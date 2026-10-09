Οι πιο γνωστές διαμάχες συνθετών και ερμηνευτών για τα τραγούδια τους. Οι αντιπαραθέσεις και μεγάλα ονόματα της μουσικής σκηνής.

Με φόντο την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα προκύπτει το ερώτημα αναφορικά με το τι θα γίνει τελικά με τα τραγούδια του μουσικοσυνθέτη και το αν θα μπορεί πλέον να τα τραγουδά η ερμηνεύτρια.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, ο Νίκος Καρβέλας έχει αναλάβει πλέον προσωπικά τη διαχείριση των αδειών για τη ζωντανή ερμηνεία των τραγουδιών του, αλλά και τη διαπραγμάτευση των σχετικών αμοιβών.

Η εξέλιξη αφορά όλους τους καλλιτέχνες που επιθυμούν να ερμηνεύσουν τραγούδια του, ωστόσο αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην περίπτωση της Άννας Βίσση, καθώς μεγάλο μέρος του ρεπερτορίου της συνδέεται με τις δημιουργίες του μουσικοσυνθέτη.

Το ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων επανέρχεται στο προσκήνιο.

Πριν από την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, συνθέτες και καλλιτέχνες έχουν βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων, με τον προβληματισμό να παραμένει κοινός.

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Ποιος θα ερμηνεύσει ποιο τραγούδι και ποιος θα δώσει την άδεια;

Οι διαμάχες συνθετών και ερμηνευτών που «άφησαν ιστορία» για τα τραγούδια

Ανά τα χρόνια πρόσωπα της ελληνικής μουσικής σκηνής έχουν βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων. Από τον Στέλιο Καζαντζίδη, στον Σταμάτη Κραουνάκη, στον Μίκη Θεοδωράκη και στον Γιώργο Νταλάρα.

Το σχετικό ρεπορτάζ προβλήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου μέσα από την εκπομπή «Studio στις 3».

Στέλιος Καζαντζίδης – Χρήστος Νικολόπουλος

Μία «μάχη» που κατέληξε στα δικαστήρια για τραγούδια που δημιούργησαν από κοινού.

Διαχρονικές επιτυχίες όπως τα: «Υπάρχω», «Αγριολούλουδο» και «Πουκάμισο», οδήγησαν τους δύο άνδρες στις δικαστικές αίθουσες.

Η διαμάχη τους απασχόλησε το ευρύ κοινό με την κόντρα των δύο καλλιτεχνών να μεταφέρεται και στα κανάλια.

Μίκης Θεοδωράκης και Μάνος Χατζιδάκις – Γιώργος Νταλάρας και Χαρούλα Αλεξίου

Όλα ξεκίνησαν το 1984 όταν οι σπουδαίοι συνθέτες διεκδίκησαν μέρος των δικαιωμάτων των τραγουδιών από τη Χαρούλα Αλεξίου και τον Γιώργο Νταλάρα.

Ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζιδάκις απαγόρευσαν στους δύο ερμηνευτές να τραγουδούν τις δημιουργίες τους στο θέατρο «Τέντα», με την διαμάχη να παίρνει πολύ γρήγορα δικαστική μορφή.

Οι ερμηνευτές δικαιώθηκαν, ωστόσο υπήρξε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ τεσσάρων ονομάτων που κρατούν επί δεκαετίας σημαντικό κομμάτι τις ελληνικής μουσικής ιστορίας.

Μάνος Χατζιδάκις εναντίον της Αγνής Μπάλτσα

Χαρακτηρισμοί και μία έντονη αντιπαράθεση είχε σημειωθεί ανάμεσα στον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη και την Αγνή Μπάλτσα, όταν ο Χατζιδάκις είχε εκφράσει ανοιχτά την αντίθεσή του η Μπάλτσα να ερμηνεύει τα τραγούδια του.

Ο Χατζιδάκις την είχε χαρακτηρίσει ως «ακατάλληλη» να ερμηνεύει τις δημιουργίες του, με την διαμάχη να παίρνει μεγάλη έκταση.

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Σταμάτης Κραουνάκης – Βίκυ Μοσχολιού

Δύο καλλιτέχνες που συνεργάστηκαν σε μερικές από τις πιο εμβληματικές δημιουργίες, μέχρι που τη στιγμή ο Σταμάτης Κραουνάκης διαφώνησε με την Βίκυ Μοσχολιού για τα κέντρα που εμφανιζόταν.

Ο ίδιος είχε δηλώσει: «Ήταν στο πλαίσιο του γκομενικού οι καβγάδες μας, πίστευα ότι δεν της αξίζει να τραγουδά σε τέτοια μέρη».

Νότη Σφακιανάκης – Γιώργος Μουκίδης

«Δεν σε χρειάζομαι», «Ένα γράμμα», «Στέλλα η Σμυρνιά», «Και δεν μπορώ», αποτελούν μόλις μερικά από τα τραγούδια που είχε απαγορεύσει με εξώδικο ο Γιώργος Μουκίδης στο Νότη Σφακιανάκη.

Ο λόγος ήταν οι τότε δηλώσεις του ερμηνευτή που σχετίζονταν με την ακροδεξιά.

Σταμάτης Κραουνάκης - Άλκηστις Πρωτοψάλτη

Μία από τις πιο πρόσφατες κόντρες της ελληνικής μουσικής σκηνής ήταν αυτή του Κραουνάκη με την Πρωτοψάλτη στην περίοδο της Πανδημίας και της Καραντίνας.

Η ερμηνεύτρια συμμετείχε σε δράση του Δήμου Αθηναίων, ερμηνεύοντας μερικές από τις πιο διαχρονικές δημιουργίες του Κραουνάκη στον δρόμο. Ο μουσικοσυνθέτης διεκδίκησε τα δικαιώματα με εξώδικο από τον Δήμο Αθηναίων και παραχώρησε τα χρήματα σε καλλιτέχνες με ανάγκη.

Η κόντρα τους πέρασε σε νέα διάσταση όταν η Πρωτοψάλτη επέλεξε να αφαίρεση τη λέξη «χοντρή» από το τραγούδι «Άδωνις». Ο Κραουνάκης εξέφρασε την αντίθεσή του με ήρεμο τρόπο, λέγοντας: «Έχει δικαίωμα να το κάνει. Ένας καλλιτέχνης στα live του μπορεί να αλλάζει τους στίχους».

Η Πρωτοψάλτη επανέφερε τους στίχους στην αρχική τους μορφή στις επόμενες εμφανίσεις της.

Χατζιδάκις – Γιάννης Χαρούλης και Νατάσα Μποφίλιου

Ο Γιώργος Χατζιδάκις, ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι έχει απαγορεύσει ανά καιρούς σε διάφορους ερμηνευτές να τραγουδούν τις δημιουργίες του πατέρα του.

Μία από τις πιο πρόσφατες ήταν όταν εξέφρασε την απόφασή του να απαγορεύσεις στους Χαρούλη και Μποφίλιου να πουν τα τραγούδια του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη.

Η απόφασή αυτή οδήγησε στην ακύρωση της περιοδείας.