποιεί τους διαθέσιμους πόρους των αρμόδιων υπουργείων και θα μειώνει σημαντικά τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό. Στον πυρήνα του έργου βρίσκεται η ενίσχυση της ικανότητας εγχώριας σχεδίασης και παραγωγής συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, η αναβάθμιση στρατιωτικών υποδομών και η υποστήριξη της μετάβασης της χώρας σε μια πλήρως ψηφιοποιημένη δημόσια διοίκηση, με αυξημένο συντονισμό και επιχειρησιακή ετοιμότητα σε 24ωρη βάση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη διασφάλιση της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των δεδομένων, μέσα από την ενσωμάτωση προηγμένων μηχανισμών κυβερνοασφάλειας και αυτοματοποιημένων αντιδράσεων που αξιοποιούν τεχνολογίες machine learning και big data analytics.

Η Onlygroup Holding

Στα τέλη Αυγούστου ιδρύθηκε η Onlygroup, εταιρεία χαρτοφυλακίου στην οποία εμφανίζεται ως διαχειριστής ο πρώην Chief Marketing Officer της Novibet, Χριστόφορος Μποζατζίδης Η Onlygroup τις προηγούμενες ημέρες προχώρησε στη σύσταση επτά θυγατρικών με διακριτό αντικείμενο η καθεμία. Πρόκειται για την Onlysports Media Μονοπρόσωπη AE που θα επικεντρώνεται στον χώρο των αθλητικών μέσων και εκδηλώσεων, καλύπτοντας από την έκδοση εφημερίδων και περιοδικών έως την παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου και την προβολή αγώνων. Η Onlymedia Media Group Μονοπρόσωπη AE θα δραστηριοποιείται στον επενδυτικό τομέα, επεκτεινόμενη σε μετοχές, ακίνητα και άλλα μέσα, ενώ παρέχει και συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης. Η Onlyproductions Αgency Μονοπρόσωπη ΑΕ θα έχει ως αντικείμενο τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και τη διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Onlywin Marketing Agency Μονοπρόσωπη ΑΕ θα δραστηριοποιείται στον χώρο της διαφήμισης και των δημοσίων σχέσεων με υπηρεσίες παραγωγής προωθητικού περιεχομένου και ερευνών αγοράς. Στον τομέα της τεχνολογίας η Onlytech Solutions Μονοπρόσωπη ΑΕ θα προσφέρει ανάπτυξη λογισμικού, δημιουργία εφαρμογών, φιλοξενία ιστοσελίδων και συμβουλευτική. Η Onlymarketing 360 Marketing Agency Μονοπρόσωπη ΑΕ θα εξειδικεύεται σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες μάρκετινγκ, από την παραγωγή διαφημιστικών βίντεο έως την πώληση διαφημιστικού χώρου. Τέλος, η Onlybet Media Μονοπρόσωπη ΑΕ θα συνδυάζει μάρκετινγκ και διαφήμιση με λύσεις πληροφορικής. Κάθε μία από τις οκτώ εταιρείες –συμπεριλαμβανομένης της μητρικής Onlygroup– συστάθηκε με μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος του επιχειρηματικού κεφαλαίου που έχει επενδυθεί στα 200.000 ευρώ.