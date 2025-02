Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, τα EBITDA 2 δισ. ευρώ της Metlen έως το 2028, νέος Πρόεδρος της ΕΕΕΠ ο Αντώνης Βαρθολομαίος και τα «δύο καρπούζια» του Παναγιώτη Σταμπουλίδη

Metlen: «Εκρηκτικά» projection για τα EBITDA

Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που θα ανέλθουν στα 2 δισ. ευρώ το 2028, από 1,08 δισ. ευρώ το 2024 αναμένει η Metlen, σύμφωνα με όσα δήλωσε στους αναλυτές ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εισηγμένης Ευάγγελος Μυτιληναίος κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων 2024. Κατά τον κ. Μυτιλιναίο η εν λόγω αύξηση των EBITDA κατά 85,19% σε βάθος τετραετίας θα επιτευχθεί οργανικά και το projection δεν ενσωματώνει εξαγορές. Ερωτηθείς πάντως για το ενδεχόμενο εξαγορών ανέφερε πως είναι μέρος του σχεδιασμού της Metlen, αλλά παρά τις επίμονες ερωτήσεις δεν έγινε πιο συγκεκριμένος. Χρήσιμη για τους επενδυτές ήταν η διευκρίνηση του επικεφαλής της Metlen πως οι κεφαλαιουχικές δαπάνες (CapEx) δεν θα ξαναπιάσουν τα επίπεδα του 1 δισ. ευρώ του 2023 και πως θα κινούνται χαμηλότερα των 800 εκατ. ευρώ που ήταν τα επίπεδα του 2024. Σε σχέση με το EBITDA του τομέα ενεργείας το οποίο το 2024 ήταν ελάχιστα χαμηλότερο από εκείνο του 2023 ο κ. Μυτιληναίος απέδωσε την εξέλιξη αυτή στο ότι η Metlen προσπαθεί να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της από το 20% στο 30%.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στη σημαντική πρόοδο που καταγράφει ο Όμιλος στην ανάπτυξη, κατασκευή και διαχείριση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (BESS), τόσο για τρίτους όσο και για τα δικά της έργα, φτάνοντας σε συνολική δυναμικότητα αποθήκευσης ~0,7GWh παγκοσμίως. Βροχή ερωτήσεων δέχθηκε ο κ. Μυτιλιναίος για το «deal» της Metlen με την Rio Tinto και ειδικά για τα περιθώρια κέρδους και για το εάν οι τιμές για το τελικό προϊόν της αλουμίνας θα είναι κλειδωμένες. Ο επικεφαλής της Metlen είπε πως η στρατηγική συμφωνία με τη Rio Tinto, θα έχει διπλό όφελος για την εταιρεία, καθώς θα ενισχύσει την ασφάλεια προμήθειας βωξίτη και θα εξασφαλίσει μελλοντική κερδοφορία από τις πρόσθετες ποσότητες αλουμίνας (+ 400 χιλιάδες τόνους ετησίως), που θα πουλιούνται με ανταγωνιστικούς όρους. Ωστόσο, δεν επεκτάθηκε περαιτέρω. Τέλος, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Metlen αναφέρθηκε στην επένδυση της εισηγμένης στο γάλλιο, σημειώνοντας πως αποτελεί την απόλυτη διεθνοποίηση για τον όμιλο.

Ο Αντώνης Βαρθολομαίος στην ΕΕΕΠ

Αλλαγή σκυτάλης θα έχουμε σύντομα στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), με τον νυν πρόεδρο Δημήτρη Ντζανάτο να αφυπηρετεί μετά από μια επιτυχημένη πενταετή θητεία και τη θέση του να παίρνει ο γνωστός τραπεζίτης Αντώνης Βαρθολομαίος. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, η πρόταση του υπουργείου Οικονομικών για τον Αντώνη Βαρθολομαίο είναι ζήτημα 24ωρων και ο γνωστός τραπεζίτης θα περάσει μέσα στο Μάρτιο από ακρόαση από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ο κ. Βαρθολομαίος είναι έμπειρο στέλεχος του τραπεζικού και χρηματοοικονομικού τομέα, με μακρά πορεία σε διοικητικές θέσεις. Ξεκίνησε την καριέρα του στις Ηνωμένες Πολιτείες, εργαζόμενος στις Atlantic Bank of New York και Olympian Bank από το 1981 έως το 1992, με ειδίκευση στις χρηματοδοτήσεις, επενδύσεις και ανάπτυξη ακινήτων. Το 1992 επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου κατείχε υψηλόβαθμες θέσεις σε τράπεζες όπως η Interbank και η Εγνατία Τράπεζα. Από το 2000, ανέλαβε ανώτατες διοικητικές θέσεις στην Ευρωσυμμετοχές Κεφαλαίου και Επενδύσεων Α.Ε., ενώ από το 2004 έως το 2010 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., οδηγώντας την εταιρεία σε ισχυρή ανάπτυξη. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Δ.Σ. της Πήγασος Χρηματιστηριακή, μέλος του Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ, αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Bank, αλλά και πρόσφατα Διευθύνων Σύμβουλος της Παγκρήτιας Τράπεζας.

Δύο καρπούζια στην ίδια μασχάλη

Η πρώτη επίσημη απόφαση που έλαβαν με την τοποθέτησή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου (Growthfund) ο Γιάννης Παπαχρήστου, ο νέος CEO της Ελληνικής Εταιρείας Συμμέτοχων και Περιουσίας και ο Παναγιώτης Σταμπουλίδης, το νέο εκτελεστικό μέλος της διοίκησης του Υπερταμείου, ήταν να ματαιώσουν τη διαγωνιστική διαδικασία για την απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού Λιμένος Βόλου από τον Οργανισμό Λιμένα Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ), ο οποίος είχε κηρυχθεί προτιμητέος επενδυτής στη διαγωνιστική διαδικασία που είχε τρέξει το ΤΑΙΠΕΔ, με προσφορά 51 εκατ. ευρώ, έναντι 26 εκατ. ευρώ που είχε προσφέρει η επιλαχούσα Goldair. Η επίσημη ανακοίνωση έκανε λόγο για «ομόφωνη απόφαση» του Διοικητικού Συμβουλίου του Υπερταμείου, η οποία εντάσσεται « ένα νέο πλαίσιο στρατηγικής διαχείρισης της δημόσιας περιουσίας, το οποίο διαμορφώνεται μετά την απορρόφηση του ΤΑΙΠΕΔ από το Growthfund». Η εξήγηση αυτή δεν ικανοποιείσαι την πλευρά του ΟΛΘ, η οποία ξόδεψε χρόνο και χρήμα για τη διεκδίκηση του Οργανισμού Λιμένος Βόλου. Στη βάση αυτή πηγές από τη συμπρωτεύουσα, φέρουν τη Διοίκηση του ΟΛΘ να ζητεί εξηγήσεις για τους λόγους που «επέβαλαν» στο Υπερταμείο την ακύρωση του διαγωνισμού για την παραχώρηση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών του Οργανισμού Λιμένα Βόλου, προκειμένου η εταιρεία να αποφασίσει για τις επόμενες κινήσεις της, επιφυλασσόμενη κάθε νόμιμου δικαιώματος της.

Η πραγματικότητα είναι πως εάν η κυβέρνηση δεν επιθυμούσε ο Ιβάν Σαββίδης να ελέγχει δύο μεγάλα λιμάνια της χώρας έπρεπε να το πει από το Σεπτέμβριο του 2023, όταν και ο ΟΛΘ αναδείχθηκε προτιμητέος επενδυτής και να μη το «θυμηθεί» εκ των υστέρων, την ίδια περίοδο μάλιστα που «ενέσκηψε» και η δημόσια πρόταση της LeonidsPort, συμφερόντων της οικογένειας Λουί-Ντρέιφους για τον ΟΛΘ. Στο σημείο αυτό πρέπει να υπογραμμίσουμε και κάτι που μοιάζει και είναι πολύ «άκομψο» και στα δικά μας μάτια συνιστά σύγκρουση συμφερόντων. Ο Παναγιώτης Σταμπουλίδης, ο οποίος είναι πλέον εκτελεστικό μέλος του Υπερταμείου και μέχρι πρότινος ήταν εκτελεστικός διευθυντής και εντεταλμένος σύμβουλους του ΤΑΙΠΕΔ, συμμετέχει από το 2023 στο ΔΣ του ΟΛΘ, ως εκπρόσωπος του Δημοσίου (το οποίο διαθέτει το 7,3% των μετοχών). Η θητεία του στο ΔΣ του ΟΛΘ λήγει το 2029. Ο Παναγιώτης Σταμπουλίδης διαθέτει την «παγκόσμια πρωτιά» να είναι μέλος στο ΔΣ του ΟΛΘ που αποφάσισε ομόφωνα τη διεκδίκηση του 67% του Οργανισμού Λιμένος Βόλου και το οποίο τον Αύγουστο του 2023 κατέθεσε προσφορά 51 εκατ. ευρώ στο ΤΑΙΠΕΔ και είναι παράλληλα μέλος στο ΔΣ του Υπερταμείου που αποφάσισε ομόφωνα πως το λιμάνι του Βόλου δεν πρέπει να καταλήξει στον ΟΛΘ και πως πρέπει να επιδιωχθεί η αυτοτελής ανάπτυξή του. Το πόσο «άκομψο» είναι όλο αυτό θα αποκαλυφθεί πλήρως, εάν και εφόσον ο ΟΛΘ αποφασίσει να κινηθεί νομικά εναντίον της Διοίκησης του Υπερταμείου για τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για τον Οργανισμό Λιμένα Βόλου, οπότε οι νομικές ενέργειες θα περιλαμβάνουν και τον κ. Σταμπουλίδη. Πραγματικά απορούμε για το ποια είναι η άποψη του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης του Υπερταμείου για αυτή την κατάσταση και το πως τοποθετείται και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην διπλή ιδιότητα του Παναγιώτη Σταμπουλίδη, ο οποίος θέλει - και κυρίως του επιτρέπεται- να έχει «δύο καρπούζια στην ίδια μασχάλη».

GreeceInNumbers,

Το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) θα παρουσιάσει την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2025, την νέα πύλη δεδομένων GreeceInNumbers, μια πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να αποτελέσει κομβικό σημείο αναφοράς για την πρόσβαση σε ποσοτικά δεδομένα που αφορούν την ελληνική οικονομία και κοινωνία, διευκολύνοντας ερευνητές, φορείς πολιτικής και το ευρύ κοινό στην ανάλυση κρίσιμων ζητημάτων. Το GreeceInNumbers αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας του ΙΟΒΕ με το Hellenic Observatory - LSE Centre for Research on Contemporary Greece and Cyprus και το Hellenic Studies - Yale McMillan Center. Ο στόχος της πλατφόρμας είναι η βελτίωση της διαθεσιμότητας και της αξιοποίησης δεδομένων, προσφέροντας ένα σύγχρονο εργαλείο ανάλυσης για την οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα της χώρας. Η εκδήλωση θα ανοίξει με χαιρετισμό από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΟΒΕ, Γιάννη Ρέτσο, ενώ την παρουσίαση του έργου θα αναλάβουν οι Μανόλης Γαλενιανός, Καθηγητής στο Royal Holloway του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, Βασίλης Μοναστηριώτης, Καθηγητής στο London School of Economics (LSE), και Svetoslav Danchev, Επικεφαλής Μικροοικονομικών Ερευνών στο ΙΟΒΕ. Μεταξύ των ομιλητών θα είναι ο Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο Θανάσης Θανόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), και ο Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ και Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.