Η Viva Wallet

Η πολύπειρη δικαστής Dame Clare Moulder που εξέδωσε χθες την απόφαση για τη διαμάχη της WeRealize του Χάρη Καρώνη με την JP Morgan, προσπάθησε να κρατήσει τo «deal» για την Viva Wallet ζωντανό. Το σκεπτικό της απόφασης CL-2024-000084 του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βρετανίας δεν αποτελεί δικαίωση για τον Χάρη Καρώνη, όπως εκείνος προσπάθησε να υποστηρίξει. Ωστόσο, του δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσει μια καλύτερη αποτίμηση της Viva Wallet, από εκείνη του 1 δισ. ευρώ που ήταν στο τραπέζι.

Η δικαστής Moulder επιβεβαίωσε ότι η Viva, ως θυγατρική της JP Morgan, υπόκειται σε νομικούς περιορισμούς στις ΗΠΑ, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι αυτοί οι περιορισμοί δεν πρέπει να επηρεάζουν την αποτίμησή της.

Έτσι, «έκλεισε το μάτι» στο δοθεί ένα premium στην πλευρά της WeRealize (πιθανότατα μια αποτίμηση κοντά στο 1,7 δισ. ευρώ, όπως ήταν η αρχική αποτίμηση της ελληνικής fintech το 2022, όταν η αμερικανική τράπεζα απέκτησε το 48,5% των μετοχών της). Το ζήτημα είναι το εάν οι Καρώνης και JP Morgan θα κάτσουν στο τραπέζι για μια συμφωνία που θα συνομολογηθεί άμεσα. Ήδη χθες η JP Morgan ανέφερε πως η Viva πρέπει «να πωληθεί σύντομα πριν η δραστηριότητα στην αγορά συγχωνεύσεων και εξαγορών στις Fintech υποχωρήσει περαιτέρω».

Το μήνυμα είναι σαφές. «Quick Deal or No Deal». Και στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι η πρόσφατη αποχώρηση του Τάκη Γεωργακόπουλου, του παγκόσμιου επικεφαλής πληρωμών της JP Morgan εξυπηρετεί και το σενάριο της συμφωνίας και το σενάριο της ρήξης. Στην πρώτη περίπτωση, θα υποστηριχθεί πως η αποχώρηση του διευκόλυνε τις συνεννοήσεις. Στη δεύτερη θα υποστηριχθεί πως η διαπραγμάτευση που είχε εξ αρχής κάνει δεν είναι πλέον συμβατή με τις στρατηγικές στοχεύσεις της αμερικανικής τράπεζας. Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι το «Quick Deal or No Deal».

Η Quality & Reliability

Πολλά φαίνεται έχουν αλλάξει μέσα στις τελευταίες δύο εβδομάδες για την βασική μέτοχο της Quality & Reliability, Σοφία Σωτηράκου – Τριάντη, σύζυγο του εφοπλιστή Γιάννη Καραγεώργη, η οποία αιφνιδίως χθες υπαναχώρησε από την απόφαση για διενέργεια αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 30,1 εκατ. ευρώ και αντί της ΑΜΚ, πρότεινε την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου 19,1 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται πως η απόφαση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ελήφθη μόλις προ 45 ημερών και κανονικά θα εγκρινόταν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Q&R που θα διεξαγόταν στις 21 Μαΐου 2024. Λόγω μη επίτευξης απαρτίας η απόφαση για την ΑΜΚ μετατέθηκε για την επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31ης Μαΐου. Και σε αυτή την Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν επετεύχθη απαρτία με αποτέλεσμα η λήψη της απόφασης για την ΑΜΚ να μετατεθεί για την χθεσινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση (13/6).

Τελικά, οι μέτοχοι της Quality & Reliability που μαζεύτηκαν στο ξενοδοχείο Civitel Attik πληροφορήθηκαν πως η κ. Σοφία Σωτηράκου – Τριάντη αιτήθηκε να μην γίνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αλλά να εκδοθεί το προαναφερόμενο ομολογιακό δάνειο. Η αιφνίδια απόφαση για μη διενέργεια της ΑΜΚ συνεπάγεται πως είτε η κ. Σοφία Σωτηράκου – Τριάντη, είτε οι μέτοχοι της μειοψηφίας της Q&R, οι Μανώλης Ξιώνης (11,481%) και Πάνος Πασχαλάκης (9,996%) δεν βρήκαν τα κεφάλαια για να μετάσχουν στη διαδικασία.

Έτσι, η «μελλοντική» έκδοση ΜΟΔ μπορεί να θεωρηθεί ως στρατηγική κίνηση για να διατηρηθεί η υπάρχουσα μετοχική δομή και να δοθεί χρόνος στους βασικούς μετόχους να βρουν ή να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα κεφάλαια για μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Λέμε «μελλοντική» διότι η η εκταμίευση του ομολογιακού δανείου ύψους 19,1 εκατ. ευρώ προβλέπεται να γίνεται όταν το απαιτήσουν οι ανάγκες της εταιρείας, ώστε να μην επιβαρυνθεί με αχρείαστους χρεωστικούς τόκους. Στις 3 Ιουλίου, όταν θα συνέλθει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Q&R θα μάθουμε περισσότερα…

Η αγωνία Καραγεώργη

Και μιας και ο λόγος για τον εφοπλιστή Γιάννη Καραγεώργη, προ 48ωρών δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της ολλανδικής εφημερίδας De Stentor είδηση που αναφέρει πως στις 3 Ιουλίου θα εκδοθεί η απόφαση του εφετείου της ολλανδικής πόλης Ζβόλε για την δικαστική περιπέτεια που αντιμετωπίζει από το 2011 ο Έλληνας εφοπλιστής και αφορά στην επένδυσή του στην γαλακτοβιομηχανία Lyempf. Ο Γιάννης Καραγεώργης αγόρασε την ολλανδική επιχείρηση το 2010. Η γαλακτοβιομηχανία όμως πτώχευσε το 2011. Οι εισαγγελικές αρχές της Ολλανδίας έκτοτε κατηγορούν τον κ. Καραγεώργη για απάτη και δόλια πτώχευση. Μάλιστα, το 2016 είχε συλληφθεί στην Ελλάδα στη βάση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Τελικά, το 2019 ο Έλληνας εφοπλιστής καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκιση για απάτη ύψους 12,4 εκατ. ευρώ.

Η έφεση που κατέθεσε εκδικάσθηκε προ ημερών, χωρίς να παρίσταται ο ίδιος – επικαλέστηκε λόγους υγείας- και πλέον αναμένεται η απόφαση στις 3 Ιουλίου. Η Anne Marie de Koning, η δικηγόρος του Έλληνα εφοπλιστή ζήτησε την αθώωσή του. Ο εισαγγελέας του Εφετείου ζήτησε την καταδίκη του σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση, αναγνωρίζοντας ως ελαφρυντικό την παλαιότητα της υπόθεσης. Οπότε οι επόμενες 20 ημέρες θα είναι ημέρες αγωνίας για τον 74χρονο κ. Καραγεώργη, την οικογένεια του και τους συνεργάτες του…

Μια γνωστή υπόθεση

Σε μια περίοδο που η προσοχή έχει στραφεί στο κυοφορούμενο deal για την εξαγορά της EFG International του Σπύρου Λάτση από την Julius Baer, στην Ελβετία υπήρξαν δημοσιεύματα που αποκαλύπτουν ελέγχους που έκαναν οι Ελβετικές Αρχές στο family office της οικογένειας Λάτση τον προηγούμενο Νοέμβριο για μια όμως γνωστή υπόθεση από το 2019. Το Ελβετικό διαδικτυακό περιοδικό Gotham City που εξειδικεύεται στο οικονομικό έγκλημα και στην αποκάλυψη υποθέσεων διαφθοράς, απάτης και αστικών διαφορών, στην εβδομαδιαία του έκδοση αποκάλυψε επιδρομή των Ελβετικών Αρχών στο family office του Έλληνα δισεκατομμυριούχου Σπύρου Λάτση και της οικογένειάς του στη Γενεύη, τον προηγούμενο Νοέμβριο. Όπως αναφέρεται στο σχετικό ρεπορτάζ, το family office της οικογένειας Λάτση ελέγχθηκε από τις αρμόδιες ομοσπονδιακές αρχές της Ελβετίας (Ministère public de la Confédération (MPC) σχετικά «με υποψίες για ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά». Κατά το δημοσίευμά, δύο εταιρείες που ελέγχονται από την οικογένεια Λάτση φέρονται να κατέβαλαν κρυφές προμήθειες σε πρώην διευθυντή του δημόσιου ταμείου συντάξεων του Κουβέιτ.

Για την εν λόγω υπόθεση η EFG έκανε αναφορά και στις οικονομικές καταστάσεις του 2023. Όπως αναφέρει, το 2019 ο Όμιλος της EFG International κατονομάστηκε ως εναγόμενος σε αγωγή που κατατέθηκε στο Εμπορικό Δικαστήριο του Λονδίνου από το Public Institution for Social Security Fund (PIFSS) Κουβέιτ. Οι καταγγελίες αφορούσαν στο πρώην Γενικός Διευθυντή του PIFSS, ο οποίος φέρεται να λάμβανε κρυφές προμήθειες και ήταν κάτοχος λογαριασμού στην EFG από το 2008. Η αξίωση εναντίον του Ομίλου της EFG International σχετίζεται με τον ισχυρισμό πως μεταξύ 1995 και 2012 ο πρώην Γενικός Διευθυντής της PIFSS προχώρησε μέσω της τράπεζας σε έκνομες συναλλαγές 368,1 εκατ. δολαρίων. Η υπόθεση λοιπόν είναι γνωστή και όχι κάτι το καινούριο. Αυτό που μένει να μάθουμε είναι εάν οι αρμόδιες ομοσπονδιακές αρχές της Ελβετίας εντόπισαν κάτι άξιο λόγου στο family office της οικογένειας Λάτση.