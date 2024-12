Το «deal» Οντόνι – Κόμαρεκ για την Novibet, τα «ψιλά γράμματα», η Ρωσίδα «Μετασχηματίστρια» και η συγχώνευση της Παυλίδης

Η εξαγορά του 51% της Logflex MT Holding Limited του Ροδόλφο Οντόνι, από τον πολυεθνικό Όμιλο Allwyn του Τσέχου δισεκατομμυριούχου Κάρελ Κόμαρεκ, είναι μια εξέλιξη που δεν αιφνιδίασε την αγορά, καθώς ήταν γνωστό πως οι δύο πλευρές ήταν σε συζητήσεις για την είσοδο του Τσέχου επιχειρηματία στη Novibet. Αυτό που διαφαίνεται είναι πως η συμφωνία είναι «win – win» και για τις δύο πλευρές. Και οι λόγοι είναι πολλοί.

Η Allwyn του Κάρελ Κόμαρεκ απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της Novibet (controlling interest) έναντι αρχικού τιμήματος σε μετρητά 217 εκατ. ευρώ, τίμημα που θεωρείται «φθηνό», αφενός διότι εμπεριέχει εκτός από τις ελληνικές και τις διεθνείς δραστηριότητες της Novibet (Βραζιλία, Κύπρος, Ιρλανδία, Μεξικό, κ.α..) αφετέρου διότι αποκτά για πρώτη φορά τεχνολογική πρόσβαση σε πλατφόρμα online αθλητικού στοιχηματισμού, κάτι που δεν είχε συμβεί με τις άλλες «παθητικές» επενδύσεις του Τσέχου σε ΟΠΑΠ και Stoiximan. Από την πλευρά του ο Ροδόλφο Οντόνι παίρνει στο χέρι 217 εκατ. ευρώ «cash» και διασφαλίζει μια πολύτιμη συμμαχία με έναν εύρωστο διεθνή όμιλο, βάζοντας πλώρη για νέες μελλοντικές υπεραξίες. Αυτό θα συμβεί νομοτελειακά, καθώς το 49% που διατηρεί στην Novibet θα ανατιμηθεί αυτόματα μετά την επένδυση της Allwyn.

Το «φθηνό» τίμημα

Γιατί το τίμημα των 217 εκατ. ευρώ θεωρείται «φθηνό»; Το καλοκαίρι του 2023 λίγο πριν ο Ροδόλφο Οντόνι ακυρώσει το στρατηγικό του πλάνο να εισαχθεί η Novibet στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Nasdaq), μέσω της συγχώνευσης της με την Artemis Strategic Investment Corporation, η εταιρεία στοιχηματισμού είχε αποτιμηθεί στα 625 εκατ. δολάρια (600 εκατ. ευρώ). Και η αποτίμηση αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Η Artemis Strategic Investment Corporation είχε αναθέσει στην KPMG US LLP να διεξαγάγει οικονομικό και φορολογικό έλεγχο (due diligence) στη Novibet, ενώ διεθνείς οίκοι όπως οι Wiggin LLP, White & Case LLP και Barclays Capital Inc. είχαν εμπλοκή στη διαδικασία.

Βάσει της αποτίμησης των 600 εκατ. ευρώ το 51% της Novibet έχει αξία 306 εκατ. ευρώ! Ο Κάρελ Κόμαρεκ απέκτησε το 51% έναντι 217 εκατ. ευρώ. Δηλαδή 89 εκατ. ευρώ φθηνότερα. Βεβαίως αυτό το ποσό μπορεί να αυξηθεί κατά 110 εκατ. ευρώ, στα 327 εκατ. ευρώ, εάν επιτευχθούν οι μελλοντικοί στόχοι που έχουν συμφωνήσει (earnouts) οι δύο πλευρές. Αυτό αυτομάτως θα οδηγούσε την μελλοντική αποτίμηση της Novibet στα 654 εκατ. ευρώ. Αλλά αυτή η εξέλιξη δεν θα πρέπει να αναμένεται μέσα στο 2025 που είναι και το έτος ολοκλήρωσης της συναλλαγής (με την προϋπόθεση βεβαίως πως οι Εποπτικές Αρχές θα πουν «καλώς έχειν»).

Πλήρης ανταγωνισμός

Εάν κάποιος μελετήσει τη δομή της συναλλαγής προκύπτει ξεκάθαρα πως είναι τέτοια που λαμβάνει υπόψη τις διαχρονικές ενστάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε σχέση με τη μετοχική και διοικητική ανεξαρτησία, τα επίπεδα συγκέντρωσης , τα μερίδια αγοράς, το συντονισμό των παικτών και τα πιθανά εμπόδια εισόδου νέων παικτών στην αγορά. Μπορεί ο Κάρελ Κόμαρεκ να κατέχει το 50,18% του ΟΠΑΠ, ωστόσο η Novibet δεν αποκτήθηκε από τον ΟΠΑΠ , αλλά απευθείας από τον Όμιλο Allwyn του Τσέχου δισεκατομμυριούχου.

Το πλέον σημαντικό είναι πως ο Ροδόλφο Οντόνι θα διατηρήσει το management της Novibet, παρότι θα διαθέτει πλέον το 49% της στοιχηματικής. Και τα δυο αυτά στοιχεία καταδεικνύουν πως Novibet και ΟΠΑΠ θα συνεχίσουν να λειτουργούν ανεξάρτητα και ανταγωνιστικά, χωρίς συντονισμό στρατηγικής ή κοινές πρακτικές.

Η Ρωσίδα «Μετασχηματίστρια»

Προαναφέραμε πως το «deal» είναι εξαιρετικά σημαντικό για την Allwyn του Τσέχου δισεκατομμυριούχου Κάρελ Κόμαρεκ, διότι αποκτά για πρώτη φορά τεχνολογική πρόσβαση σε πλατφόρμα online αθλητικού στοιχηματισμού. Ο Κόμαρεκ έχει καταστήσει σαφές ότι φιλοδοξεί να μετατρέψει την Allwyn σε κορυφαίο παίκτη στη διεθνή αγορά online τυχερών παιχνιδιών, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά της σε έναν ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο, πριν από έναν μήνα, η Allwyn ενίσχυσε το επιτελείο της με την πρόσληψη της Ρωσίδας Elena Reznik-Orskaya στη θέση της Επικεφαλής Μετασχηματισμού και Εταιρικής Ανάπτυξης. Η Reznik-Orskaya που από το 2009 εργαζόταν στο Λονδίνο, διαθέτει πλούσιο βιογραφικό και πολυετή θητεία σε διεθνείς ομίλους.

Μεταξύ άλλων, κατείχε τη θέση της Chief Operations Officer στην 888 Holdings Plc, όπου πριν από δύο χρόνια ηγήθηκε της επιχειρησιακής ενοποίησης που ακολούθησε τη συγχώνευση των William Hill και 888 – μια από τις σημαντικότερες και πιο επιδραστικές συμφωνίες στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών τα τελευταία χρόνια. Η εμπειρία της στην υλοποίηση πολύπλοκων στρατηγικών μετασχηματισμού θεωρείται κρίσιμη για τους στόχους της Allwyn και εκτιμάται πως δεν θα αφήσει ανεκμετάλλευτη την πρωτοποριακή τεχνολογία της Novibet.

Αύξηση δωρεών 7.975%

Σε μια συγκινητική κίνηση αναγνώρισης και ευχαριστίας προς τους δωρητές που στήριξαν τις Ένοπλες Δυνάμεις, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια του 2024 συγκεντρώθηκαν δωρεές ύψους 26 εκατ. ευρώ. Τα ποσά που συγκεντρώθηκαν εντός του 2024 αποτελούν εντυπωσιακή αύξηση (7.975%), σε σχέση με το 2023, όπου οι δωρεές ανήλθαν στις 322 χιλιάδες ευρώ. Οι 103 δωρητές, μεταξύ των οποίων φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και κοινωφελή ιδρύματα, συνέβαλαν με την ανιδιοτελή τους προσφορά στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των στρατιωτικών δομών και δυνατοτήτων της χώρας.

Μεταξύ των σημαντικών δωρητών περιλαμβάνονται γνωστοί οργανισμοί και προσωπικότητες, όπως το Κοινωφελές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», οι Θανάσης και Πάνος Λασκαρίδης, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Metlen, η Motor Oil, καθώς και πολλοί ιδιώτες που διέθεσαν προσωπικούς πόρους προς όφελος του συνόλου. Βεβαίως δεν έλλειψαν και οι δωρεές από νομικά πρόσωπα που σχετίζονται με τις προμήθειες αμυντικών συστημάτων όπως ο Κρίστιαν Χατζημηνάς και ο Παναγιώτης Βλαχίνος. Ο τελευταίος είναι ο ιδιοκτήτης της PASS Defense, η οποία τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να αποκτήσει παρουσία – αυτόνομα και μη- στον χώρο των αμυντικών προμήθειών.

Συγχώνευση για την Παυλίδης

Ολοκληρώθηκε η διασυνοριακή συγχώνευση μεταξύ της ελληνικής εταιρείας Παυλίδης Μονοπρόσωπη ΑΕ Μάρμαρα Γρανίτες και της κυπριακής Sivec Investments Ltd. Η συγχώνευση πραγματοποιήθηκε μέσω απορρόφησης της κυπριακής εταιρείας από την ελληνική. Στο πλαίσιο της συγχώνευσης, η Sivec Investments Ltd μεταβίβασε το σύνολο της περιουσίας της – ενεργητικό και παθητικό – στην Παυλίδης, σύμφωνα με τη λογιστική κατάσταση της 31ης Μαΐου 2024. Το ενεργητικό της Sivec Investments Ltd αποτιμήθηκε σε 53,19 εκατ. ευρώ, ενώ το παθητικό της σε 377.463 ευρώ. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Παυλίδης Μονοπρόσωπη ΑΕ Μάρμαρα Γρανίτες διαμορφώθηκε σε 7,97 εκατ. ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Παυλίδης Μονοπρόσωπη ΑΕ Μάρμαρα Γρανίτες για το οικονομικό έτος 2023 ανήλθε στα 94,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 8,69% σε σύγκριση με το 2022, όταν είχε φτάσει τα 103,3 εκατ. ευρώ. Παρά τη μείωση του τζίρου, ο Όμιλος παρέμεινε κερδοφόρος, με τα καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων να ανέρχονται σε 15,6 εκατ. ευρώ για το 2023. Συγκριτικά, το 2022 τα καθαρά κέρδη είχαν διαμορφωθεί στα 17,9 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα η πτώση να φτάνει το 12,8%.