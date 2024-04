Τιμητική πολιτογράφηση για μια Latsis

Η Eda Akaltun είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη commercial artist, εικονογράφος και σχεδιάστρια επίπλων. Η 39 ετών Τουρκάλα εικαστικός και designer έχει συνεργαστεί με διεθνείς εταιρείες όπως η Herman Miller, η Gordon's Gin, η Krug Champagne, αλλά και με εκδοτικές επιχειρήσεις όπως η The New York Times, το The New Yorker, το TIME, κ.α.. Τα έργα της έχουν παρουσιασθεί σε πολυάριθμες συλλογές διεθνώς αναγνωρισμένων εκδοτών όπως ο οίκος Taschen, και περιλαμβάνονται στις μόνιμες συλλογές του μουσείου MoMa στην Νέα Υόρκη και του Parco Museum στο Τόκιο. Η Eda Akaltun είναι απόφοιτος της Central Saint Martins, της διάσημης σχολής Τεχνών και Design του Λονδίνου. Εκεί, κατά τη διάρκεια των σπουδών της, γνώρισε τον σύζυγό της Άλεξ Λάτση. Πρόκειται για τον δευτερότοκο γιο του Σπύρου Λάτση. Ο Άλεξ Λάτσης μετά τις σπουδές του στη Μοντέρνα Ιστορία στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης σπούδασε στο Central Saint Martins , από όπου απέκτησε το 2007 bachelor στο Computer Graphics and Animation. Ωστόσο, παρά τις καλλιτεχνικές του ανησυχίες ο Άλεξ Λάτσης ακολούθησε την οικογενειακή παράδοση. Σήμερα είναι διευθύνων σύμβουλος της Brighteye Advisors, ενός venture capital, που στηρίζει νεοφυείς (start-ups) επιχειρήσεις, στους χώρους της υψηλής τεχνολογίας, της εκπαίδευσης, του gaming και των media. Ο Άλεξ Λάτσης και η Eda Akaltun ζουν μονιμά στο Λονδίνο.

Ωστόσο, επισκέπτονται συχνά την Ελλάδα. Και πιθανότατα να την επισκέπτονται ακόμη συχνότερα, καθώς στις 17 Απρίλιου η Eda Akaltun ή Εντανάζ Ακαλτούν Λάτσης, όπως είναι το πλήρες όνομά της, έλαβε τιμητική πολιτογράφηση με απόφαση της υπουργού Εσωτερικών Νίκης Κεραμέως. Όπως αναφέρει η σχετική απόφαση (που υπεγράφη και από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου) η Νίκη Κεραμέως πρότεινε την τιμητική πολιτογράφησή της Eda Akaltun, διότι «έχει προσφέρει εμπράκτως εξαιρετικές υπηρεσίες στη χώρα με γνώμονα την κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη, συμβάλλοντας μέσω των δράσεων του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση (John S. Latsis Public Benefit Foundation)», στο οποίο μετέχει ως μέλος της οικογένειας, στην ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της χώρας, αλλά και στην προβολή της Ελλάδας διεθνώς».

Lamda Development

Και για να παραμείνουμε στην οικογένειά Λάτση, να σας ενημερώσουμε πως η Lamda Development ενισχύθηκε ταμειακά την προηγουμένη εβδομάδα κατά 5,7 εκατ. ευρώ. Πως; Μέσω της Ελληνικό - Εταιρεία Ανάπτυξης Αξιοποίησης και Διαχείρισης Ακινήτων Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία. Στις 15 Απριλίου η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ελληνικό ΜΑΕ, ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 5,55 εκατ. ευρώ με ακύρωση 55.500 ονομαστικών μετοχών και με καταβολή σε μετρητά στη μοναδική μέτοχο της, την Lamda Development. Εν συνεχεία με την από 17 Απριλίου 2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ελληνικό ΜΑΕ, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το συνολικό ποσό των 200.000 ευρώ, με ακύρωση 2.000 ονομαστικών μετοχών της εταιρείας και με καταβολή σε μετρητά στην Lamda Development. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Ελληνικό ΜΑΕ ανέρχεται πλέον στο ποσό των 700.457 ευρώ.

Η Μπλε Κέδρος

Ανακοινώνονται σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα της Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ για το 2023, με την προσοχή να είναι στραμμένη στα όσα θα αναφέρει η εταιρεία των Πολ και Μάικ Ευμορφίδη για το ξενοδοχείο Coco-mat Athens BC στο Κουκάκι, οι δύο τελευταίοι όροφοι του οποίου έχουν κριθεί κατεδαφιστέοι. Αναφορικά με το εν λόγω ακίνητο η Μπλε Κέδρος, βρίσκεται εδώ και καιρό σε δικαστικό αγώνα για τη διατήρηση των δυο τελευταίων ορόφων. Προ δεκαμήνου εκδόθηκε πράξη μερικής ανάκλησης της αδείας, την οποία η εταιρεία Μπλέ Κέδρος προσέβαλε ενώπιον του ΣΥΠΟΘΑ Α’ και του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ως παράνομη και άκυρη. Προ τριών εβδομάδων το υπουργείο Τουρισμού εφαρμόζοντας προσωρινή διαταγή του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών προέβη σε μερική σφράγιση των χώρων του Coco-mat Athens BC που βρίσκονται πάνω από τη στάθμη των 24 μέτρων. Σήμερα θα μάθουμε το εάν έχουν υπάρξει εξελίξεις επί του θέματος και προς ποια κατεύθυνση.

Το logistics center στη Φυλή

Θέμα εβδομάδων θεωρείται ο διαγωνισμός του ΤΑΙΠΕΔ για την παραχώρηση της έκτασης 450 στρεμμάτων στον Δήμο Φυλής με σκοπό τη δημιουργία ενός σύγχρονου logistic center. Το σύνολο της επένδυσης εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 200 εκατ. ευρώ, ενώ έχει υπολογιστεί ότι θα κινητοποιηθούν κεφάλαια 1 δισ. ευρώ. Το επιχειρηματικό πάρκο θα χωρίζεται σε δύο ζώνες με την πρώτη να περιλαμβάνει «Παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης» και τη δεύτερη 15 τουριστικά καταλύματα που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες των διαμεταφορέων. Η σύμβαση παραχώρησης θα είναι για 35 έτη. Σύμφωνα με πληροφορίες θα υπάρξει πιθανότατα αρχικά ένα εφάπαξ τίμημα από τον παραχωρησιούχο προς τον Δήμο Φυλής, ενώ θα καταβάλλεται και ετήσιο μίσθωμα. Στόχος είναι στο νέο logistic center να μετεγκατασταθούν 400 διαμεταφορείς από τον Ελαιώνα. Στη βάση αυτή έχουν εξασφαλιστεί 21 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία Θα δοθούν ως κίνητρο για τη μετακόμιση των εταιρειών με 200 από αυτές σύμφωνα με πληροφορίες να έχουν συμφωνήσει ήδη για τη μετεγκατάστασή τους.

Γράφοντας χιλιόμετρα

Με μια βαλίτσα στο χέρι ήταν το προηγούμενο δεκαήμερο ο επικεφαλής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) Δημήτρης Τσάκωνας. Στις 12 και 13 Απριλίου βρέθηκε στους Δελφούς όπου συμμετείχε στην ετήσια συνάντηση του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Εν συνεχεία μετέβη στη Γρανάδα της Ισπανίας, όπου στις 16 Απριλίου μετείχε σε επενδυτικό σεμινάριο της Banco Bilbao Vizcaya Argentaria CIB στο οποίο είχε one-to-one συναντήσεις με θεσμικούς επενδυτές. Μετά τη Γρανάδα πέταξε μέσω Μαδρίτης στην Ουάσιγκτον όπου μετείχε στις εργασίες της εαρινής συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, ως μέλος της ελληνικής αποστολής της οποίας ηγείτο ο Κωστής Χατζηδάκης. Συνολικά κάλυψε περισσότερα από 17.000 χιλιόμετρα.