Οι καθυστερήσεις στο «rotation» της ΑΑΔΕ, η Premier Financial Services, η D.T. Global Investments και το πλαφόν για τις αντιπροσωπευτικές αγωγές

Καθυστερημένο rotation

Καθυστερήσεις στην έκδοση προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων στη φορολογική διοίκηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχουν προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια, τόσο στο εσωτερικό της Αρχής όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Παρά τις δεσμεύσεις για έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας, πολλές κρίσιμες προσκλήσεις δεν έχουν ακόμα εκδοθεί, εγείροντας ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

Ενδεικτικά, μέσα στον Δεκέμβριο εκδόθηκαν προσκλήσεις για την υποβολή υποψηφιοτήτων στις θέσεις Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.) καθώς και για Προϊσταμένους σε οργανικές μονάδες, όπως το Τελωνειακό Ελεγκτικό Κέντρο (Τ.Ε.Κ.) Αττικής. Ωστόσο, αντίστοιχες διαδικασίες για άλλες καίριες θέσεις, όπως αυτές στις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΕΕ), παραμένουν εκκρεμείς, παρά την ανάγκη για ανανέωση και την αρχική πρόβλεψη της ΑΑΔΕ. Οι καθυστερήσεις αυτές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι νυν προϊστάμενοι έχουν ήδη συμπληρώσει τριετή θητεία στις θέσεις τους. Η ανάγκη για rotation θεωρείται όχι μόνο απαραίτητη αλλά και επιβεβλημένη, προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοκρατία και η διαφάνεια στη λειτουργία της φορολογικής διοίκησης.

Η Premier Financial Services

Η Τράπεζα της Ελλάδος με πολύμηνη καθυστέρηση ενέκρινε την αδειοδότηση της εταιρείας Premier Financial Services ως διαχειριστή πιστώσεων. Η εταιρεία, που έχει πλέον αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, αρχικά ονομαζόταν Mount Street Hellas και εν συνεχεία μετονομάσθηκε σε Premier Financial Services, μετά την απόκτησή της από την οικογένεια Στέγγου της Τεχνικής Ολυμπιακής. Η πολύμηνη καθυστέρηση στην αδειοδότηση της Premier Financial Services σχετίζεται με την τρίτη συνεχόμενη αλλαγή ιδιοκτησίας της. Νέος αποκλειστικός μέτοχος της εταιρείας είναι η LSA Holdings ΑΕ, η οποία απέκτησε το 100% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Premier Financial Services στις 31 Οκτωβρίου 2024, κατόπιν έγκρισης της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η LSA Holdings ανήκει μετοχικά στον σύμβολο επιχειρήσεων Γιώργο Νικόπουλο – Εξηντάρη και σε συνεργάτες του. Στον Γιώργο Νικόπουλο – Εξηντάρη ανήκει και η εταιρεία n-Solution Consultants Ltd που παρέχει συμβουλές σε σχέση με ρυθμίσεις οφειλών και αναδιαρθρώσεις χρεών. Αν και η Premier Financial Services άλλαξε χέρια τον Οκτώβριο, αυτό έγινε γνωστό στο επενδυτικό κοινό με καθυστέρηση στις 16 Δεκεμβρίου 2024, όταν η Τεχνική Ολυμπιακή ενημέρωσε για την πώληση των μετοχών της. Σύμφωνα με την επίμαχη ανακοίνωση της Τεχνικής Ολυμπιακής, η πώληση πραγματοποιήθηκε μέσω της ιρλανδικής εταιρείας Premier Financial Services Holdco LTD , η οποία ελέγχεται έμμεσα από την Τεχνική Ολυμπιακή μέσω των θυγατρικών της T.O. International Holding Ltd και PFC Premier Finance Corporation Ltd.

Η Φάρμα Κουκάκη

Η γαλακτοβιομηχανία Φάρμα Κουκάκη ακύρωσε την αίτηση υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο που είχε υποβάλει προ ετών για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου που προέβλεπε τη δημιουργία μονάδας παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας προς τρίτους στην περιοχή Νεοχωρούδας, στον Δήμο Καλλιθέας Θεσσαλονίκης. Η συνολική ενισχυόμενη δαπάνη ανερχόταν στα 1,42 εκατ. ευρώ, με το προβλεπόμενο ποσοστό επιχορήγησης από τον αναπτυξιακό νόμο να ανέρχεται στο 22%, δηλαδή στα 313.269 ευρώ. Αν και το υπουργείο Ανάπτυξης είχε εγκρίνει το σχέδιο της εταιρείας και την επιχορήγηση, τελικά η Φάρμα Κουκάκη ζήτησε την ανάκληση της απόφασης, καθώς για το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο δεν είχε πραγματοποιηθεί καμία εκταμίευση επιχορήγησης, ούτε ως προκαταβολή ούτε ως δόση.

Η D.T. Global Investments

Στον αναπτυξιακό νόμο υπάχθηκε προ ημερών το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας D.T. Global Investments Μονοπρόσωπη ΙΚΕ το οποίο αφορά στην ίδρυση πολυτελούς ξενοδοχειακής μονάδας πέντε αστέρων στη θέση «Κόστα Κουνουπιώτη» στο Δήμο Ερμιονίδας. Το ύψος του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε 8,6 εκατ. ευρώ και η προβλεπόμενη ενίσχυση από τον αναπτυξιακό νόμο θα ανέλθει στο 32% της συνολικής δαπάνης, ήτοι στα 2,75 εκατ. ευρώ και θα χορηγηθεί μέσω φορολογικής απαλλαγής. Η D.T. Global Investments Μονοπρόσωπη ΙΚΕ ανήκει στον Κύπριο επιχειρηματία Θωμά Κυριακού και στην κόρη του Δώρα Μαρία Κυριακού. Η οικογένεια Κυριακού δραστηριοποιείται από το 2018 στον κατασκευαστικό τομέα στην Ελλάδα μέσω της κ εταιρείας Zafido Holding Hellas Ltd, η οποία έχει αναπτύξει δεκάδες ακίνητα στην Αττική, τα οποία στην πλειοψηφία τους έχουν διατεθεί μέσω Golden Visa.

Πλαφόν 25 ευρώ για τις αγωγές καταναλωτών

Ενεργοποιήθηκε απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης Παναγιώτη Θεοδωρικάκου, που ορίζει στο ποσό των 25 ευρώ το ανώτατο τέλος συμμετοχής των καταναλωτών σε αντιπροσωπευτικές αγωγές. Το συγκεκριμένο ποσό καλύπτει όλες τις δαπάνες της διαδικασίας έως την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, διασφαλίζοντας την οικονομική προσβασιμότητα για τους καταναλωτές που επιθυμούν να συμμετέχουν σε συλλογικές διεκδικήσεις δικαιωμάτων. Η απόφαση, η οποία βασίζεται στον νόμο 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών, αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας και την προστασία των πολιτών από ενδεχόμενες καταχρηστικές πρακτικές. Ορίζει δε, ότι οι νομιμοποιούμενοι φορείς, όπως οι ενώσεις καταναλωτών, που αναλαμβάνουν την εκπροσώπηση, υποχρεούνται να δημοσιοποιούν το ακριβές ποσό του τέλους στις ιστοσελίδες τους.