Η δικαστική δικαίωση του Γιάννη Βαρδινογιάννη στην Κύπρο, η σύμπραξη Avis και Sunel Energy στην αποθήκευση ενέργειας, η Faria Αίολος και τα 2.287 ακίνητα του ΟΤΕ

Δικαστική δικαίωση για τον Γιάννη Βαρδινογιάννη

Καλά νέα - μετά από πολύ καιρό - για τον Γιάννη Βαρδινογιάννη (του Σήφη) και την αδερφή του Αμαλία Βαρδινογιάννη, τους άλλοτε μεγαλομέτοχους της ναυτιλιακής ΑΝΕΚ. Το Διοικητικό Δικαστήριο της Κύπρου, με απόφασή του ακύρωσε τις διοικητικές κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στους δύο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου το 2017. Η υπόθεση αφορούσε σε συναλλαγές με μετοχές της Sea Star Capital το 2007, οι οποίες είχαν προκαλέσει την έναρξη μακράς διοικητικής διερεύνησης.

Με απόφαση του 2017, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου είχε επιβάλει στον Γιάννη Βαρδινογιάννη πρόστιμο ύψους 6,4 εκατ. ευρώ για παραβίαση του νόμου περί κατάχρησης αγοράς και στην αδελφή του Αμαλία Βαρδινογιάννη πρόστιμο 50.000 ευρώ για παραπλανητικές δηλώσεις προς τις αρχές. Οι δύο ενδιαφερόμενοι είχαν προσφύγει δικαστικά κατά της απόφασης, καταχωρώντας τις προσφυγές 1523/2018 και 1524/2018, οι οποίες συνεκδικάστηκαν. Το Διοικητικό Δικαστήριο, σε απόφασή που εξέδωσε προ ημερών έκρινε ότι η σύνθεση του Συμβουλίου της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου κατά τον χρόνο λήψης της απόφασης για την κλήση των προσώπων σε ακρόαση παρουσίαζε ουσιώδες πρόβλημα.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η Επιτροπή έλαβε κρίσιμες αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένης της κλήσης των εμπλεκομένων σε απολογία, σε συνεδρίαση της 8ης Φεβρουαρίου 2016 στην οποία συμμετείχε μέλος του Συμβουλίου, του οποίου ο διορισμός δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του νόμου. Η παρουσία του εν λόγω μέλους επηρέασε τη νομιμότητα της συγκρότησης του συλλογικού οργάνου και, κατ’ επέκταση, τη νομιμότητα των αποφάσεών του. Το Δικαστήριο τόνισε ότι η εν λόγω συνεδρία δεν ήταν τυπική, αλλά ουσιώδης, καθώς εκεί αναλύθηκε το ερευνητικό πόρισμα, τέθηκαν διευκρινιστικά ερωτήματα στους λειτουργούς και αποφασίστηκε η επίσημη κλήση των δύο ατόμων σε παραστάσεις. Αυτές οι ενέργειες αποτέλεσαν τον κορμό της τελικής απόφασης της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το 2017, καθιστώντας τη διαδικασία ουσιαστικά μη σύννομη. Με την απόφαση, οι προσφυγές των Γιάννη και Αμαλία Βαρδινογιάννη έγιναν δεκτές, οι προσβαλλόμενες διοικητικές πράξεις ακυρώθηκαν και επιδικάστηκαν δικαστικά έξοδα υπέρ τους.

Τα 2.287 ακίνητα του ΟΤΕ

Παραδόθηκε προ ημερών στον ΟΤΕ από τη Διεύθυνση Εκτιμητικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Εθνικής Τράπεζας, έκθεση εκτίμησης για την εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων της ΟΤΕ Ακίνητα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου της ΟΤΕ Ακίνητα στο τέλος του 2024 ανερχόταν σε 1,23 δισ. ευρώ. Για τις ανάγκες της έκθεσης, εξετάστηκε το πλήρες χαρτοφυλάκιο της ΟΤΕ Ακίνητα, το οποίο αποτελείται από 2.287 ακίνητα, ενώ διενεργήθηκαν επιτόπιες αυτοψίες σε 410 εξ αυτών.

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε βασίστηκε στα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα αποτίμησης, όπως τα RICS Valuation Standards, τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα του IVSC και τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα EVS. Παράλληλα, έγινε συλλογή και ανάλυση πολεοδομικών, ιδιοκτησιακών και οικονομικών στοιχείων, καθώς και μελέτη της κτηματαγοράς στις περιοχές όπου βρίσκονται τα ακίνητα. Η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου της ΟΤΕ Ακίνητα το 2024 σημείωσε αύξηση 76,49 εκατ. ευρώ ή 6,73% σε σχέση με το 2023, όταν η συνολική αποτίμηση ανερχόταν σε περίπου 1,14 δισ. ευρώ. Η ανοδική αυτή τάση δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο.

Είχε προηγηθεί και το 2023 ανάλογη αύξηση στην αποτίμηση της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας, κατά 79,9 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2022, στοιχείο που επιβεβαιώνει τη συνεχή ανατίμηση της αξίας των ακινήτων του ομίλου τα τελευταία χρόνια. Η εφετινή αύξηση φαίνεται να οφείλεται κυρίως στη σημαντική ενίσχυση της αξίας των γραφειακών ακινήτων, τα οποία αποτιμήθηκαν σε περίπου 428 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για έναν τομέα του χαρτοφυλακίου που φαίνεται να ευνοείται από τη ζήτηση για επαγγελματικούς χώρους υψηλών προδιαγραφών. Σημαντική άνοδο σημείωσαν επίσης και τα ακίνητα μεικτής χρήσης, η αξία των οποίων έφτασε τα 547,4 εκατ. ευρώ, γεγονός που αποτυπώνει το διατηρούμενο επενδυτικό ενδιαφέρον για τέτοιου είδους ακίνητα.

H Olympic Energy Storage

Συνεργασία στον τομέα της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας αναπτύσσουν η Avis Ελλάδος και η Sunel Energy, συμφερόντων των αδελφών Ζυγούρα. Οι δύο εταιρείες ίδρυσαν από κοινού την Olympic Energy Storage ΙΚΕ, κατέχοντας εξίσου από 50% των μετοχών της νέας εταιρείας. Στόχος της Olympic Energy Storage είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, η παραγωγή ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων, η διανομή ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και η εμπορία – τόσο χονδρική όσο και λιανική – σχετικού εξοπλισμού. Παράλληλα, η νέα εταιρεία θα δραστηριοποιείται και στην κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Τη διαχείριση της Olympic Energy Storage ΙΚΕ έχουν αναλάβει από κοινού ο Μίλτος Ζυγούρας και ο Ευάγγελος Αθερινός, στέλεχος της Avis. Η επένδυση της Avis Ελλάδος στην αποθήκευση ενέργειας φέρεται να συνδέεται άμεσα με το φιλόδοξο σχέδιο εξηλεκτρισμού του στόλου της. Το συνολικό επενδυτικό της πλάνο, ύψους 760 εκατ. ευρώ για την επόμενη πενταετία, προβλέπει τη σταδιακή αντικατάσταση 8.000 έως 10.000 οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης από ηλεκτρικά ή plug-in υβριδικά μοντέλα. Το σχέδιο αυτό αποσκοπεί στη δραστική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας και στην προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας. Η χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος προέρχεται κατά 50% από το Ταμείο Ανάκαμψης, κατά 30% από τραπεζικά δάνεια και κατά 20% από ίδια κεφάλαια.

Από την πλευρά της η Sunel Energy διαθέτει εμπειρία σχεδόν δύο δεκαετιών στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με ισχυρή διεθνή παρουσία μέσω γραφείων σε Αθήνα, Λονδίνο, Βαλένθια, Μιλάνο και Βουκουρέστι. Στο ενεργητικό της περιλαμβάνονται περισσότερα από 1 GW ολοκληρωμένων έργων ηλιακής ενέργειας, ενώ αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται έργα άνω των 1,5 GW σε εξέλιξη σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες. Το τελευταίο διάστημα, η συνεργασία της με την αμερικανική Ameresco – και όχι μόνον- έχει επιταχύνει την είσοδό της σε νέες αγορές και την ανάληψη ενεργειακών έργων.

Η Faria Αίολος

Μόλις μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της υπογραφής δανειακής σύμβασης με την Attica Bank για τη χρηματοδότηση έργου αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, η Faria Renewables προχώρησε σε μια ακόμη κίνηση στον τομέα της καθαρής ενέργειας. Συγκεκριμένα, προχώρησε στη σύσταση της εταιρείας Faria Αίολος Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, με αποκλειστικό αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα εταιρεία εντάσσεται στο στόχο της Faria Renewables να εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους ανεξάρτητους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας (IPP), αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προσφέρει η ελληνική αγορά, αλλά και το ευρύτερο διεθνές περιβάλλον στον τομέα των ΑΠΕ. Η σύσταση της Faria Αίολος ακολουθεί την υπογραφή της δανειακής συμφωνίας με την Attica Bank για την κατασκευή έργου αποθήκευσης ενέργειας μέσω συσσωρευτών, ισχύος 49,9 MW και αποθηκευτικής ικανότητας 134,16 MWh, με το συνολικό ύψος της επένδυσης να φτάνει τα 28 εκατ. ευρώ. Πίσω από τη Faria Renewables βρίσκεται το Capenergie 5, το επενδυτικό ταμείο 5ης γενιάς της γαλλικής OMNES Capital που εξειδικεύεται σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στην ελληνική αγορά, η OMNES Capital συνεργάζεται με τη FARIA Group, μια εταιρεία με εμπειρία στον τομέα των ΑΠΕ, υπό την ηγεσία της Θάλειας Βαλκούμα και του Δημήτρη Κιντσάκη.

Διάψευση φημών

Εντός των τραπεζών οι φήμες κάποιες φορές εξαπλώνονται σαν τη γρίπη. Η πρόσφατη αποχώρηση του υπεύθυνου Chief of Retail Banking συστημικής τράπεζας μετά από έξι χρόνια θητείας στην εν λόγω θέση, τροφοδότησε σενάρια για αποχώρηση και του Chief of Wholesale Banking, της ίδιας τράπεζας. Μάλιστα, τα σενάρια ήταν τόσο ευφάνταστα που μιλούσαν για διοικητικές αλλαγές σε όλη την πυραμίδα του Wholesale Banking του πιστωτικού ιδρύματος. Όπως οφείλαμε, ρωτήσαμε αρμοδίως για το εάν τα σενάρια ευσταθούν και εισπράξαμε μια κατηγορηματική διαβεβαίωση πως δεν ισχύει τίποτα από τα παραπάνω. Αυτό ωστόσο που πληροφορηθήκαμε, είναι πως η πρόσφατη αποχώρηση του Chief of Retail Banking της τράπεζας έχει από πίσω της πλούσιο παρασκήνιο.