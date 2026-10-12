Η έκθεση αποτελεί συνέχεια της κοινής δράσης του Γρηγόρη Αρναούτογλου και της Betsson στο πλαίσιο της καμπάνιας κατά του bullying.

Μια βραδιά αφιερωμένη στη φωτογραφία και τη δημιουργική έκφραση πραγματοποιήθηκε στον χώρο τέχνης TAF, με αφορμή την έκθεση φωτογραφίας του Γρηγόρη Αρναούτογλου και με την ευγενική υποστήριξη του Betsson Foundation.

Η έκθεση αποτελεί συνέχεια της κοινής δράσης του Γρηγόρη Αρναούτογλου και της Betsson στο πλαίσιο της καμπάνιας κατά του bullying, η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Betsson Foundation. Μέσα από την τέχνη, η πρωτοβουλία δίνει συνέχεια στο μήνυμα της καμπάνιας «Λέμε όχι στον φόβο. Όχι στο bullying. Στοίχημα ότι μπορούμε», αναδεικνύοντας τη σημασία της αποδοχής, του σεβασμού και της ελεύθερης έκφρασης.

Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» φίλοι και συνεργάτες του Γρηγόρη Αρναούτογλου, καθώς και προσωπικότητες από τον χώρο της τηλεόρασης, της μουσικής, της δημοσιογραφίας και του επιχειρηματικού κόσμου, που τον τίμησαν με την παρουσία τους σε αυτή την ιδιαίτερη καλλιτεχνική στιγμή.

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Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στην έκθεση, να γνωρίσουν από κοντά τα φωτογραφικά έργα και να συνομιλήσουν με τον δημιουργό, ανακαλύπτοντας μια διαφορετική πλευρά της καλλιτεχνικής του έκφρασης. Σε μια ζεστή και φιλική ατμόσφαιρα, η φωτογραφία έγινε αφορμή για συζήτηση, ανταλλαγή σκέψεων και ουσιαστική επικοινωνία.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσαν οι ομιλίες του Γρηγόρη Αρναούτογλου και του Θάνου Μαρίνου, Managing Director της Betsson στην Ελλάδα. Η μουσική και το ποτό πλαισίωσαν την εκδήλωση, προσφέροντας στους παρευρισκόμενους την ευκαιρία να μοιραστούν μια όμορφη βραδιά με επίκεντρο την τέχνη.

Με την υποστήριξη της έκθεσης, το Betsson Foundation συνεχίζει τις δράσεις του κατά του bullying, ενισχύοντας πρωτοβουλίες που προάγουν τον διάλογο, την ενσυναίσθηση και τον σεβασμό. Η συνεργασία με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου αναδεικνύει τη δύναμη της δημιουργικής έκφρασης να φέρνει τους ανθρώπους κοντά και να δίνει χώρο σε κοινωνικά μηνύματα με ουσία.