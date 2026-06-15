Απόψε στις 22:30, το νέο επεισόδιο της σειράς «Γιατί ρε πατέρα;».

Η κωμική σειρά «Γιατί Ρε Πατέρα;» έρχεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30 και μας χαρίζει μοναδικές στιγμές γέλιου και σασπένς μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

Όσα θα δούμε απόψε, Δευτέρα 15 Ιουνίου, στο 37ο επεισόδιο

Η Δήμητρα αποκαλύπτει στον Νίκο τα πάντα σχετικά με την «Καθεδρία», αλλά εκείνος δεν μπορεί πλέον να την εμπιστευθεί. Από την άλλη, ο Φώντας προσπαθεί να πείσει τη Βιβή να μη φύγει, αλλά δεν είναι και πολύ εύκολο.

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Η «Καθεδρία» πιάνει «όμηρο» τον Δάκη και περνάει ανάκριση από όλα τα μέλη της και τότε ο Δάκης συνειδητοποιεί την πραγματικότητα.

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Μαζεύει αμέσως τον Μιχαήλο και τα αδέρφια και τους ανακοινώνει πως ο μόνος τρόπος να μείνουν ζωντανοί, είναι το τέλειο σχέδιο που έχει οργανώσει…

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