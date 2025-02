Ο Ήρων, το φλερτ και ο γάμος, ο Σπύρος Λάτσης και τα ελληνικά τραπεζικά πράγματα, οι ομολογιούχοι και μικροεπενδυτές της Folli Follie και η Grid Pay

Θα γίνει το φλερτ γάμος;

Η επιβεβαίωση των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Motor Oil για μεταξύ τους συζητήσεις σχετικά με τον Ήρωνα ήταν αρκετή για να προκαλέσει κινητικότητα στην αγορά και να εντείνει τη φημολογία γύρω από μια πιθανή συμφωνία. Αν και οι δύο όμιλοι απέφυγαν να ανακοινώσουν οποιαδήποτε οριστική απόφαση, η παραδοχή των διαπραγματεύσεων υποδηλώνει ότι κάτι κινείται στο παρασκήνιο. Το ερώτημα είναι αν αυτό το «φλερτ» θα εξελιχθεί σε έναν στρατηγικό «γάμο» με σημαντικές προεκτάσεις για τον εγχώριο ενεργειακό τοπίο. Η Motor Oil, με τη δυναμική της παρουσία στην παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό της.

Από την άλλη, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει διαμορφώσει τον Ήρωνα σε έναν από τους σημαντικότερους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, με ισχυρή θέση στη Μέση και Χαμηλή Τάση. Ο Ήρων κατέχει μερίδιο 10,28% στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Στην Υψηλή Τάση η εταιρεία διαθέτει μερίδιο18,6%. Στη Μέση Τάση το μερίδιο του Ήρωνα διαμορφώνεται στο 16,7%. Στη Χαμηλή Τάση, όπου τροφοδοτούνται οι οικιακοί καταναλωτές και οι μικρές επιχειρήσεις, ο Ήρων διατηρεί ποσοστό 6,7%, παραμένοντας ανάμεσα στους κορυφαίους προμηθευτές της αγοράς. Παράλληλα, στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από θερμικές μονάδες, η εταιρεία κατέχει μερίδιο 6,10%.

Ο Λάτσης και η EFG

Θα μπορούσε ο Σπύρος Λάτσης να επιστρέψει στα ελληνικά τραπεζικά πράγματα, σχεδόν 13 χρονιά μετά την αποχώρησή του από την Eurobank εν μέσω Μνημονίων; Κάποιοι διακινούν τέτοιες πληροφορίες. Και δεν τις διακινούν από την Ελλάδα. Ο Σπύρος Λάτσης διαθέτει το 45% της ελβετικής τράπεζας EFG International, η οποία τα πηγαίνει ομολογουμένως πολύ καλά. Τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2024 αποκαλύπτουν τη σταθερά ανοδική πορεία της EFG International, με τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία να ανέρχονται στα 41,2 δισ. ελβετικά φράγκα.

Τα ίδια κεφάλαια της τράπεζας διαμορφώνονται στα 1,9 δισ. φράγκα, ενώ η καθαρή κερδοφορία της για το ίδιο διάστημα έφτασε τα 162,8 εκατ. φράγκα. Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο δείκτης βασικής κεφαλαιακής επάρκειας CET1, ο οποίος αγγίζει το 17,5%, αποδεικνύοντας τη στιβαρή χρηματοοικονομική θέση της EFG. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο αφορά τη διαχείριση κεφαλαίων, καθώς στο εξάμηνο του 2024 η EFG International είχε υπό διαχείριση 159,3 δισ. φράγκα. Η συνολική εικόνα της τράπεζας για το 2024 αναμένεται να αποσαφηνιστεί στις 19 Φεβρουαρίου, όταν η επενδυτική τράπεζα θα ανακοινώσει τα πλήρη οικονομικά της αποτελέσματα για το σύνολο του έτους. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η ελληνική παρουσία στην κορυφή της διοικητικής πυραμίδας της EFG International είναι έντονη.

Τρία από τα επτά μέλη του Executive Committee της τράπεζας είναι Έλληνες, με τον Δημήτρη Πολίτη να κατέχει τη θέση του Chief Financial Officer και Deputy CEO, τη Βασιλική Δημητρακοπούλου να είναι Global Head of Legal και Compliance, και την Ιωάννα Αρχιμανδρίτη να έχει το ρόλο της Global Head of Human Resources. Κάποιοι μπορεί να θυμούνται την κ. Αρχιμανδρίτη ως Head of Group Transformation στην ελληνική Eurobank, το διάστημα που είχε περάσει από το τιμόνι της ο Χρήστος Μεγάλου , λίγους μήνες πριν εισέλθει στο μετοχικό της κεφάλαιο η Fairfax Financial Holdings.

Η Solek Europe

Νέα επενδυτικά σχέδια στην Ελλάδα δρομολογεί η Solek Europe Holding ΕΠΕ, του Τσέχου επιχειρηματία Zdeněk Sobotka, η οποία επεκτείνει τη δραστηριότητά της στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Η εταιρεία διαθέτει ήδη ένα εκτεταμένο δίκτυο θυγατρικών στη χώρα, με περίπου 14 εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως η κατασκευή και διαχείριση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η αποθήκευση ενέργειας, η παραγωγή από αιολικές και φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, καθώς και η εμπορία ηλεκτρικού ρεύματος. Ορόσημο για την Solek αποτέλεσε η εξασφάλιση ταρίφας στο διαγωνισμό για αποθήκευση ενέργειας, με ένα έργο ισχύος 18 MW. Την τρέχουσα περίοδο σχεδιάζει και άλλα έργα στον τομέα της αποθήκευσης, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον δείχνει για τα υβριδικά έργα που συνδυάζουν φωτοβολταϊκά με μπαταρίες.

Η Grid Shipping

Άνοιγμα στις επενδυτικές υπηρεσίες κάνουν οι εφοπλιστές Πάνος Φασουλής και Σπύρος Τόγιας, οι συνιδιοκτήτες της ναυτιλιακής Grid Shipping & Capital Ltd, η οποία διαθέτει συνολικά επτά φορτηγά πλοία. Χθες η ομάδα της Grid Shipping & Capital Ltd συνέστησε την Grid Pay, εταιρεία που θα δραστηριοποιείται σε αγορές μετοχών, αλλά και στην παροχή υπηρεσιών πώλησης ομολόγων. Να σημειωθεί πως ο Όμιλος Grid διαθέτει ήδη την holding εταιρεία Grid Retail, την κατασκευαστική Grid Construction και την εταιρεία διαχείρισης ακινήτων Grid BCO Ventures Μονοπρόσωπη ΑΕ.

Ομολογιούχοι και μικροεπενδυτές

Μπορεί η Γενική Συνέλευση της Folli Follie που ήταν προγραμματισμένη για χθες να αναβλήθηκε για τις 19 Φεβρουαρίου 2025, καθώς δεν παρέστησαν οι εκπρόσωποι του Δημήτρη Κουτσολιούτσου, που ήταν και εκείνος που είχε ζητήσει τη συνέλευση, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως δεν βγήκαν ειδήσεις. Αυτό που έγινε γνωστό είναι πως ο βίος της προσωρινής διοίκησης της Folli Follie θα εκπνεύσει όταν εκδοθεί η απόφαση του Εφετείου αναφορικά με την τύχη των δεσμευμένων κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων της Folli Follie. Το δικαστήριο αρχικά έκρινε πως αυτά θα παραμείνουν δεσμευμένα προκειμένου να αποκατασταθούν όσοι ζημιώθηκαν από την παράνομη δράση της οικογένειας Κουτσολιούτσου, ήτοι οι μικροεπενδυτές, ο ΕΦΚΑ, ο ΕΟΠΥΥ, οι τράπεζες, το Υπερταμείο κ.ά. Η προσωρινή διοίκηση της εταιρείας έχει ασκήσει έφεση επί της απόφασης αυτής και αναμένει την ετυμηγορία του δικαστηρίου, υποστηρίζοντας πως τα περιουσιακά αυτά στοιχεία είναι κομμάτι της συμφωνίας εξυγίανσης της Folli Follie που τρέχει την τελευταία τριετία με μεγάλες δυσκολίες.

Στο θέμα αυτό ρυθμιστικό ρόλο παίζει ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Επενδυτών Γιάννης Κυριακόπουλος, ο οποίος έχει επανειλημμένα μπλοκάρει με δικαστικές κινήσεις την αποδέσμευση των ακινήτων και περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας (28 εκατ. ευρώ αποτίμηση ακινήτων και 3 εκατ. ευρώ σε μετρητά), ώστε αυτά να μην αποδοθούν αυτούσια στην OpsCo, δηλαδή στην εταιρεία η οποία στην βάση του σχεδίου εξυγίανσης έχει αναλάβει την επιχειρηματική δραστηριότητα της πρώην Folli Follie, ήτοι τη δραστηριότητα σε κοσμήματα, λιανική ένδυσης και καλλυντικά, και η οποία πέτυχε πέρυσι συνολικό τζίρο 60 εκατ. ευρώ. Καθώς ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Επενδυτών Γιάννης Κυριακόπουλος είχε εξαρχής συναινέσει στο σχέδιο εξυγίανσης, εκφράζεται η πεποίθηση πως μπορεί να υπάρξει ακόμη και τώρα μια win win συνεννόηση ομολογιούχων και μικροεπενδυτών, ώστε να μην πάει η όλη η προσπάθεια στράφι και βγει κερδισμένος ο «θύτης» Δημήτρης Κουτσολιούτσος.