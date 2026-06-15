Όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς «Άγιος Έρωτας».
Η Σοφία θυμάται πλέον όλες τις λεπτομέρειες για την αποτρόπαια πράξη του πατέρα της πριν από χρόνια, όταν βίασε την αδελφή του Νικόλαου.
Εν τω μεταξύ, ο Παύλος μαθαίνει μέσα στη φυλακή από τον Βεργάδη, ότι η υπόθεσή του μπορεί να έχει τελικά αίσια έκβαση.
Ο Αντρέας από την πλευρά του ετοιμάζεται να φύγει κρυφά από τη Στέρνα, όμως το σχέδιό του προδίδεται. Η Θάλεια, όταν μαθαίνει την αλήθεια για την αδερφή του Νικόλαου, αλλάζει γνώμη για εκείνον.
{https://www.youtube.com/watch?v=nDCn2N1DA9g}
Η Σοφία παίρνει μια απόφαση σε σχέση με τον Παύλο, που θα εκπλήξει τους πάντες.
Η Άννα αποφάσισε να αφήσει τον Νικηφόρο
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Ο Νικόλαος ζητά από τη Σοφία να στραφεί εναντίον του πατέρα της
{https://www.youtube.com/watch?v=Dex4fds_w6o}
Ο Βεργάδης εκβιάζει τον Ιωάννου
{https://www.youtube.com/watch?v=rEmGVa8-y7s}
«Άγιος έρωτας», Δευτέρα έως Τετάρτη στις 22:00.