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Πέντε συγκλονιστικά επεισόδια έχουν μείνει μέχρι το μεγάλο φινάλε της σειράς «Άγιος Έρωτας».

Όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς «Άγιος Έρωτας».

Η Σοφία θυμάται πλέον όλες τις λεπτομέρειες για την αποτρόπαια πράξη του πατέρα της πριν από χρόνια, όταν βίασε την αδελφή του Νικόλαου.

Εν τω μεταξύ, ο Παύλος μαθαίνει μέσα στη φυλακή από τον Βεργάδη, ότι η υπόθεσή του μπορεί να έχει τελικά αίσια έκβαση.

Ο Αντρέας από την πλευρά του ετοιμάζεται να φύγει κρυφά από τη Στέρνα, όμως το σχέδιό του προδίδεται. Η Θάλεια, όταν μαθαίνει την αλήθεια για την αδερφή του Νικόλαου, αλλάζει γνώμη για εκείνον.

{https://www.youtube.com/watch?v=nDCn2N1DA9g}

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Η Σοφία παίρνει μια απόφαση σε σχέση με τον Παύλο, που θα εκπλήξει τους πάντες.

Η Άννα αποφάσισε να αφήσει τον Νικηφόρο

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Ο Νικόλαος ζητά από τη Σοφία να στραφεί εναντίον του πατέρα της

{https://www.youtube.com/watch?v=Dex4fds_w6o}

Ο Βεργάδης εκβιάζει τον Ιωάννου

{https://www.youtube.com/watch?v=rEmGVa8-y7s}

«Άγιος έρωτας», Δευτέρα έως Τετάρτη στις 22:00.