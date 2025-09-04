Το κανονιστικό οπλοστάσιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την εξαγορά του Χρηματιστηρίου από το Euronext, τα αποτελέσματα του ΟΠΑΠ και τα 4 αμοιβαία κεφάλαια για την Golden Visa

Τα αποτελέσματα του ΟΠΑΠ

Μετά το εντυπωσιακό πρώτο εξάμηνο του 2025, όπου ο ΟΠΑΠ κατέγραψε καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) 1,153 δισ. ευρώ, λειτουργικά κέρδη EBITDA 398,4 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 233,4 εκατ. ευρώ, και μετά τις ανακοινώσεις για τη διανομή καθαρού προμερίσματος 0,475 ευρώ ανά μετοχή, το ενδιαφέρον των αναλυτών και των επενδυτών στρέφεται σήμερα στις δηλώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου, Jan Karas.

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στις εκτιμήσεις του για την περαιτέρω ενίσχυση των εσόδων και της κερδοφορίας, καθώς και στη στρατηγική που θα ακολουθήσει ο Οργανισμός για την αύξηση της λειτουργικής αποδοτικότητας. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις ψηφιακές και επίγειες δραστηριότητες, με έμφαση στη συνεχή άνοδο του διαδικτυακού παιχνιδιού, το οποίο αναδεικνύεται πλέον σε βασικό μοχλό ανάπτυξης. Παράλληλα, με ενδιαφέρον αναμένονται και τυχόν νέες ανακοινώσεις γύρω από το επενδυτικό σχέδιο που αφορά στην ψηφιοποίηση του δικτύου πρακτορείων. Στόχος είναι η μετάβαση σε ένα πιο ολοκληρωμένο, «ψηφιακό» περιβάλλον, που θα αναβαθμίσει την εμπειρία του πελάτη και θα ενισχύσει τη θέση του ΟΠΑΠ στην αγορά τα επόμενα χρόνια.

Τα έσοδα από τα VLTs

Αυτό που δεν πέρασε απαρατήρητο είναι η ανάκαμψη που κατέγραψαν στο δεύτερο τρίμηνο του 2025 τα έσοδα από τα παιγνιομηχανήματα (VLTs) του ΟΠΑΠ. Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) από τα VLTs διαμορφώθηκαν στα 85,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 7,3% σε ετήσια βάση σε σχέση με τα 80 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου διαστήματος το 2024. Υπενθυμίζεται ότι στο πρώτο τρίμηνο του έτους η ετήσια αύξηση είχε περιοριστεί στο 1,5%, με τα έσοδα να φτάνουν τα 88 εκατ. ευρώ. Συνολικά για το πρώτο εξάμηνο του 2025, τα GGR από τα VLTs ανήλθαν σε 173,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,3% σε σύγκριση με τα 166,5 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου το 2024. Η θετική τάση αποδίδεται στις συνεχείς αναβαθμίσεις των τερματικών και στις βελτιώσεις των διαθέσιμων προϊόντων, που ενίσχυσαν το ενδιαφέρον των παικτών. Ήδη περισσότερες από 13.500 παιγνιομηχανές – ποσοστό που ξεπερνά το 56% του συνολικού στόλου – έχουν αντικατασταθεί με νέου τύπου μονάδες, οι οποίες διαθέτουν σύγχρονο σχεδιασμό και οθόνες υψηλής ευκρίνειας, ενισχύοντας περαιτέρω την εμπειρία του χρήστη.

Εκτός των Κρατικών Λαχείων η BrightStar

Η σύμβαση παραχώρησης που ισχύει σήμερα μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία και του ΤΑΙΠΕΔ για την παραγωγή, λειτουργία, κυκλοφορία, προβολή και γενική διαχείριση των Κρατικών Λαχείων ολοκληρώνεται την 1η Μαΐου 2026. Στις 18 Ιουνίου 2025, το Υπερταμείο δημοσίευσε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων – τα οποία περιλαμβάνουν το Στιγμιαίο Κρατικό Λαχείο, το Λαϊκό, το Εθνικό, το Στεγαστικό, το Ειδικό Κρατικό Λαχείο Κοινωνικής Αντίληψης (Πρωτοχρονιάτικο) και το Ευρωπαϊκό Λαχείο. Η νέα παραχώρηση θα έχει διάρκεια τουλάχιστον δέκα ετών και ο διεθνής διαγωνισμός διεξάγεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση οι ενδιαφερόμενοι όφειλαν να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος έως τις 23 Ιουλίου 2025, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την κάλυψη των προσωπικών, οικονομικών και τεχνικών κριτηρίων. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν η ΟΠΑΠ μέσω της θυγατρικής της ΟΠΑΠ Investment LTD, καθώς και η BrightStar Global Solutions Corporation. Μετά την αξιολόγηση των φακέλων, το Υπερταμείο ενέκρινε τη συμμετοχή της ΟΠΑΠ Investment LTD στη δεύτερη φάση, ενώ η BrightStar Global Solutions Corporation έμεινε εκτός διαδικασίας.

Η εξαγορά του Χρηματιστηρίου από τον Euronext

Μια σειρά κανονιστικών αποφάσεων που δημοσίευσε τις τελευταίες 48 ώρες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθορίζουν το πλαίσιο με το οποίο θα ελεγχθεί η διαδικασία της επικείμενης εξαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τον όμιλο Euronext. Η πρώτη απόφαση αφορά στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΕΛΚΑΤ), τον οργανισμό της αγοράς που έχει την ευθύνη για την τήρηση και μεταβίβαση τίτλων μετά από κάθε συναλλαγή. Με το νέο κανονιστικό πλαίσιο καθορίζεται ένας λεπτομερής κατάλογος πληροφοριών που πρέπει να καταθέσει οποιοσδήποτε επιθυμεί να αποκτήσει σημαντική συμμετοχή στο μετοχικό του κεφάλαιο. Η διαδικασία αυτή εξασφαλίζει ότι η εποπτική αρχή θα έχει πλήρη εικόνα για την ταυτότητα, τη φερεγγυότητα και τους πραγματικούς δικαιούχους του Euronext, πριν εγκρίνει οποιαδήποτε αλλαγή. Αντίστοιχες προβλέψεις περιλαμβάνονται και σε άλλη απόφαση για τον Κεντρικό Αντισυμβαλλόμενο (ΕΤΕΚ/AthexClear), τον φορέα που παρεμβάλλεται σε κάθε συναλλαγή του Χρηματιστηρίου, εγγυώμενος την ορθή εκκαθάριση.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απαιτεί πλήρη διαφάνεια για όσους αποκτούν μερίδιο επιρροής, καθώς ο Κεντρικός Αντισυμβαλλόμενος αποτελεί θεμέλιο της ασφάλειας της αγοράς. Τέλος, η εποπτική αρχή εξέδωσε απόφαση και για τον ίδιο τον διαχειριστή αγοράς, δηλαδή το Χρηματιστήριο Αθηνών. Η απόφαση θέτει αυστηρά κριτήρια καταλληλότητας για τους μετόχους που κατέχουν ή σκοπεύουν να αποκτήσουν ειδική συμμετοχή (σ.σ. Euronext.). Όπως προβλέπει, θα εξετασθεί η φήμη, η επαγγελματική εμπειρία, η οικονομική επάρκεια, αλλά και η συμμόρφωση τους με κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Όπως ρητά αναφέρει η απόφαση, κάθε μεταβίβαση ποσοστών άνω του 20%, 33%, 50% ή 67% θα χρειάζεται έγκριση από την εποπτική αρχή, ενώ το Χρηματιστήριο θα πρέπει να δημοσιοποιεί τα στοιχεία των μετόχων που ασκούν ουσιαστική επιρροή στη διοίκηση.

Τα επιλέξιμα αμοιβαία για τη Χρυσή Βίζα

Τα αμοιβαία κεφάλαια μέσω των οποίων οι επενδυτές τρίτων χωρών μπορούν να αποκτήσουν άδεια διαμονής στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του προγράμματος Golden Visa προσδιορίζει απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης. Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, προϋπόθεση για την λήψη χρυσής βίζας μέσω επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια, είναι η πραγματοποίηση επένδυσης ύψους 350.000 ευρώ σε «επιλέξιμα» χρηματοοικονομικά προϊόντα. Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου, τα επιλέξιμα για το πρόγραμμα Golden Visa αμοιβαία είναι το Alpha Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό Α/Κ της Alpha Asset Management, το GF Hellas Invest Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό Εσωτερικού της Eurobank Asset Management, το 3K Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό της 3K Investment Partners και το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Apeiron Ventures Α.Κ.Ε.Σ., το οποίο διαχειρίζεται η Apeiron Ventures Capital Partners Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ε.Σ.

Η Apeiron Ventures

Ως προς το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Apeiron Ventures Α.Κ.Ε.Σ., που ιδρύθηκε πριν από δύο χρόνια από τους Δημήτρη Καλαβρό-Γουσίου και Νίκο Αντωνίου λίγα είναι γνωστά. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι πως κατέγραψε θετικά οικονομικά αποτελέσματα στον πρώτο χρόνο ουσιαστικής δραστηριοποίησής του. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, ο καθαρός κύκλος εργασιών ανήλθε το 2024 σε 295.460 ευρώ και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους σε 101.479,89 ευρώ. Το σύνολο του ενεργητικού του fund διαμορφώθηκε σε 198.145 ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 156.779,55 ευρώ. Να σημειωθεί πως ο Δημήτρης Καλαβρός από το 2018 έχει δραστηριοποιηθεί ως επενδυτής σε επιτυχημένες εταιρείες όπως η Instacar και η SendX, ενώ έχει συμβάλει στη δημιουργία κόμβων καινοτομίας όπως το Found.ation και το TEDxAthens.

Δικαστική διαμάχη

Δύο γνωστοί Έλληνες επιχειρηματίες βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας μακρόχρονης δικαστικής διαμάχης, η οποία κατέληξε μέχρι το Εφετείο του Ιλινόις, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η υπόθεση αφορά σε τρεις αποφάσεις ελληνικών δικαστηρίων του 2003, οι οποίες επέβαλλαν την καταβολή σημαντικών οφειλών στον ένα εξ αυτών. Οι αποφάσεις αυτές κατέστησαν τελεσίδικες το 2008, έπειτα από την απόρριψη των σχετικών εφέσεων από ελληνικό Εφετείο. Το 2021, ένας εκ των δύο επιχειρηματιών προσέφυγε στα αμερικανικά δικαστήρια, ζητώντας την αναγνώριση και εκτέλεση των ελληνικών αποφάσεων στην Πολιτεία του Ιλινόις. Ο αντίδικος αντέτεινε ότι το αίτημα ήταν εκπρόθεσμο, καθώς είχε παρέλθει η 15ετής προθεσμία που ορίζει η νομοθεσία. Ωστόσο, το αμερικανικό δικαστήριο έκρινε ότι η παραγραφή άρχισε να υπολογίζεται από το 2008, όταν οι αποφάσεις έγιναν αμετάκλητες, και ως εκ τούτου έκρινε το αίτημα παραδεκτό. Με απόφαση που εκδόθηκε προχθές, το Εφετείο του Ιλινόις επικύρωσε οριστικά τη δυνατότητα αναγκαστικής εκτέλεσης επί αμερικανικού εδάφους, βάζοντας έτσι τέλος σε μια δικαστική αντιπαράθεση που διήρκεσε για δύο δεκαετίες.

Ο Pavel Prozorov και η OctaFX

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) έλαβε μέτρα σε βάρος του Ρώσου επιχειρηματία Pavel Prozorov, τελικού πραγματικού δικαιούχου της κυπριακής Octa Markets Cyprus Ltd (OctaFX), κρίνοντας ότι η επιρροή του αποβαίνει σε βάρος της ορθής και συνετής διοίκησης της εταιρείας. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η άμεση αναστολή των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές του, οι οποίες αντιστοιχούν στο 95% του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και η απαγόρευση άσκησης καθηκόντων στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η ΕΚΚ αιτιολόγησε την απόφασή της με βάση τη σοβαρότητα που αποδίδει ο νομοθέτης στην επιρροή των βασικών μετόχων και στο ενδεχόμενο αυτή να θέσει σε κίνδυνο τη διοικητική ανεξαρτησία και σταθερότητα μιας ΚΕΠΕΥ. Όπως υπογράμμισε, τα μέτρα κρίνονται αναγκαία για να αποκλειστεί η συμμετοχή του κ. Prozorov στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και στη διοίκηση της εταιρείας.

Η υπόθεση έχει και ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς η OctaFX έχει παρουσία και στην Ελλάδα, προσφέροντας υπηρεσίες διαδικτυακού trading. Ο Pavel Prozorov βρίσκεται από τις αρχές Ιουλίου σε κλοιό ελέγχων. Στην Ινδία, το γραφείο της Enforcement Directorate (ED) στη Βομβάη δέσμευσε περιουσιακά στοιχεία του στο πλαίσιο έρευνας για παράνομη λειτουργία του OctaFX υπό το καθεστώς του Νόμου για την Πρόληψη Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (PMLA). Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν ένα πολυτελές γιοτ, αυτοκίνητα και ακίνητα που διέθετε στην Ισπανία. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η πλατφόρμα φέρεται να παραπλάνησε επενδυτές μέσω ψευδών υποσχέσεων για υψηλές αποδόσεις, χρησιμοποιώντας εταιρείες-βιτρίνα και εικονικές εμπορικές συναλλαγές για να αποκρύψει τη ροή χρημάτων. Η OctaFX, από την πλευρά της, αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει προβεί σε παραπλανητικές πρακτικές ούτε σε παραβιάσεις των κανονισμών πληρωμών.