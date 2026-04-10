Ακολουθήστε τις οδηγίες και απολαύστε μία από τις καλύτερες πασχαλινές συνταγές.

Το κατσίκι στο φούρνο με πατάτες είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πιάτα του ελληνικού πασχαλινού τραπεζιού. Απλό και βαθιά συνδεδεμένο με την παράδοση, αποτελεί την ιδανική επιλογή για ένα γιορτινό οικογενειακό γεύμα.

Το αργό ψήσιμο αναδεικνύει τη φυσική γεύση του κρέατος, ενώ οι πατάτες που ψήνονται στο ίδιο ταψί απορροφούν όλα τα αρώματα, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο πιάτο.

Υλικά (για 4–6 άτομα)

Για το ταψί:

• 1 μπούτι κατσικιού (περίπου 2–2,5 κιλά, με το κόκαλο)

• 1,5 κιλό πατάτες (κομμένες κυδωνάτες)

• 5–6 σκελίδες σκόρδο (ολόκληρες ή ελαφρώς λιωμένες)

• 2–3 κλωνάρια φρέσκο δεντρολίβανο

• Χυμός από 2 λεμόνια

• 120 ml ελαιόλαδο (½ φλιτζάνι περίπου)

• 150 ml λευκό κρασί

• 1 κουταλιά της σούπας ρίγανη

• Αλάτι (περίπου 1–1,5 κουταλάκι ή κατά προτίμηση)

• Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Για το γλάσο:

• 3 κουταλιές της σούπας σιρόπι ροδιού (ή μέλι/πετιμέζι)

• 1 κουταλάκι του γλυκού τριμμένος κόλιανδρος

• 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο

• Αλάτι & πιπέρι

• Σπόροι ροδιού (προαιρετικά, για το σερβίρισμα)

Εκτέλεση

1. Προθερμαίνετε τον φούρνο στους 170–180°C.

2. Τοποθετείτε το μπούτι κατσικιού σε βαθύ ταψί και το χαράζετε ελαφρώς σε μερικά σημεία.

3. Προσθέτετε το σκόρδο μέσα στις χαρακιές και γύρω από το κρέας.

4. Περιχύνετε με τον χυμό λεμονιού, το ελαιόλαδο και το κρασί. Πασπαλίζετε με ρίγανη, αλάτι και πιπέρι. Προσθέτετε και το δεντρολίβανο.

5. Τοποθετείτε τις πατάτες γύρω από το κρέας και τις ανακατεύετε ελαφρά με τα υγρά του ταψιού.

6. Σκεπάζετε το ταψί (με καπάκι ή με λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο) και ψήνετε για περίπου 3–3,5 ώρες, μέχρι το κρέας να γίνει πολύ τρυφερό.

7. Ξεσκεπάζετε το ταψί και συνεχίζετε το ψήσιμο για 30–40 λεπτά ακόμη, ώστε να ροδίσει.

8. Ανακατεύετε τα υλικά για το γλάσο και αλείφετε το κρέας στα τελευταία 20–30 λεπτά του ψησίματος για να αποκτήσει γυαλιστερή, καραμελωμένη επιφάνεια.

Tips για τέλειο αποτέλεσμα

• Το αργό ψήσιμο σε χαμηλή θερμοκρασία είναι το βασικό μυστικό για ζουμερό και μαλακό κρέας.

• Αν χρειαστεί, προσθέστε λίγο νερό ή ζωμό κατά τη διάρκεια του ψησίματος για να μην στεγνώσει.

• Ανακατεύετε τις πατάτες 1–2 φορές ώστε να ψηθούν ομοιόμορφα.