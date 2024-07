Η Hellenic Healthcare, η Μοτοδυναμική, το καυτό φθινόπωρο για την Εθνική Ασφαλιστική και η εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος στον τομέα των ακινήτων

Η Hellenic Healthcare

Η Hellenic Healthcare, ο μεγαλύτερος ιδιωτικός όμιλος παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα και μέλος του Ομίλου Hellenic Healthcare S.a.r.l, ανακοίνωσε ζημιές ύψους 1,79 εκατ. ευρώ για το 2023, σε αντίθεση με τα κέρδη ύψους 40,38 εκατ. ευρώ το 2022. Τα έσοδα από μερίσματα για το 2023 ήταν μηδενικά, ενώ το προηγούμενο έτος ανήλθαν σε 41,01 εκατ. ευρώ. Τα χρηματοοικονομικά έσοδα, κυρίως από έσοδα τόκων ενδοομιλικών δανείων, έφτασαν τα 4,23 εκατ. ευρώ, ενώ τα χρηματοοικονομικά έξοδα αυξήθηκαν σε 5,33 εκατ. ευρώ. Το συνολικό χρέος της Hellenic Healthcare ανήλθε στα 473,60 εκατ. ευρώ, με την εταιρεία να εκδίδει εμπραγμάτως εξασφαλισμένο ομολογιακό δάνειο έως 1 δισ. ευρώ για την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου χρέους και άλλες χρηματοδοτικές ανάγκες. Επιπλέον, η Hellenic Healthcare προχώρησε πρόσφατα στην απόκτηση δύο νέων συμμετοχών.

Η πρώτη αφορά στην απόκτηση του 100% της νεοσυσταθείσας εταιρείας συμμετοχών Evacol Limited, με έδρα τη Λευκωσία της Κύπρου, η οποία ιδρύθηκε με σκοπό την απόκτηση συμμετοχών στις εταιρείες C&S American Heart Institute Limited και C & SO Medical Properties Limited. Η δεύτερη εξαγορά αφορά στην ελληνική εταιρεία digital marketing Cloudevo, η οποία είχε συσταθεί από τη Διοικητική ομάδα του Πρώτου Θέματος.

Το παράδοξο της Μοτοδυναμικής

Το «talk of the town» έγινε χθες η μετοχή της Μοτοδυναμικής με τα χρηματιστηριακά γραφεία να αναρωτιούνται ποιος πέρασε στη λήξη της συνεδρίασης μια εντολή πώλησης 30.000 κομματιών στο limit down. Ως αποτέλεσμα της πράξης αυτής ήταν μέσα σε πέντε λεπτά η μετοχή της Μοτοδυναμικής να απωλέσει κεφαλαιοποίηση 20,5 εκατ. ευρώ. Καλά διαβάζετε 20,5 εκατ. ευρώ! Η κεφαλαιοποίηση στην έναρξη της συνεδρίασης ήταν 84,4 εκατ. ευρώ και στο τέλος της συνεδρίασης 63,9 εκατ. ευρώ. Πιο απλά στην έναρξη της συνεδρίασης η μετοχή ήταν στα 2,8 ευρώ και έκλεισε στα 2,12 ευρώ. Αν κάποιος ατυχής πέρασε λάθος εντολή πώλησης θα το διαπιστώσουμε στη σημερινή συνεδρίαση, οπότε κάποιος θα «κάψει» 20.400 ευρώ για να επαναφέρει την μετοχή στα 2,80 ευρώ. Εάν αυτό δεν γίνει τότε δεν θα πρόκειται περί λάθους…

Τα ακίνητα στο μικροσκόπιο της ΤτΕ

Από την 1η Οκτωβρίου 2024 όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των υποκαταστημάτων ξένων τραπεζών και των εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης, θα υποχρεούνται να υποβάλλουν λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις δανειακές ροές και τις επενδύσεις σε οικιστικά και επαγγελματικά ακίνητα. Ανταποκρινόμενη στις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου για την ενίσχυση της παρακολούθησης του τομέα των ακινήτων, η Τράπεζα της Ελλάδος εξέδωσε κανονιστική πράξη που αυξάνει τις εποπτικές υποχρεώσεις των τραπεζών. Ειδικότερα, επιβάλλεται πλέον η καταγραφή δεικτών όπως ο δείκτης δανείου προς αξία (LTV), ο δείκτης δανείου προς εισόδημα (LTI), και ο δείκτης εξυπηρέτησης χρέους προς εισόδημα (DSTI), τόσο κατά την έκδοση όσο και σε τακτική βάση. Τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει μάλιστα να υποβάλλουν τα εν λόγω δεδομένα σε τριμηνιαία βάση, με προθεσμία υποβολής 45 ημερών μετά το τέλος κάθε τριμήνου. Γιατί γίνεται αυτό; Η πρωτοβουλία αυτή ανταποκρίνεται στην ανάγκη κάλυψης των κενών πληροφόρησης στον τομέα των ακινήτων, στοχεύοντας στην ενίσχυση της μακροπροληπτικής παρακολούθησης και στην αντιμετώπιση πιθανών συστημικών κινδύνων.

Η Εθνική Ασφαλιστική

Στις εισηγήσεις της Boston Consulting Group (BCG) βασίσθηκε η CVC για να καταρτίσει τη νέα οργανωτική δομή της Εθνικής Ασφαλιστικής. Ωστόσο, η αναδιάρθρωση που βασίστηκε στο σχέδιο της BCG και είχε τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Εθνικής Ασφαλιστικής, έχει προκαλέσει την αντίδραση του συλλόγου των εργαζομένων στην ασφαλιστική εταιρεία. Αυτό διότι οι θέσεις ευθύνης μειώθηκαν κατά 159, δηλαδή κατά 60%, με μια απόφαση που ελήφθη μονομερώς από τη Διοίκηση, χωρίς αξιολόγηση των υπαλλήλων που κατείχαν αυτές τις θέσεις. Η απόφαση αυτή, σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, επηρεάζει αρνητικά βασικά στελέχη με πολλά χρόνια εμπειρίας και ευνοεί νέες, ακριβοπληρωμένες προσλήψεις που δεν έχουν ακόμα αξιολογηθεί. Οι συνδικαλιστές υποστηρίζουν πως δεν μειώνονται απλά τα ιεραρχικά επίπεδα, αλλά υποβιβάζονται δεκάδες άξια στελέχη, που κάποιοι από αυτούς αξιολογήθηκαν ως εξαίρετοι και έλαβαν bonus για την απόδοσή τους. Καταλαβαίνουμε πως το φθινόπωρο προμηνύεται καυτό για την Εθνική Ασφαλιστική…

Πρόστιμο για την ΑΝΕΚ

Η Attica Συμμετοχών θα πρέπει να πληρώσει πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ διότι η ΑΝΕΚ δεν φρόντισε να εναρμονισθεί με τη νομοθεσία και να διαθέτει επαρκή εκπροσώπηση γυναικών στο Διοικητικό της Συμβούλιο. Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο από 17 Ιουλίου 2021 έως 4 Δεκεμβρίου 2023, η ΑΝΕΚ δεν διέθετε το απαιτούμενο ποσοστό 25% εκπροσώπησης του γυναικείου φύλου, όπως ορίζεται από το ν. 4706/2020. Στο 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο, αντί για δύο γυναίκες, όπως απαιτείται λαμβανομένης υπόψη της στρογγυλοποίησης στο προηγούμενο ακέραιο νούμερο, υπήρχε μόλις μία. Η επιβολή αυτού του προστίμου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έρχεται να στείλει το μήνυμα πως οι κανονισμοί που προάγουν την ισότητα των φύλων σε εταιρικές θέσεις διοίκησης θα τηρούνται…