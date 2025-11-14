Τα μέλη της οργάνωσης εντόπιζαν ηλικιωμένους και τους προσέγγιζαν προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές ή στελέχη άλλων υπηρεσιών.

Σε βάρος των 44 συλληφθέντων, οι οποίοι φέρονται να διέπρατταν απάτες και κλοπές σε βάρος πολιτών, παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές ή τους δημόσιους λειτουργούς, αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για:

- Εγκληματική οργάνωση

- Απάτη

- Απάτη με υπολογιστή

- Πλαστογραφια

- Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Επιπλέον σε έναν ανήλικο αποδόθηκε η κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό κακουργήματος.

Υπενθυμίζεται πως η ΕΛΑΣ προχώρησε την Πέμπτη σε 44 συλλήψεις για το κύκλωμα με τις απάτες τύπου ΔΕΔΔΗΕ. Το κύκλωμα εξαπατούσε κυρίως ηλικιωμένους, παρουσιάζοντας τα μέλη της ως υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή άλλων υπηρεσιών. Ακολούθησαν συντονισμένες επιχειρήσεις σε Αττική και Κορινθία ενώ πραγματοποιήθηκαν έρευνες και σε σωφρονιστικά καταστήματα, καθώς ορισμένα άτομα φέρονται να έδιναν εντολές μέσα από τις φυλακές.

Σε νέο βίντεο από τις επιχειρήσεις διακρίνονται πάνοπλοι αστυνομικοί να πραγματοποιούν έφοδο σε οικίες υπόπτων, μεταξύ των οποίων και καταυλισμοί σε Αττική και Κορινθία. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί περισσότερες από 1.000 περιπτώσεις απάτης και κλοπής σε βάρος ηλικιωμένων. Η συνολική λεία της οργάνωσης υπολογίζεται σε περίπου 7,5 εκατομμύρια ευρώ, αποτελούμενα από χρηματικά ποσά και πολύτιμα κοσμήματα.

Όσον αφορά τον τρόπο δράσης, τα μέλη της οργάνωσης εντόπιζαν ηλικιωμένους και τους προσέγγιζαν προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές ή στελέχη άλλων υπηρεσιών. Με πρόσχημα ανύπαρκτες βλάβες ή οικονομικές οφειλές κέρδιζαν την εμπιστοσύνη των θυμάτων, εισέρχονταν στα σπίτια τους και αφαιρούσαν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα.