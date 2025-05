Αποκαλυπτήρια για τους άγνωστους επενδυτές της Tikun Olam, τα έξοδα για το IPO της Qualco, ο Γιώργος Προκοπίου στη DEFEA και η πρόταση για εθνικό φορέα ναυπηγείων

Οι άγνωστοι επενδυτές της Tikun Olam.

Πρώην τραπεζίτες, νυν asset managers, δικηγόροι, επιχειρηματίες που αναφέρονται στα Panama Papers, ακόμη και πρώην πολίστες, συγκαταλέγονται στους επενδυτές της εταιρείας ελληνοϊσραηλινών συμφερόντων, Tikun Olam Ελλάδος, που δραστηριοποιείται στην καλλιέργεια, εμπορία και μεταποίηση βιομηχανικής και φαρμακευτικής κάνναβης και η οποία την τελευταία τριετία έχει ευνοηθεί ιδιαιτέρως από το διαρκώς «μεταβαλλόμενο – εξελισσόμενο» θεσμικό πλαίσιο για τη χρήση της φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα. Για το ποιοι έχουν βάλει τα λεφτά τους – ή εμφανίζονται να τα έχουν βάλει- στην Tikun Olam αποκτήσαμε καλύτερη εικόνα μέσα από τα έγγραφα που σχετίζονται με την μετατροπή σε μετοχές του μετατρέψιμου ομολογιακού δάνειου που είχε εκδώσει η εταιρεία το 2023. Έως τώρα γνωρίζαμε πως οι βασικοί μέτοχοι της Tikun Olam ήταν οι Βασίλης Μηλιώνης και ο Ισραηλινός επενδυτής Meni Weitzman. Ωστόσο, μέσα από τα εταιρικά έγραφα αποκαλύφθηκαν και άλλα «γνωστά και άγνωστα» φυσικά και νομικά πρόσωπα που στήριξαν χρηματοδοτικά την εταιρεία. Πέρα από τους ήδη δημοσιοποιημένους επενδυτές — όπως η κυπριακή Darklemon Enterprizes Ltd συμφερόντων του Μηλιώνη- , στους ομολογιούχους της Tikun Olam (οι ομολογίες των οποίων μετατράπηκαν σε μετοχές), συγκαταλέγονται οι κυπριακές εταιρείες ZAZUAL Ltd και RENEMACO Ltd, ο ιδρυτής της Tikun Olam Yitzhak (Tzahi) Cohen, ο δικηγόρος της εταιρείας Oren Shenkar και ο Αμερικανοισραηλινός επιχειρηματίας Yizhak Maman. Ωστόσο, αυτό που αποκαλύφθηκε από τα εταιρικά έγγραφα είναι πως στους επενδυτές της Tikun Olam περιλαμβάνονται ακόμη ο πρώην τραπεζίτης Άγγελος Φιλιππίδης, ο νυν Διευθύνων Σύμβουλος της Optima Asset Management ΑΕΔΑΚ Tέλης Παναγιωτάκης, η δικηγόρος Βασιλική Αθανασογλου (σ.σ. πιθανότατα εκπροσωπώντας πελάτη της), ο επιχειρηματίας Νικόλαος Πετρόπουλος (εμφανίζεται στα Panama Papers), αλλά και η ελληνική εταιρεία επιχειρηματικών συμβουλών Panorama Investments, διαχειριστής της οποίας εμφανίζεται ο πρώην πολίστας και νυν ψυχολόγος Μίμης Αληχανίδης.

Η αύξηση κεφαλαίου

Όπως προαναφέρθηκε, προ ημερών ολοκληρώθηκε η υποχρεωτική μετατροπή σε μετοχές των ομολογιών του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της Tikun Olam, αλλά και η διαδικασία αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου. Η όλη διαδικασία αποτέλεσε μέρος του επενδυτικού προγράμματος μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους έως 10 εκατ. ευρώ, το οποίο είχε εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 15 Ιουνίου 2023. Από το ποσό αυτό, είχαν αντληθεί 9,45 εκατ. ευρώ. Με τη λήξη του δανείου στις 28 Φεβρουαρίου 2025, ενεργοποιήθηκε ο προβλεπόμενος όρος για την υποχρεωτική μετατροπή των ομολογιών, κάτι που εφαρμόστηκε σύμφωνα με τους αρχικούς όρους έκδοσης. Στο πλαίσιο αυτό, η Tikun Olam προχώρησε πρώτα στην κεφαλαιοποίηση τόκων ύψους 0,41 εκατ. ευρώ από τη 2η εκτοκιστική περίοδο, εκδίδοντας 547 νέες ομολογίες. Μαζί με την κεφαλαιοποίηση της 1ης εκτοκιστικής περιόδου, το συνολικό ποσό των τόκων που κεφαλαιοποιήθηκε ανήλθε σε 0,75 εκατ. ευρώ, με την έκδοση συνολικά 1.003 ομολογιών. Ακολούθως, 13.609 ομολογίες μετατράπηκαν σε 22.679 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, με τιμή διάθεσης 450 ευρώ και ονομαστική αξία 60 ευρώ ανά μετοχή. Η μετατροπή αυτή οδήγησε σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1,36 εκατ. ευρώ, ενώ το ποσό που δημιουργήθηκε ως αποθεματικό υπέρ το άρτιο έφτασε τα 8,84 εκατ. ευρώ. Στη συνέχεια, η εταιρεία προχώρησε στην τροποποίηση του καταστατικού της, ώστε να αποτυπωθεί η νέα μετοχική σύνθεση. Σήμερα το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Tikun Olam ανέρχεται σε 5,09 εκατ. ευρώ και διαιρείται σε 84.828 κοινές ονομαστικές μετοχές.

«Τσουχτερό» IPO

Καλύφθηκε πλήρως η δημόσια προσφορά της Qualco για την είσοδό της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με την εταιρεία να αντλεί 57,33 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, αν και πετυχημένο, το IPO συνοδεύεται από υψηλά έξοδα. Τα συνολικά έξοδα της συνδυασμένης προσφοράς της Qualco θα ανέλθουν στα 12,8 εκατ. ευρώ, ήτοι αναλογούν στο 22,33% των 57,33 εκατ. ευρώ που αντλούνται από το IPO. Ειδικότερα, τα έξοδα που αναλαμβάνει η ίδια η Oualco εκτιμώνται σε 9,6 εκατ. ευρώ, ενώ για την Amely ανέρχονται σε 0,2 εκατ. ευρώ και για τη Wokalon σε 3 εκατ. ευρώ. Το ποσό των εξόδων (9,6 εκατ. ευρώ) που αφορά στην Qualco αναλύεται ως εξής: 2,788 εκατ. ευρώ για προμήθειες δομής, ανάληψης και διάθεσης, 1,169 εκατ. ευρώ για αμοιβές συμβούλων, 2,827 εκατ. ευρώ για δαπάνες μάρκετινγκ και διανομής, 1,909 εκατ. ευρώ για νομικά και διοικητικά έξοδα, 530 χιλ. ευρώ για τέλη προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, 358 χιλ. ευρώ για έξοδα ελέγχου και 33 χιλ. ευρώ για δαπάνες που σχετίζονται με την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Ο Γιώργος Προκοπίου στη DEFEA

Στο περίπτερο των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά στην έκθεση DEFEA βρέθηκε χθες ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης των ναυπηγείων, εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου, συνοδευόμενος από τον Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, τον CEO της επιχείρησης. Ο κ. Προκοπίου συνομίλησε με στελέχη της εταιρείας και εν συνεχεία περιηγήθηκε στους χώρους της έκθεσης. Τόσο εισερχόμενος στην DEFEA, όσο και εξερχόμενος, ο κ. Προκοπίου πέρασε – δεν στάθηκε- μπροστά από το περίπτερο της ΟΝΕΧ του Πάνου Ξενοκώστα. Είμαστε πολλοί περίεργοι να μάθουμε το πως ο κ. Προκοπίου αντιμετωπίζει την πρόταση Ξενοκώστα να δημιουργηθεί ένας νέος εθνικός φορέας ναυπηγείων από τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και την ΟΝΕΧ, ώστε να εμφανίζονται ως ενιαίος συνομιλητής του Πολεμικού Ναυτικού. Ίσως να το πληροφορηθούμε δια στόματος Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη το προσεχές διάστημα.

Τα GDP-linked securities

Στις 14 Μαΐου ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) προχωρά στην οριστική εξόφληση και ακύρωση των Τίτλων ΑΕΠ (GDP-linked securities), ολοκληρώνοντας έτσι ένα από τα τελευταία εναπομείναντα κεφάλαια της αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους, γνωστής και ως PSI. Οι εν λόγω τίτλοι, συνολικού λογιστικού ύψους 61,7 δισ. ευρώ και με ημερομηνία λήξης τον Οκτώβριο του 2042, είχαν εκδοθεί στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγής χρέους στις 9 Μαρτίου 2012, και ήταν συνδεδεμένοι με την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Παρότι οι στόχοι των GDP-linked securities δεν επιτεύχθηκαν τα τελευταία 13 χρόνια, από το 2027 υπήρχε η πιθανότητα ενεργοποίησης των ρητρών αποπληρωμής, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει το Δημόσιο σε ετήσιες επιβαρύνσεις έως και 350 εκατ. ευρώ μέχρι το 2042. Αξιοποιώντας τους συμβατικούς όρους των τίτλων, ο ΟΔΔΗΧ αποφάσισε την πρόωρη εξαγορά τους στην τιμή των 252,28 ευρώ ανά 1.000 τίτλους ονομαστικής αξίας 100.000 ευρώ. Με συνολικό κόστος 155 εκατ. ευρώ, το Δημόσιο εξουδετερώνει πλήρως τον μελλοντικό δημοσιονομικό κίνδυνο από τους εν λόγω τίτλους. Η διαδικασία προετοιμάστηκε και εκτελέστηκε με πλήρη μυστικότητα, γεγονός που απέτρεψε την κερδοσκοπική αύξηση της αξίας των τίτλων στην αγορά και επέτρεψε στο Δημόσιο να προχωρήσει στην εξαγορά με ευνοϊκούς όρους. Η πληρωμή των τίτλων θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαΐου, ενώ η πλήρης ακύρωσή τους θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους. Με την κίνηση αυτή, το Ελληνικό Δημόσιο κλείνει οριστικά και αμετάκλητα ένα ιστορικό και ιδιαίτερα βαρύ κεφάλαιο της οικονομικής κρίσης, σχεδόν 13 χρόνια μετά το PSI.

«Ο Σφυγμός του Επιχειρείν»

Έντονη αβεβαιότητα αποτυπώνει η πανελλαδική έρευνα του ΣΕΒ «Ο Σφυγμός του Επιχειρείν», που παρουσιάστηκε χθες από τον πρόεδρο του Συνδέσμου, Σπύρο Θεοδωρόπουλο. Η μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 647 επιχειρήσεις, καταγράφει τις προσδοκίες της αγοράς για την οικονομία, την τεχνολογία, την πράσινη μετάβαση και το εργασιακό περιβάλλον. Μόλις το 14,5% των επιχειρήσεων προβλέπει βελτίωση της οικονομικής κατάστασης μέσα στο επόμενο έτος, ενώ το 32,7% εκτιμά επιδείνωση, με τη δυσαρέσκεια να κυριαρχεί στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ένας στους δύο επιχειρηματίες δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να επενδύσει το 2025, γεγονός που μαρτυρά αναστολή σχεδίων ανάπτυξης. Σημαντικά παραμένουν τα εμπόδια στον εκσυγχρονισμό, καθώς το 55% δεν σχεδιάζει άμεσα χρήση τεχνητής νοημοσύνης και μόλις το 6,1% την έχει πλήρως ενσωματώσει. Παράλληλα, ενώ η πλειονότητα αναγνωρίζει την κλιματική κρίση ως απειλή, ελάχιστες επιχειρήσεις είναι έτοιμες να δράσουν λόγω έλλειψης πόρων και υποδομών. Τέλος, ανισότητες καταγράφονται και στις προθέσεις για αυξήσεις μισθών, με τις μικρότερες επιχειρήσεις να υστερούν, εντείνοντας τον κίνδυνο απώλειας εξειδικευμένου προσωπικού.