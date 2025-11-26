Ο ΟΠΑΠ, η Ελληνικά Λαχεία και η παραχώρηση των Κρατικών Λαχείων, οι νέες θυγατρικές της Ήρων, η Premier Capital Ελλάς, τα ΜΑΚ και η σιδηροδρομική γραμμή Λάρισας–Βόλου

Η Ελληνικά Λαχεία και ο ΟΠΑΠ.

Ο ΟΠΑΠ, μέσω της OPAP Investment Ltd, προχωρά στην πλήρη εξαγορά των Ελληνικών Λαχείων αποκτώντας το μειοψηφικό ποσοστό που κατείχε η Scientific Games Global Gaming S.a.r.l. Χθες έγινε γνωστό πως η Διοίκηση του ΟΠΑΠ αποφάσισε στις 7 Νοεμβρίου 2025 την απόκτηση της συμμέτοχης έναντι τιμήματος ίσου με τη συνολική ονομαστική αξία των μετοχών, ήτοι 49,5 ευρώ. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί στην Scientific Games εξ ολοκλήρου σε μετρητά. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής η OPAP Investment Ltd θα κατέχει πλέον το 100% των Ελληνικών Λαχείων. Η απόφαση πλήρους απόκτηση της Ελληνικά Λαχεία δεν ήλθε σε τυχαία στιγμή, αλλά σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη ο διεθνής διαγωνισμός για τη νέα παραχώρηση των Κρατικών Λαχείων, καθώς η υφιστάμενη σύμβαση μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και του ΤΑΙΠΕΔ λήγει την 1η Μαΐου 2026. Στις 18 Ιουνίου 2025 το Υπερταμείο δημοσίευσε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος, που αφορά στην αποκλειστική παραγωγή, λειτουργία, κυκλοφορία, προβολή και γενική διαχείριση των Κρατικών Λαχείων για περίοδο τουλάχιστον 10 ετών. Η πρώτη φάση του διαγωνισμού ολοκληρώθηκε στις 23 Ιουλίου 2025. Η OPAP Investment Ltd συμμετείχε υποβάλλοντας εκδήλωση ενδιαφέροντος, όπως και η BrightStar Global Solutions Corporation. Μετά την αξιολόγηση των φακέλων, το Υπερταμείο επέλεξε την OPAP Investment Ltd ως προεπιλεγείσα ενδιαφερόμενη οντότητα για τη φάση Β. Στις 7 Νοεμβρίου 2025 η OPAP Investment Ltd κατέθεσε τη δεσμευτική της προσφορά, συνοδευόμενη από εγγυητική επιστολή ύψους 5 εκατ. ευρώ που εξέδωσε ο ΟΠΑΠ για λογαριασμό της. Στις 19 Νοεμβρίου 2025 το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου ανακήρυξε την OPAP Investment Ltd ως προτιμηθέντα ενδιαφερόμενο, καλώντας την να υποβάλει βελτιωμένη οικονομική πρόταση μετά την αποσφράγιση της αρχικής. Η βελτιωμένη προσφορά κατατέθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2025, σηματοδοτώντας το τελικό στάδιο για την ανάθεση της νέας σύμβασης παραχώρησης για τα Κρατικά Λαχεία. Το δικαίωμα στα Κρατικά Λαχεία που πρόκειται να παραχωρηθεί περιλαμβάνει το Στιγμιαίο Κρατικό Λαχείο (σκρατς), το Στεγαστικό Κρατικό Λαχείο, το Λαϊκό Λαχείο, το Κρατικό Λαχείο υπέρ Κοινωνικής Αντιλήψεως, το Εθνικό Λαχείο και το Έκτακτο ή Ειδικό Λαχείο που κληρώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Κρατικών Λαχείων (ΑELLE).

Οι νέες θυγατρικές της Ήρων

Δύο νέες εταιρείες συνέστησε χθες η Sustainable Energy Solutions , η θυγατρική της Ήρων του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Πρόκειται για την SENS Pulse Μονοπρόσωπη ΑΕ που ιδρύθηκε με μετοχικό κεφάλαιο 2 εκατ. ευρώ και την Reserve Energy Power Μονοπρόσωπη ΑΕ που συστάθηκε με μετοχικό κεφάλαιο 4 εκατ. ευρώ. Κύρια δραστηριότητα της SENS Pulse Μονοπρόσωπη ΑΕ είναι οι υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης, ενώ ως δευτερεύουσα δραστηριότητα δηλώθηκαν οι υπηρεσίες διεκπεραίωσης συναλλαγών και διαλειτουργικότητας υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Για την Reserve Energy Power ως κύρια δραστηριότητα δηλώθηκε το εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος και ως δευτερεύουσα οι υπηρεσίες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόεδρος και στις δύο εταιρείες τοποθετήθηκε ο πρόεδρος της Ήρων Γιώργος Κούβαρης. Αξίζει να σημειωθεί πως προ ημερών το μετοχικό κεφάλαιο της Sustainable Energy Solutions αυξήθηκε κατά το ποσό των 71,5 εκατ. ευρώ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 1.430.000 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ 50 ευρώ εκάστη και τιμής διάθεσης 50 ευρώ ανά μετοχή. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 73,5 εκατ. ευρώ.

Τα McDonald’s στην Ελλάδα

Η παρουσία της McDonald’s στην Ελλάδα μετρά πλέον περισσότερο από τρεις δεκαετίες, καθώς το πρώτο εστιατόριο της αλυσίδας άνοιξε τον Νοέμβριο του 1991 στην πλατεία Συντάγματος, σηματοδοτώντας την είσοδο του αμερικανικού brand στην ελληνική αγορά. Σήμερα, το δίκτυο αριθμεί 35 καταστήματα πανελλαδικά και συνεχίζει να επεκτείνεται. Την ανάπτυξη της McDonald’s στη χώρα έχει αναλάβει η Premier Capital Ελλάς, η οποία ιδρύθηκε το 1993 και αποτελεί μέλος της Premier Capital plc, του Developmental Licencee της McDonald’s για την Ελλάδα, καθώς και για τις αγορές της Εσθονίας, Λετονίας, Λιθουανίας, Μάλτας και Ρουμανίας. Για τη χρήση του 2024, ο κύκλος εργασιών της Premier Capital Ελλάς κατέγραψε αύξηση, αγγίζοντας τα 108,94 εκατ. ευρώ έναντι 102,54 εκατ. ευρώ το 2023, σημειώνοντας άνοδο 6%. Η θετική πορεία αποδίδεται κυρίως στις στρατηγικές κινήσεις της διοίκησης για την επέκταση του δικτύου μέσω δημιουργίας νέων εστιατορίων. Τα μικτά κέρδη εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν σε 42,22 εκατ. ευρώ από 39,58 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, ενώ τα καθαρά κέρδη για το 2024 ανήλθαν σε 1,5 εκατ. ευρώ. Παρά τα βελτιωμένα μεγέθη, η εταιρεία εμφανίζει αρνητικό κεφάλαιο κίνησης ύψους 13 εκατ. ευρώ. Για την κάλυψη των αυξημένων επενδυτικών αναγκών, η Premier Capital Ελλάς έχει προχωρήσει σε ενίσχυση της ρευστότητάς της μέσω τραπεζικού δανεισμού, ενώ έχει λάβει και έγγραφη επιβεβαίωση στήριξης (Letter of Support) από τον μέτοχο Premier Capital plc, διασφαλίζοντας τη συνέχεια των επενδυτικών της σχεδίων.

«ΜΑΚ» και «μακ»

Αναφερόμαστε στα McDonald’s διότι το δικηγορικό γραφείο Βόζεμπεργκ προχώρησε προ ημερών στην καταχώριση των σημάτων «ΜΑΚ» και «μακ» στο μητρώο σημάτων του υπουργείου Ανάπτυξης, εκπροσωπώντας την McDonald's International Property Company, Ltd. Η κίνηση αυτή προκάλεσε εντύπωση, καθώς τα συγκεκριμένα εμπορικά σήματα, τα οποία πλέον θα προστατεύονται στην Ελλάδα έως τον Νοέμβριο του 2035, δεν είχαν κατοχυρωθεί νωρίτερα, παρά τη μεγάλη δημοφιλία της αλυσίδας ταχυφαγείων στη χώρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η προστασία των σημάτων «ΜΑΚ» και «μακ» αφορά αποκλειστικά υπηρεσίες εστιατορίων και δεν επεκτείνεται σε άλλες χρήσεις ή εμπορικές κατηγορίες.

Τα πρόστιμα της ΕΕΤΤ

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) δημοσιοποίησε την έκθεση πεπραγμένων της για το 2024, στην οποία παρουσιάζει αναλυτικά το έργο, τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις της ΕΕΤΤ, κατά το παρελθόν έτος. Στο πλαίσιο άσκησης των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της, η ΕΕΤΤ επιβάλλει πρόστιμα σε παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, καθώς και σε χρήστες του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων που παραβιάζουν τις υποχρεώσεις τους. Τα πρόστιμα είτε καταβάλλονται απευθείας από τους υπόχρεους στην ΕΕΤΤ, είτε εισπράττονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Το διάστημα 2006 - 2024, το συνολικό ποσό από πρόστιμα που είχε εισπράξει η ΕΕΤΤ ανήλθε σε 183,79 εκατ. ευρώ. Μέσα στο 2024 εισέπραξε συνολικά 5,95 εκατ. ευρώ.

Tο Euronext , το Κουβέιτ και η Σερβία

Με την απόκτηση της ΕΧΑΕ το Euronext απέκτησε εμμέσως συμμετοχή 0,779% στον Όμιλο του Χρηματιστηρίου του Κουβέιτ και συμμετοχή 4,75% στο Χρηματιστήριο του Βελιγραδίου. Οι μετοχές του Boursa Kuwait που διαθέτει η ΕΧΑΕ την 30ή Σεπτεμβρίου 2025 είχαν αξία 11,2 εκατ. ευρώ η δε συμμετοχή στην Belgrade Stock Exchange είχε αποτίμηση 174.000 ευρώ! Ένα ερώτημα που έχει προκύψει είναι το εάν το Euronext οφείλει να ενημερώσει τις αρχές του Κουβέιτ και της Σερβίας για την απόκτηση της ΕΧΑΕ και την έμμεση απόκτηση των εν λόγω συμμετοχών.

H γραμμή Λάρισας–Βόλου

Η ΕΡΓΟΣΕ έχει την ευθύνη σε σχέση με την αλλαγή του αρχικού παρόχου δάνειας εμπειρίας στο έργο ηλεκτροκίνησης στη γραμμή Λάρισας–Βόλου. Αυτό έκρινε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος, με την οποία αποσαφηνίζεται ότι είναι δυνατή η αντικατάσταση τρίτων οικονομικών φορέων που παρέχουν «δάνειες εμπειρίες» σε αναδόχους κατά την εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η γνωμοδότηση εκδόθηκε μετά από αίτημα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με το έργο ηλεκτροκίνησης στη γραμμή Λάρισας–Βόλου, που υλοποιείται από την ΕΡΓΟΣΕ. Ο ανάδοχος του έργου ζήτησε την αλλαγή του αρχικού παρόχου δάνειας εμπειρίας, καθώς ο τελευταίος δήλωσε ότι δεν μπορεί πλέον να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, μετά τις καταστροφές που προκάλεσαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα «Daniel» και «Elias» στη Θεσσαλία. Το ΝΣΚ επισημαίνει ότι, αν και η νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις δεν προβλέπει ρητά τη δυνατότητα αλλαγής τρίτου φορέα κατά την εκτέλεση της σύμβασης, δεν υπάρχει σχετική απαγόρευση. Διευκρινίζει όμως ότι η αντικατάσταση αποτελεί τροποποίηση της σύμβασης και πρέπει να εξετάζεται σύμφωνα με το άρθρο 337 του ν. 4412/2016, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συνιστά ουσιώδη μεταβολή. Τι σημαίνει αυτό; Πως το αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο καλείται να γνωμοδοτήσει αν η αλλαγή τροποποιεί τον χαρακτήρα της σύμβασης ή αν συντρέχουν απρόβλεπτες περιστάσεις που μπορούν να δικαιολογήσουν την τροποποίησή της. Παράλληλα, ο νέος φορέας πρέπει να καλύπτει πλήρως τα κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας και να μην υφίσταται κανένας λόγος αποκλεισμού εις βάρος του.