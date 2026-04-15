Ο Άκης Πετρετζίκης ταξιδεύει σε Ελλάδα και Ευρώπη, δοκιμάζει αυθεντικές συνταγές, επισκέπτεται τοπικούς παραγωγούς και μας συστήνει τον γαστρονομικό πλούτο κάθε περιοχής. Το πιο γευστικό food tour συνεχίζεται στην πανέμορφη Ναύπακτο.

H πιο νόστιμη ταξιδιωτική εκπομπή, το «Akis’ Food Tour», το υπέροχο γαστρονομικό ταξίδι του Άκη Πετρετζίκη, μας παίρνει μαζί του σε μια νέα αντισυμβατική γαστρονομική περιπέτεια.

Η πιο νόστιμη ταξιδιωτική σειρά της ελληνικής τηλεόρασης μας δίνει ραντεβού από την πανέμορφη Ναύπακτο, την Κυριακή 19 Απριλίου, στις 20:00.

Στη Ναύπακτο, ο Άκης ανακάλυψε γεύσεις, ανθρώπους και ιστορίες που απλώνονται από το ενετικό κάστρο και το Στενοπάζαρο μέχρι τo μοναστήρι των «Παπαροκάδων», τον βοτανικό κήπο και τα πιο παρεΐστικα τραπέζια της περιοχής.

Η διαδρομή του αγαπημένου μας σεφ ξεκινάει με μια στάση στην «Καντίνα με Θέα» του Δημήτρη Πράπα.

Με φόντο τη θάλασσα, τον Παναχαϊκό και τη Ναύπακτο να απλώνεται απέναντι, ο Άκης δοκιμάζει λαχταριστά κρεατικά και μπαίνει αμέσως στο κλίμα της περιοχής, όπου το απλό φαγητό γίνεται κομμάτι της τοπικής εμπειρίας.

Στη συνέχεια ανεβαίνει στο Κάστρο για καφέ και γλυκό με πανοραμική θέα στην πόλη.

Λίγο αργότερα συναντά τον Δημήτρη, γνωστό και ως «Βεσπάκια», λόγω της αγάπης του για τις κλασικές ιταλικές βέσπες και της μεγάλης συλλογής του. Μαζί κατηφορίζουν από το Κάστρο προς την πόλη σε μια μαγευτική, άκρως κινηματογραφική διαδρομή.

Η επόμενη στάση βρίσκει τον Άκη στο Στενοπάζαρο, το πιο ατμοσφαιρικό πλακόστρωτο σοκάκι της Ναυπάκτου. Στον «Ευ Οίνο» ο Άκης βουτά στην πιο κρεατοφαγική πλευρά της περιοχής: ζουμερά κοψίδια, ιδιαίτερες κοπές, χιουμοριστικές ονομασίες στον κατάλογο και ιστορίες που συνδέουν το φαγητό με τη ζωή της πόλης.

Ένα από τα πιο ξεχωριστά κεφάλαια του επεισοδίου εκτυλίσσεται στην Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου Ιππώνος και Σεραφείμ του Σαρώφ, γνωστή και ως η Μονή των Παπαροκάδων, λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Ναύπακτο.

Ο Άκης ξεναγείται στην εντυπωσιακή έκταση της Μονής, γνωρίζει τον πατέρα Ιωακείμ, τον γέροντα Νεκτάριο και άλλους μοναχούς, ακούει ιστορίες ζωής που δεν μοιάζουν με τις συνηθισμένες και περνά από την ηρεμία του τοπίου στη ζωντάνια της κουζίνας.

Εκεί, μαζί με τον πατέρα Ισαάκ και την ομάδα του, συμμετέχει στην προετοιμασία του γεύματος για τους μοναχούς: ρεβύθια με κριθαράκι και λαχανικά, μελιτζανοσαλάτα και ένα ξεχωριστό νηστίσιμο γαλακτομπούρεκο.

Τη δεύτερη μέρα η φύση παίρνει πρωταγωνιστικό ρόλο στη «Ζέλιος Γη». Ο Αριστοτέλης ξεναγεί τον Άκη σε έναν εντυπωσιακό βοτανικό κήπο δεκάδες βότανα και σπάνια φυτά.

Η γαστρονομική διαδρομή του Άκη κορυφώνεται με μια μεγάλη παρέα στη Λυγιά και τις περίφημες οματιές, έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς μεζέδες της περιοχής.

Στη Ναύπακτο ο Άκης δεν ανακαλύπτει μόνο γεύσεις. Aνακαλύπτει έναν τόπο που ενώνει τη θέα του κάστρου, τις βόλτες με βέσπα, τη ζεστασιά της παρέας, τη γαλήνη του μοναστηριού και τη δύναμη της παράδοσης γύρω από ένα τραπέζι.

Ένα επεισόδιο γεμάτο εικόνες, πρόσωπα και ιστορίες που μένουν μαζί σου, πολύ μετά την τελευταία μπουκιά.

Με αυθεντικές γεύσεις, τοπικές ιστορίες και εμπειρίες που συνδέουν τον ταξιδιώτη με τον τόπο, ο Άκης Πετρετζίκης ανακαλύπτει την πανέμορφη Ναύπακτο, τις γεύσεις, τους ανθρώπους και τις ιστορίες τους.

Ξεχωριστοί άνθρωποι, υπέροχες συνταγές και τοπία!

