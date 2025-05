Οι προκλήσεις για την ελληνική αμυντική βιομηχανία, η Stages Network, η EPTACHEM και μια απάντηση στην Tikun Olam

Η ελληνική αμυντική βιομηχανία

Κοινή παραδοχή μεταξύ των συμμετεχόντων στη διεθνή αμυντική έκθεση DEFEA 2025 είναι ότι ο στόχος για συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σε ποσοστό τουλάχιστον 25% στα εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 28 δισ. ευρώ έως το 2037 συνιστά μια πολυεπίπεδη και απαιτητική πρόκληση. Όχι επειδή αυτό το ποσοστό δεν έχει νομοθετηθεί ή δεν υφίσταται σε επίπεδο υπουργικών αποφάσεων.

Το πρόβλημα εντοπίζεται στο ότι η Ελλάδα καλείται μέσα σε μόλις δώδεκα χρόνια να καλύψει ένα τεράστιο τεχνολογικό, βιομηχανικό και θεσμικό έλλειμμα, το οποίο έχει συσσωρευτεί επί δεκαετίες απραξίας, αποεπένδυσης και χαμηλής εγχώριας συμμετοχής σε αμυντικά προγράμματα. Παρά τις αξιόλογες πρωτοβουλίες και τις πρώτες ενδείξεις κινητικότητας στον κλάδο, η απόσταση που πρέπει να διανυθεί για να καταστεί αυτό το 25% ρεαλιστικός και μετρήσιμος στόχος παραμένει μεγάλη. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο τεχνικό ή χρηματοδοτικό – είναι πρωτίστως διαρθρωτικό και θεσμικό.

Η απουσία διαχρονικής στρατηγικής, η εξάρτηση από εξωτερικούς προμηθευτές, η γραφειοκρατία, οι αστάθειες στους μηχανισμούς έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και η αποσπασματική στήριξη προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αποτελούν βασικά εμπόδια. Επιπλέον, το οικοσύστημα καινοτομίας είναι ακόμα ρηχό, ενώ η διασύνδεση των πανεπιστημίων με την παραγωγή παραμένει υποτυπώδης. Ακόμα και τα πλέον υποσχόμενα σχέδια –όπως το Εθνικό Πλοίο ή το Εθνικό Όχημα– δεν μπορούν να προχωρήσουν γρήγορα, κυρίως επειδή η χώρα ξεκινά ουσιαστικά από μηδενική βάση σε ό,τι αφορά στην αυτοδύναμη σχεδίαση και παραγωγή. Η συμμετοχή σε προγράμματα όπως η «Ασπίδα του Αχιλλέα» ή η ανάπτυξη drones δίνει ελπίδες, αλλά απαιτεί σταθερή και μακρόπνοη πολιτική βούληση. Χωρίς θεσμικό πλαίσιο που να ευνοεί τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, χωρίς επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και τεχνογνωσία, και χωρίς στρατηγικές συμμαχίες με κορυφαίους διεθνείς παίκτες, ο στόχος του 25% θα παραμείνει διακήρυξη προθέσεων και όχι εφικτή στρατηγική.

Η Stages Network

Μια νέα επιχειρηματική πρωτοβουλία αναπτύσσει ο καναλάρχης και θεατρικός παραγωγός Διονύσης Παναγιωτάκης, ο οποίος προχώρησε στη σύσταση της εταιρείας Stages Network Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία. Η Stages Network θα δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, από παραστάσεις και παραγωγή θεαμάτων μέχρι ηχητική κάλυψη και λειτουργία κυλικείων εντός θεατρικών αιθουσών, εστιατόρια, παραγωγή τηλεοπτικών και κινηματογραφικών έργων, καθώς και την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Stages Network καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου από την κυπριακή εταιρεία Famist Ltd, ενώ Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της νέας εταιρείας ορίστηκε ο ίδιος ο Διονύσης Παναγιωτάκης.

Η EPTACHEM Ltd

Η κυπριακή εταιρεία EPTACHEM Ltd, απέκτησε προ ημερών υποκατάστημα στο Παλαιό Φάληρο. Το νέο υποκατάστημα φέρει την επωνυμία EPTACHEM Ltd Υποκατάστημα Αλλοδαπής και έχει ως κύριο αντικείμενο το χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων, καθώς και την παραγωγή και διακίνηση ρητίνης, απορρυπαντικών, λιπασμάτων και αγροχημικών. Η EPTACHEM συστάθηκε στην Κύπρο τον Φεβρουάριο του 2025 και δηλώνει ως διεύθυνση της έδρας της την οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στη Λάρνακα.

Στην Ελλάδα η εγκατάσταση βρίσκεται στην οδό Πεντέλης 34. Την εν λόγω οδό δηλώνουν ως έδρα εταιρείες συμφερόντων του επιχειρηματία Λαυρέντη Λαυρεντιάδη. Αλλά και ο τηλεφωνικός αριθμός που έχει δηλώσει η EPTACHEM Ltd Υποκατάστημα Αλλοδαπής στο ΓΕΜΗ, είναι ο ίδιος που δηλώνουν άλλες κυπριακές εταιρείες συμφερόντων Λαυρεντιάδη. Τέλος, και η διαχειρίστρια της EPTACHEM Ltd Υποκατάστημα Αλλοδαπής είναι άμεσα σχετιζόμενη με εταιρείες του επιχειρηματία.

Η MACON Τουριστική

Ένα νέο επιχειρηματικό εγχείρημα ξεκινά ο Μανώλης Πετρογιάννης, ο καταξιωμένος Έλληνας ομογενής επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου Athens Tiare Hotel στην Ομόνοια. Προ ημερών ιδρύθηκε επίσημα η εταιρεία MACON Τουριστική Κτηματική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, με μοναδικό μέτοχο τον ίδιο και με αντικείμενο τη λειτουργία ξενοδοχείων και την παροχή υπηρεσιών εστίασης. Με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ύψους 160.000 ευρώ, η νέα εταιρεία φιλοδοξεί να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία του κ.

Πετρογιάννη στον ελληνικό τουριστικό χάρτη, αξιοποιώντας την εμπειρία και το δυναμισμό που έχει αποκτήσει στον χώρο της φιλοξενίας. Να σημειωθεί πως η οικογένεια Πετρογιάννη, πρώτης γενιάς οικονομικοί μετανάστες στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει παράδοση στον τομέα της εστίασης, διατηρώντας για δεκαετίες εστιατόρια στη Φιλαδέλφεια. Με σταθερή πίστη στις προοπτικές της Αθήνας και ειδικά του κέντρου της, ο Μανώλης Πετρογιάννης επένδυσε εν μέσω της κρίσης στον τουρισμό και τις καλές πλέον ημέρες επεκτείνει τις επενδύσεις του.

Ο Άραβας και οι πέντε εταιρείες

Πέντε νέες εταιρείες με έδρα το Αιγάλεω συστάθηκαν με τη μορφή Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας προχθές Σάββατο, από τον Cherif Ayari, άτομο αραβικής καταγωγής. Η ίδρυση πέντε επιχειρήσεων μέσα σε μία ημέρα, και μάλιστα με τόσο ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΜΗ, πρόκειται για την B-B Construction Works Μονοπρόσωπη ΙΚΕ η οποία θα δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό τομέα, με βασική έμφαση στις κατασκευές πολιτικού μηχανικού και πλήθος δευτερευουσών τεχνικών και μελετητικών υπηρεσιών.

Η δεύτερη εταιρεία του Cherif Ayari είναι η Mentor on Clean Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, που θα καλύπτει κυρίως τον κλάδο του εμπορίου τροφίμων, ποτών, απορρυπαντικών και υλικών καθαρισμού, καθώς και υπηρεσίες αποθήκευσης και logistics. Η τρίτη ΙΚΕ είναι η World Digi Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, που εισέρχεται στον τομέα της τεχνολογίας και της διαφήμισης, περιλαμβάνοντας υπηρεσίες λογισμικού, υποστήριξης IT, εμπορικής εκπροσώπησης ψηφιακών προϊόντων και εγκαταστάσεων συστημάτων ασφαλείας. Η τέταρτη εταιρεία είναι η FF World Μονοπρόσωπη ΙΚΕ που θα δραστηριοποιείται στο εμπόριο ενδυμάτων, υποδημάτων και κοσμημάτων, με επιπλέον δραστηριότητες σε ακίνητα, οικιακό εξοπλισμό και κατασκευαστικά έργα.

Και η πέμπτή εταιρεία είναι η CS Commerce Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με παρόμοιο προφίλ με την FF World, που θα επικεντρώνεται στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης, υποδημάτων, χαρτικών και ακινήτων. Από μια πρώτη έρευνα προκύπτει πως ο Cherif Ayari διαθέτει μια ακόμη ΙΚΕ την Greektek Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Από την προκαταρκτική έρευνα προκύπτει ακόμη πως ο ίδιος λογιστής (;) που χρησιμοποίησε ο Cherif Ayari έχει το τελευταίο διάστημα συστήσει και άλλες ΙΚΕ για το φυσικό πρόσωπο Mikhail Micha Delvallez.

Το Dnews.gr απαντά στην Tikun Olam

Την Πέμπτη 8 Μαΐου 2025, η στήλη «Market Maven» δημοσίευσε ρεπορτάζ που αφορούσε στην εταιρεία Tikun Olam Ελλάδος, αντλώντας πληροφορίες από δημόσια προσβάσιμα στοιχεία που βρίσκονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Το ρεπορτάζ επικεντρώθηκε σε μια σειρά εταιρικών πράξεων και ανακοινώσεων που είχαν προηγουμένως δημοσιευθεί στο ΓΕΜΗ, αφορούσαν μετατροπές ομολογιών σε μετοχές, κεφαλαιοποιήσεις τόκων και μεταβολές στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, και κατέληξαν σε ουσιαστικές μεταβολές της μετοχικής της σύνθεσης.

Ειδικότερα, το ρεπορτάζ προκλήθηκε από τέσσερις συγκεκριμένες αναρτήσεις της Tikun Olam στο ΓΕΜΗ:

1. 31/03/2025 – Απόφαση τροποποίησης της ημερομηνίας λήξης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.

2. 28/04/2025 – Απόφαση κεφαλαιοποίησης τόκων και απόδοσης νέων ομολογιών στους ομολογιούχους.

3. 29/04/2025 – Απόφαση μετατροπής τόκων σε 1.003 νέες ομολογίες συνολικού ποσού 752.250 ευρώ.

4. 29/04/2025 – Απόφαση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.360.740 ευρώ με έκδοση 22.679 νέων μετοχών, λόγω μετατροπής 13.609 ομολογιών σε μετοχές.

Όλα τα παραπάνω δημοσιεύθηκαν νομίμως από την ίδια την Tikun Olam στο ΓΕΜΗ και αποτελούν δημόσια έγγραφα, διαθέσιμα στον οποιονδήποτε τα αναζητήσει.

Το δημοσιογραφικό μας ενδιαφέρον σε σχέση με την Tikun Olam Ελλάδος προκύπτει ευθέως από το ισχύον νομικό πλαίσιο: βάσει του άρθρου 2Ζ του Ν. 4139/2013 «περί εξαρτησιογόνων ουσιών», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4801/2021, οι μέτοχοι και τα φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται στη διοίκηση ή διαχείριση εταιρειών παραγωγής φαρμακευτικής κάνναβης πρέπει να είναι απολύτως γνωστοί και να υπόκεινται σε έλεγχο ποινικού μητρώου. Συνεπώς, η εξέλιξη της μετοχικής δομής μιας τέτοιας εταιρείας αποτελεί ζήτημα δημοσίου συμφέροντος και καθίσταται θεμιτό και επιβεβλημένο αντικείμενο δημοσιογραφικής διερεύνησης.

Προκειμένου να διασταυρώσουμε την εν λόγω πληροφορία, αναζητήσαμε και μελετήσαμε τα διαθέσιμα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικών Συμβουλίων που είχαν αναρτηθεί στο ΓΕΜΗ από την ίδια την Tikun Olam. Από τα έγγραφα αυτά, προέκυψαν και τα ονόματα ομολογιούχων που, κατόπιν μετατροπής των ομολογιών τους, απέκτησαν μετοχές στην εταιρεία. Τα εν λόγω φυσικά και νομικά πρόσωπα αναφέρονται αναλυτικά στους σχετικούς πίνακες των Παραρτημάτων 1 και 2, που αποτελούν μέρος του 38σέλιδου πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 2ας Απριλίου 2025, που αποκτήσαμε από το ΓΕΜΗ, μέσω διαδικασίας που θα μπορούσε να ακολουθήσει ο καθένας.

Έτσι, στις 8 Μαΐου δημοσιεύσαμε ότι «πέρα από τους ήδη δημοσιοποιημένους επενδυτές — όπως η κυπριακή Darklemon Enterprizes Ltd συμφερόντων του Μηλιώνη- , στους ομολογιούχους της Tikun Olam (οι ομολογίες των οποίων μετατράπηκαν σε μετοχές), συγκαταλέγονται οι κυπριακές εταιρείες ZAZUAL Ltd και RENEMACO Ltd, ο ιδρυτής της Tikun Olam Yitzhak (Tzahi) Cohen, ο δικηγόρος της εταιρείας Oren Shenkar και ο Αμερικανοισραηλινός επιχειρηματίας Yizhak Maman.

Ωστόσο, αυτό που αποκαλύφθηκε από τα εταιρικά έγγραφα είναι πως στους επενδυτές της Tikun Olam περιλαμβάνονται ακόμη ο πρώην τραπεζίτης Άγγελος Φιλιππίδης, ο νυν Διευθύνων Σύμβουλος της Optima Asset Management ΑΕΔΑΚ Tέλης Παναγιωτάκης, η δικηγόρος Βασιλική Αθανασογλου (σ.σ. πιθανότατα εκπροσωπώντας πελάτη της), ο επιχειρηματίας Νικόλαος Πετρόπουλος (εμφανίζεται στα Panama Papers), αλλά και η ελληνική εταιρεία επιχειρηματικών συμβουλών Panorama Investments, διαχειριστής της οποίας εμφανίζεται ο πρώην πολίστας και νυν ψυχολόγος Μίμης Αληχανίδης».

Πριν από τη δημοσίευση, και όπως επιβάλλει η δημοσιογραφική δεοντολογία, επιχειρήσαμε επανειλημμένα να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά με δύο εκ των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα επίσημα έγγραφα, τους κ.κ. Άγγελο Φιλιππίδη και Μίμη Αληχανίδη. Δεν υπήρξε ανταπόκριση.

Η στήλη Market Maven επί καθημερινής βάσης παρακολουθεί και παρουσιάζει εταιρικές μεταβολές, ιδρύσεις επιχειρήσεων, τροποποιήσεις καταστατικών και αλλαγές μετοχικής σύνθεσης που τεκμηριώνονται από το ΓΕΜΗ.

Είναι αυτονόητο ότι τέτοιες εξελίξεις, ειδικά σε έναν κλάδο που ρυθμίζεται αυστηρά από τη νομοθεσία λόγω της φύσης του (φαρμακευτική κάνναβη), αποτελούν θεμιτό αντικείμενο έρευνας και ενημέρωσης για το ευρύ κοινό.

Το εξώδικο της Tikun Olam, το οποίο ελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής 9 Μαΐου, και το οποίο παραθέτουμε αυτούσιο, καταγγέλλει ένα ρεπορτάζ που βασίστηκε αποκλειστικά σε δημόσια έγγραφα και επιτελεί τον θεσμικό ρόλο της ενημέρωσης. Θεωρούμε ότι η παρούσα απάντηση αποσαφηνίζει επαρκώς τα δεδομένα, τη μεθοδολογία και το πλαίσιο εντός του οποίου ασκήθηκε το ρεπορτάζ.

Η Tikun Olam, ως η μεγαλύτερη επιχείρηση του κλάδου της φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα και μάλιστα σε ένα τόσο ευαίσθητο και αυστηρά ρυθμισμένο πεδίο, οφείλει να αντιλαμβάνεται ότι η δράση της συνδέεται άμεσα με το δημόσιο συμφέρον και υπόκειται σε συνεχή δημόσιο έλεγχο.

Η απαίτηση για πλήρη διαφάνεια στη μετοχική της σύνθεση και στη διοίκησή της δεν αποτελεί επιλογή, αλλά νομική και θεσμική υποχρέωση.

Η απόπειρα περιορισμού της ερευνητικής δημοσιογραφίας μέσω καταχρηστικών εξώδικων παρεμβάσεων δεν συνάδει με τις αρχές της διαφάνειας και της λογοδοσίας που θα έπρεπε να διέπουν τη λειτουργία μιας εταιρείας με τόσο κομβικό αντικείμενο. Από την πλευρά μας, θα συνεχίσουμε να ασκούμε τον δημοσιογραφικό μας ρόλο με υπευθυνότητα και συνέπεια, στο πλαίσιο που ορίζει η έννομη τάξη και το θεμελιώδες δικαίωμα της ενημέρωσης των πολιτών.

Ακολουθεί το εξώδικο της Tikun Olam Ελλάδος: