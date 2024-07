Έλληνας επιχειρηματίας αντιμέτωπος με την αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τα έσοδα ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ και το νέο τοπίο στους servicers

Κατηγορίες για χειραγώγηση.

Μπλεξίματα με την αμερικανική Δικαιοσύνη έχει ο Έλληνας επιχειρηματίας Γιώργος Παληκαράς, Διευθύνων Σύμβουλος και ιδρυτής της εταιρείας Meta Materials, σε βάρος του οποίου κατατέθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) μήνυση σε Περιφερειακό Δικαστήριο της Νέας Υόρκης για χειραγώγηση αγοράς, απάτη και άλλες παραβάσεις. Η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατηγορεί τον Παληκαρά και τον John Brda, ανώτατο στέλεχος της Meta Materials Inc., για το ρόλο τους σε μια συντονισμένη απάτη χειραγώγησης της αγοράς που οδήγησε στην ενθυλάκωση 137,5 εκατ. δολαρίων από επενδυτές μέσω μιας προσφοράς που έγινε «at-the-market» (ATM) τον Ιούνιο του 2021, αμέσως πριν από τη συγχώνευση της Torchlight Energy Resources Inc. του Brda και της Metamaterials Inc. του Παληκαρά, συγχώνευση από την οποία δημιουργήθηκε η Meta Materials.

Η ATM προσφορά είναι ένας τύπος διανομής μετοχών που επιτρέπει στις εισηγμένες να συγκεντρώνουν κεφάλαια πωλώντας μετοχές απευθείας στην αγορά σε τρέχουσες τιμές. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές προσφορές μετοχών, οι οποίες συχνά περιλαμβάνουν την πώληση ενός μεγάλου πακέτου μετοχών σε σταθερή τιμή μέσω αναδόχου, οι προσφορές ATM είναι πιο ευέλικτες και μπορούν να εκτελούνται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου. Η καταγγελία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, που κατατέθηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Νέας Υόρκης, υποστηρίζει ότι οι Brda και Παληκαράς σχεδίασαν και εκτέλεσαν τη χειραγώγηση με «δόλωμα» ένα πρόγραμμα έκδοσης προνομιούχων μετοχών ως μέρισμα και της διασποράς φημών που οδήγησαν τους short sellers να κλείσουν ξαφνικά τις θέσεις τους. Έτσι, προκλήθηκε short squeeze και άνοδος της τιμής της Meta Materials, κάτι που οι Brda και Παληκαράς εκμεταλλεύθηκαν για να πωλήσουν μετοχές σε προσωρινά διογκωμένες τιμές στα πλαίσια της προαναφερόμενης «at-the-market» προσφοράς μετοχών.

Πάντως, τα προβλήματα του Γιώργου Παληκαρά δεν σταματούν εδώ, καθώς η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διενεργεί και ξεχωριστή έρευνα σχετικά με τα επακόλουθα γεγονότα που σχετίζονται με τη Meta Materials, έρευνα που παραμένει σε εξέλιξη.

Το νέο τοπίο στους servicers

Μια σειρά από αποφάσεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα θέτουν το νέο τοπίο στον κλάδο των servicers. Συγκεκριμένα, δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι αποφάσεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για τη συνέχιση της λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, doValue Greece, Intrum, Veraltis Asset Management και Firstcapital Copernicus Hellas, ΕΥΠΡΑΞΙΣ FSI, Silverton και Μάουντ Στριτ Ελλάς έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Σύμφωνα με την απόφαση του Γιάννη Στουρνάρα και οι εν λόγω εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις θα πρέπει να προσκομίσουν πρόσθετα στοιχεία στην Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2024 για την αξιολόγηση των αιτημάτων τους για νέα άδεια λειτουργίας, στη βάση του νόμου 5072/2023 για τη διαφάνεια, τον ανταγωνισμό και την προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών.

Ενδιάμεσα οι doValue Greece, Intrum, Veraltis Asset Management και Firstcapital, Copernicus Hellas, ΕΥΠΡΑΞΙΣ FSI, Silverton και Μάουντ Στριτ Ελλάς θα πρέπει να ασκούν μόνο τις δραστηριότητες για τις οποίες είχαν αδειοδοτηθεί προηγουμένως. Παράλληλα, δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι αποφάσεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα για την χορήγηση αδειών λειτουργίας διαχειριστή πιστώσεων στις εταιρείες Cepal Hellas, Pillarstone Ελλάς, DV01 Asset Management, HipoGes Ελλάς, UCI Ελλάς, APS Recovery, EOS Matrix, ΕΝ ΠΙ ΕΪ Σέρβισινγκ και ΘΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ. Τέλος, με αποφάσεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα ανακλήθηκαν οι άδειες των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις HOIST HELLAS, Resolute Asset Management, SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS,

Πέπερ Ελλάς και ΤΣΕΡΒΕΝΤ ΚΡΕΝΤΙΤ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΓΚΡΙΣ. Οι εν λόγω εταιρείες τέθηκαν σε ειδική εκκαθάριση και διορίσθηκε ειδικός εκκαθαριστής.

Τα έσοδα του ΔΕΔΔΗΕ

Στην αναθεώρηση της μεθοδολογίας υπολογισμού του επιτρεπόμενου και απαιτούμενου εσόδου του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) προχώρησε η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ). Η ΡΑΑΕΥ έθεσε τη νέα μεθοδολογία σε δημόσια διαβούλευση από τις 13 Ιουνίου έως τις 21 Ιουνίου 2024, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές απόψεις που υποβλήθηκαν από τον ΔΕΔΔΗΕ και τον Ελληνικό Σύλλογο Προμηθευτών Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ). Η αναθεώρηση περιλαμβάνει σημαντικές τροποποιήσεις με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και διαφάνειας στον υπολογισμό των εσόδων του Διαχειριστή. Η νέα μεθοδολογία αντικαθιστά τον μηχανισμό κινήτρου των ελεγχόμενων λειτουργικών δαπανών με ανώτατο εγκεκριμένο ύψος εσόδου (revenue cap), επιτρέποντας στον Διαχειριστή να επωφεληθεί από τυχόν επιτευχθείσες εξοικονομήσεις. Εισάγεται πρόβλεψη για την έγκριση έκτακτων δαπανών λόγω γεγονότων ανωτέρας βίας ή νέων νομοθετικών ρυθμίσεων που δεν μπορούν να προβλεφθούν εκ των προτέρων.

Με τη νέα μεθοδολογία ο υπολογισμός της αξίας των αποσυρόμενων παγίων του ΔΕΔΔΗΕ θα βασίζεται αποκλειστικά στην αναπόσβεστη αξία τους, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αξία πώλησης. Η αναγνώριση απόδοσης επί ποσοστού της αξίας κτήσης παγίων που παραμένουν σε λειτουργία μετά την πλήρη απόσβεσή τους, εφόσον συνεχίζουν να λειτουργούν, δεν θα γίνεται αποδεκτή. Τέλος, με τη νέα μεθοδολογία, παρέχεται κίνητρο για την απορρόφηση επιχορηγήσεων μέσω αναγνώρισης πρόσθετης απόδοσης επί της καθαρής αξίας των έργων που λαμβάνουν επιχορήγηση.

Τα έσοδα του ΑΔΜΗΕ

Στην αναθεώρηση της μεθοδολογίας υπολογισμού του επιτρεπόμενου και απαιτούμενου εσόδου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) προχώρησε η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ). Η νέα μεθοδολογία έχει ως στόχο να εξασφαλίσει τη διαφάνεια και την αποδοτικότητα στη διαχείριση των εσόδων του ΑΔΜΗΕ, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες του εθνικού και ευρωπαϊκού πλαισίου για την ενεργειακή αγορά. Η δημόσια διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την τροποποίηση της μεθοδολογίας ξεκίνησε στις 18 Ιουνίου 2024 και ολοκληρώθηκε με τη συγκέντρωση και αξιολόγηση των απόψεων των ενδιαφερομένων μερών. Στη διαβούλευση συμμετείχαν διάφοροι φορείς, συμπεριλαμβανομένων της ΑΔΜΗΕ, του ΕΣΠΕΝ (Ένωση Συνδέσμων Παραγωγών Ενέργειας), και της ΕΒΙΚΕΝ (Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας).

Οι αλλαγές που εισάγονται με την απόφαση αφορούν κυρίως στον επαναπροσδιορισμό των παραμέτρων για τον υπολογισμό των εσόδων του ΑΔΜΗΕ και την εφαρμογή νέων κανόνων για την κατανομή του κόστους στους χρήστες του δικτύου. Η νέα μεθοδολογία περιλαμβάνει συγκεκριμένα κριτήρια για τον υπολογισμό του απαιτούμενου εσόδου, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι δαπάνες του Διαχειριστή και να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα και ανάπτυξη του συστήματος μεταφοράς. Εισάγεται δε μια νέα παράμετρος που αφορά τα έργα κοινού ενδιαφέροντος, όπως η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας.

Η παράμετρος αυτή συμβάλλει στον υπολογισμό του εσόδου για τα συγκεκριμένα έργα και στην ανάκτηση του κόστους τους μέσω των χρεώσεων χρήσης του συστήματος. Οι νέοι κανόνες στοχεύουν σε μια πιο δίκαιη και διαφανή κατανομή του κόστους στους χρήστες του δικτύου. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ανάλυσης και επαναξιολόγησης των χρεώσεων χρήσης του συστήματος. Τα έργα σύνδεσης χρηστών εντάσσονται σε μια Ειδική Περιουσιακή Βάση, με διαφοροποιημένο τρόπο υπολογισμού του κόστους, ο οποίος επικεντρώνεται στη δανειοδότηση και το κόστος δανειακών κεφαλαίων. Αυτό εξασφαλίζει ότι το κόστος των έργων κατανομείται πιο αποτελεσματικά και με μικρότερη επιβάρυνση για τους καταναλωτές.

«Κίτρινη κάρτα» από το ΔΝΤ

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δημοσιοποίησε έκθεση που εξετάζει την ανταπόκριση των εταιρειών στους κανονισμούς για το κλίμα εστιάζοντας στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ. Η ανάλυση περιλαμβάνει δεδομένα από 980.000 επιχειρήσεις σε 12 ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, καλύπτοντας την περίοδο από το 1995 έως το 2020. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει αρκετές πληροφορίες σχετικές με την Ελλάδα, ιδιαίτερα σε σχέση με την αυστηρότητα της περιβαλλοντικής πολιτικής και τις επιπτώσεις των κανονισμών για το κλίμα στις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την έκθεση του ΔΝΤ, η Ελλάδα, μαζί με τη Γερμανία, αναφέρονται ως οι χώρες με τις λιγότερο αυστηρές πολιτικές περιβάλλοντος που βασίζονται στην αγορά μεταξύ των χωρών που μελετήθηκαν. Παρά μια κάποια αυστηροποίηση των πολιτικών από το 2012 και μετά, η Ελλάδα παρέμεινε στις επιλαχούσες χώρες σε σχέση με την προσαρμογή στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ. Θα μπορούσε να πει κανείς πως το ΔΝΤ μας έβγαλε «κίτρινη κάρτα»…