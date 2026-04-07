Σταθερή η κατάσταση του ράπερ.

Ο Offset νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, αφού πυροβόλησαν τον ράπερ έξω από καζίνο στη Φλόριντα.

Ο Κιάρι Κέντρελ Σίφους, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, πυροβολήθηκε σε πάρκινγκ έξω από το ξενοδοχείο και καζίνο Seminole Hard Rock, επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του ράπερ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ξέσπασε καβγάς που κατέληξε σε πυροβολισμό σε βάρος του πρώην μέλους των Migos. Άλλος ράπερ, ο Lil Tjay, συνελήφθη για τη συμπλοκή, αλλά όχι για τον πυροβολισμό, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία. Στο πλαίσιο της έρευνας για τον πυροβολισμό συνελήφθησαν δύο άτομα.

Ο 34χρονος Offset παντρεύτηκε την Cardi B το 2017 και απέκτησαν μαζί τρία παιδιά, προτού πάρουν διαζύγιο το 2024. Οι Migos έγιναν γνωστοί με το Versace το 2013. Στις αρχές του 2022 διαλύθηκαν και ο Offset ακολούθησε σόλο καριέρα. Τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς πυροβόλησαν και σκότωσαν τον Takeoff που ήταν επίσης μέλος των Migos.

Πηγή: BBC