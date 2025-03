H Eurobank, η Ελληνική Τράπεζα και η CNP, η Grivalia Hospitality και η Azoe Holdings και τα επιτεύγματα Μολυβιάτη στην Εθνική Τράπεζα

H Eurobank, η Ελληνική και η CNP

Η Ελληνική Τράπεζα συνεισέφερε το 2024 το 18,53% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών του Ομίλου Eurobank. Τα 275 εκατ. ευρώ από τα περίπου 1,484 δισ. ευρώ. Ωστόσο, η συμμετοχή της στην καθαρή κερδοφορία του Ομίλου Eurobank αναμένεται να αυξηθεί και κυρίως να διαφοροποιήσει τις πηγές εσόδων του Ομίλου. Ενδεικτικά, ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η επικείμενη ολοκλήρωση της εξαγοράς της CNP Cyprus Insurance Holdings Limited από την Ελληνική Τράπεζα, έναντι 182 εκατ. ευρώ, η οποία προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2025. Η συγκεκριμένη συναλλαγή αναμένεται να αποτελέσει ορόσημο για την περαιτέρω ανάπτυξη της τράπεζας, ενισχύοντας τις ασφαλιστικές της δραστηριότητες και εμπλουτίζοντας τα προϊόντα και τις επιλογές που προσφέρει στους πελάτες της. Με την εξαγορά της CNP Cyprus, η Ελληνική Τράπεζα αναμένεται να αποκτήσει ηγετική θέση στην ασφαλιστική αγορά της Κύπρου, με μερίδιο αγοράς που θα φτάνει περίπου το 30% στις ασφαλίσεις ζωής και το 22% στις γενικές ασφαλίσεις. Παράλληλα, οι οικονομικές επιδόσεις της CNP Cyprus καταδεικνύουν τη δυναμική που θα προσθέσει στην τράπεζα, καθώς οι εταιρείες του ομίλου είχαν κέρδη περίπου 21 εκατ. ευρώ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023, ενώ η κερδοφορία τους παρέμεινε ισχυρή και το 2024.

Η Azoe Holdings

Η Grivalia Hospitality προχώρησε στην ίδρυση υποκαταστήματος στην Ελλάδα της κυπριακής θυγατρικής της Azoe Holdings Ltd. Η εταιρεία, η οποία εδρεύει στη Λευκωσία της Κύπρου και έχει συσταθεί από το 2006, δραστηριοποιείται στον τομέα των επενδύσεων και της διαχείρισης ακινήτων. Το νέο υποκατάστημα λειτουργεί υπό την επωνυμία Azoe Holdings Ltd Υποκατάστημα Αλλοδαπής και την εκπροσώπησή του έχει αναλάβει ο Κρίστιαν Τόμας, CFO της Grivalia Hospitality Group. Η κύρια δραστηριότητά του επικεντρώνεται στην παροχή υπηρεσιών επενδύσεων σε μετοχές, χρεόγραφα και ακίνητα, ενώ παράλληλα ασχολείται και με τη διαχείριση ιδιοκτησιών χρονομεριστικής μίσθωσης. Η Azoe Holdings Ltd συνδέεται στενά με την εταιρεία Dolphinci Fourteen Limited, η οποία ειδικεύεται στην ανάπτυξη τουριστικών και επενδυτικών έργων μεγάλης κλίμακας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αγορά ακινήτων πολυτελείας. Στο χαρτοφυλάκιο της Dolphinci Fourteen Limited περιλαμβάνεται και το Amanzoe στο Πόρτο Χέλι, ένα από τα πιο εμβληματικά πολυτελή θέρετρα της Ελλάδας.

Η Εθνική Τράπεζα

«Μισοάδειο» και όχι «μισογεμάτο» είδαν πολλοί αναλυτές το «ποτήρι» των οικονομικών αποτελεσμάτων της Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ) για το τέταρτο τρίμηνο του 2024, εστιάζοντας στη μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους (NII), στην αύξηση των λειτουργικών εξόδων και στην επιβράδυνση της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων. Αν και σε ετήσια βάση τα καθαρά έσοδα από τόκους σημείωσαν αύξηση 4%, το τέταρτο τρίμηνο κατέγραψαν μείωση 2%, γεγονός που σηματοδοτεί την επίδραση της πτώσης των επιτοκίων Euribor κατά 100 μονάδες βάσης. Δεδομένου ότι η πτωτική τάση στα επιτόκια θα διατηρηθεί, η πίεση στα έσοδα από τόκους αναμένεται να ενταθεί. Παράλληλα, η αύξηση των λειτουργικών εξόδων κατά 6% σε ετήσια βάση αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα προβληματισμού. Το κόστος προσωπικού αυξήθηκε κατά 7,3%, κυρίως λόγω αναπροσαρμογών στους μισθούς και των μεταβλητών αποδοχών, ενώ οι δαπάνες για γενικά και διοικητικά έξοδα, καθώς και οι αποσβέσεις, ενισχύθηκαν κατά 4,3% λόγω επενδύσεων στην τεχνολογία. Ο δείκτης κόστους προς βασικά έσοδα διατηρήθηκε στο 32%, καταδεικνύοντας την απουσία ουσιαστικής βελτίωσης στη λειτουργική αποδοτικότητα. Στο μέτωπο της κερδοφορίας, η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (Core RoTE) μειώθηκε στο 17,5% από 18,3% το προηγούμενο έτος, σηματοδοτώντας βραδύτερη ανάπτυξη και πιθανές επιπτώσεις στην επενδυτική ελκυστικότητα της τράπεζας. Επιπλέον, η συρρίκνωση των περιθωρίων καταθέσεων καταγράφεται ως ένα ακόμα αρνητικό στοιχείο, με τα περιθώρια στις καταθέσεις όψεως να μειώνονται κατά 57 μονάδες βάσης και το συνολικό περιθώριο καταθέσεων κατά 63 μονάδες βάσης. Ένα ακόμη στοιχείο που προξένησε προβληματισμό είναι η αυξημένη εξάρτηση της ΕΤΕ από τίτλους σταθερού εισοδήματος, καθώς η συνολική έκθεση της τράπεζας σε ομόλογα ξεπέρασε τα 20 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3,2 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. Τέλος, η αναμενόμενη επιβράδυνση της ελληνικής οικονομίας την περίοδο 2025-2027 ενδέχεται να υπερτονίσει όλα τα παραπάνω περιορίζοντας τη ζήτηση δανείων και επηρεάζοντας την ποιότητα των πιστώσεων.

Η Ψηφιακή Ανάπτυξη

Σε ένα τομέα που η Εθνική Τράπεζα διέπρεψε το 2024 είναι στην ψηφιακή ανάπτυξη και τα εύσημα πρέπει να αποδοθούν στον Στράτο Μολυβιάτη, Group COO της Εθνικής Τράπεζας, υπεύθυνο για την Πληροφορική και τις Λειτουργίες της Τράπεζας και του Ομίλου. Υπό την καθοδήγηση του Στράτου Μολυβιάτη η Εθνική Τράπεζα συνέχισε να επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της το 2024, επιτυγχάνοντας ισχυρή ανάπτυξη και εντυπωσιακές επιδόσεις στον τομέα της ψηφιακής τραπεζικής. Μεταξύ των βασικών επιτευγμάτων της ψηφιακής στρατηγικής της ΕΤΕ ξεχωρίζει η ενίσχυση της πελατειακής της βάσης στις ψηφιακές υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, οι ενεργοί χρήστες των εφαρμογών της ανήλθαν στα 3,1 εκατομμύρια το 2024, από 2,5 εκατομμύρια το 2021, ενώ οι ενεργοί χρήστες των επιχειρηματικών εφαρμογών έφτασαν τα 2,6 εκατομμύρια, από 2 εκατομμύρια το 2021. Παράλληλα, οι ψηφιακές πωλήσεις αυξήθηκαν στις 500.000 από 200.000 το 2021, καταδεικνύοντας τη σταθερή μετάβαση των πελατών στις online τραπεζικές συναλλαγές. Η παρουσία της τράπεζας στην αγορά των κινητών και διαδικτυακών τραπεζικών υπηρεσιών ενισχύθηκε σημαντικά, με μερίδιο 31% στους χρήστες κινητής τραπεζικής και 25% στους χρήστες διαδικτυακής τραπεζικής. Επιπλέον, στον τομέα των ψηφιακών πωλήσεων, η Εθνική Τράπεζα σημείωσε ισχυρές επιδόσεις, καταλαμβάνοντας μερίδιο αγοράς 42% στις ασφαλίσεις, 41% στις πιστωτικές κάρτες και 33% στα καταναλωτικά δάνεια. Η τράπεζα συνέχισε να ενισχύει και το embedded banking μέσω στρατηγικών συνεργασιών και κοινοπραξιών. Διαθέτει πλέον 590 συμφωνίες στον τομέα, εκ των οποίων 120 υπογράφηκαν το 2024, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της στην αγορά. Μέσω της NBG Pay, στην οποία η ΕΤΕ διατηρεί μερίδιο 49%, διαχειρίζεται περίπου 290.000 τερματικά πληρωμών (POS) και συνεργάζεται με 215.000 επιχειρήσεις, επεξεργάζοντας συναλλαγές ύψους 14,4 δισ. ευρώ. Παράλληλα, η συνεργασία της με την EpsilonNet υποστηρίζει επιχειρηματικά δάνεια και συνδρομητικά προϊόντα, ενώ η κοινοπραξία Uniko με την Qualco προωθεί στεγαστικά δάνεια και υπηρεσίες στέγασης.

Η σύνδεση Λαμίας - Καρπενησίου

Μέχρι το τέλος Μαρτίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου που αφορά στο οδικό τμήμα από την παράκαμψη Μακρακώμης έως τη σήραγγα Τυμφρηστού. Η έγκριση της μελέτης θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για την εξέλιξη της διαδικασίας, καθώς θα ανοίξει τον δρόμο για την υποβολή οικονομικών προσφορών από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες. Το συγκεκριμένο έργο, προϋπολογισμού άνω των 200 εκατ. ευρώ, θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητικό, καθώς αφορά ένα από τα πιο δύσκολα τμήματα του οδικού άξονα που συνδέει τη Λαμία με το Καρπενήσι. Στην πρώτη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, που αφορούσε την εκδήλωση ενδιαφέροντος, συμμετείχαν μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, όπως η ΤΕΡΝΑ, η ΑΒΑΞ και το σχήμα ΜΕΤΚΑ - Aktor. Παράλληλα, στον διαγωνισμό δήλωσαν συμμετοχή και κοινοπραξίες μικρότερων εταιρειών, όπως η Δομική Κρήτης σε συνεργασία με τις ΕΚΤΕΡ, ΕΡΕΤΒΟ και ΤΕΝΑ, καθώς και τα σχήματα Μεσόγειος - Οδός - ΙΝΤΕΡΚΑΤ - Εργοδομική Βοιωτίας - ΕΡΓΟΚΑΤ και ΤΕΚΑΛ - ΕΛΙΚΑ - TRACE. Η διαδικασία της υποβολής των οικονομικών προσφορών αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στην άνοιξη.