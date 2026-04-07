Κάποια από αυτά που μάθαμε μας έκαναν καλύτερους άντρες. Κάποια άλλα μας έκαναν απόντες πατέρες και απόμακρους συζύγους. Η τραγωδία δεν είναι ότι μάθαμε από τις ταινίες. Είναι ότι ποτέ δεν αμφισβητήσαμε το «πρόγραμμα σπουδών».

Την περασμένη εβδομάδα βρέθηκα μόνος στο σαλόνι μου, με το τηλεκοντρόλ στο χέρι, να χαζεύω επιλογές στις πλατφόρμες streaming, όταν εμφανίστηκε ο «Νονός» στην οθόνη. Είχαν περάσει χρόνια από τότε που τον είχα δει. Στην πραγματικότητα, δεκαετίες.

Κάτι με έκανε να πατήσω το play και τρεις ώρες αργότερα καθόμουν εκεί με δάκρυα να κυλούν στο πρόσωπό μου. Όχι επειδή πέθανε ο Σόνι ή επειδή ο Μάικλ έχασε την ψυχή του. Αλλά επειδή ξαφνικά είδα τον εαυτό μου σε κάθε σκηνή, σε κάθε απόφαση, σε κάθε συζήτηση γύρω από το οικογενειακό τραπέζι.

Όταν είσαι 24 και βλέπεις τον Βίτο Κορλεόνε να αρνείται να μπει στο εμπόριο ναρκωτικών, νομίζεις ότι βλέπεις μια ταινία εγκλήματος. Όταν είσαι 65, συνειδητοποιείς ότι έβλεπες ένα μάθημα για την ακεραιότητα. Και αυτό το μάθημα, είτε το καταλάβαινα είτε όχι, με καθοδήγησε μέσα από 35 χρόνια εταιρικής πολιτικής, τρία παιδιά και αμέτρητες στιγμές όπου έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα σε αυτό που ήταν εύκολο και σε αυτό που ήταν σωστό.

Οι ταινίες που μας μεγάλωσαν

Σκέψου τις ταινίες που σημάδεψαν τα είκοσί σου. Rocky. Ο Νονός. Scarface. Die Hard. Νομίζαμε ότι απλώς περνούσαμε την ώρα μας τα Σαββατόβραδα. Νομίζαμε ότι απλώς λέγαμε «cool» ατάκες σε πάρτι. Αλλά κάπου ανάμεσα στο ποπ κορν και τους τίτλους τέλους, αυτές οι ταινίες μας προγραμμάτιζαν. Μας έδειχναν πώς υποτίθεται ότι πρέπει να συμπεριφέρονται οι άντρες, πώς πρέπει να λειτουργούν οι οικογένειες, τι σημαίνει πίστη και τι κόστος έχει η προδοσία.

Θυμάμαι να βλέπω τον Μάικλ Κορλεόνε να μεταμορφώνεται από ήρωας πολέμου σε αδίστακτος αρχηγός. Τότε νόμιζα ότι είχε να κάνει με την εξουσία. Τώρα καταλαβαίνω ότι είχε να κάνει με το τίμημα του να εγκαταλείπεις τις αξίες σου για την επιτυχία. Πόσες φορές στην καριέρα μου στις ασφάλειες βρέθηκα μπροστά στην ίδια επιλογή, έστω και σε μικρότερη κλίμακα; Πόσες φορές διάλεξα την προαγωγή αντί για τη σχολική γιορτή; Το βραδινό meeting αντί για το δείπνο με τα παιδιά μου;

Ο πατέρας μου δούλευε διπλοβάρδιες σε εργοστάσιο. Δεν παραπονιόταν ποτέ. Δεν εξηγούσε ποτέ. Απλώς δούλευε.

Από εκείνον έμαθα πρώτα τι σημαίνει ανδρισμός, αλλά ο «Νονός» συμπλήρωσε τα κενά που εκείνος ήταν πολύ κουρασμένος για να εξηγήσει. Ο τρόπος που ο Βίτο έχτιζε σεβασμό όχι με φόβο αλλά με εύνοια και πίστη. Ο τρόπος που έβαζε την οικογένεια πάνω απ’ όλα, ακόμα κι όταν τον απογοήτευε. Αυτά δεν ήταν απλώς στοιχεία της πλοκής.

Έγιναν το «λειτουργικό σύστημά» μου.

Όταν η μυθοπλασία γίνεται οδηγός ζωής

Ξέρεις τι είναι περίεργο; Μπορώ να εντοπίσω μεγάλες αποφάσεις της ζωής μου σε συγκεκριμένες σκηνές ταινιών. Όταν το μεσαίο μου παιδί, ο Μάικλ, πάλευε με άγχος και κατάθλιψη και μου δόθηκε η ευκαιρία για προαγωγή που σήμαινε μετακόμιση, θυμήθηκα εκείνη τη σκηνή που ο Βίτο λέει στον Μάικλ ότι ήθελε κάτι διαφορετικό για εκείνον. Κάτι καλύτερο. Αρνήθηκα την προαγωγή. Έμεινα. Βοήθησα τον γιο μου να το ξεπεράσει.

Ήταν σωστή απόφαση; Εκείνη τη στιγμή, το αφεντικό μου πίστευε ότι είχα τρελαθεί. Η καριέρα μου σίγουρα επηρεάστηκε. Αλλά εκείνο το παιδί αποφοίτησε, βρήκε τον δρόμο του και τώρα έχει τη δική του οικογένεια. Και σε αντίθεση με τη μεταμέλεια του Βίτο για τον Μάικλ, εγώ δεν κουβαλάω αυτό το βάρος.

Οι ταινίες μας έμαθαν ότι οι άντρες δεν κλαίνε. Ότι οι άντρες προσφέρουν. Ότι οι άντρες προστατεύουν. Ότι οι άντρες θυσιάζονται. Κάποια από αυτά τα μαθήματα μας ωφέλησαν. Κάποια άλλα; Πέρασα τα πρώτα είκοσι χρόνια του γάμου μου πιστεύοντας ότι το να δουλεύω μέχρι αργά έδειχνε αγάπη περισσότερο από το να είμαι παρών.

Ο Τζον ΜακΚλέιν έσωσε τον γάμο του πολεμώντας τρομοκράτες στο Nakatomi Plaza. Εγώ παραλίγο να χάσω τον δικό μου πολεμώντας φύλλα Excel σε ένα γραφείο.

Ο άγραφος κώδικας

Να τι δεν σου λέει κανείς για το να είσαι άντρας στις δεκαετίες του ’80 και του ’90: όλοι ακολουθούσαμε έναν άγραφο κώδικα που είχαμε μάθει από το Χόλιγουντ. Ξέραμε πώς θα αντιδρούσε ο Τόνι Σοπράνο στην έλλειψη σεβασμού. Ξέραμε πώς θα αντιμετώπιζε τον θάνατο ο Γουίλιαμ Γουάλας. Ξέραμε πώς θα έκλεινε μια συμφωνία ο Γκόρντον Γκέκο. Αυτό που δεν ξέραμε ήταν πώς να μιλήσουμε στα παιδιά μας για τα συναισθήματα. Πώς να πούμε στις γυναίκες μας ότι φοβόμαστε. Πώς να παραδεχτούμε ότι κάναμε λάθος.

Οι ταινίες μας έδωσαν λεξιλόγιο για τη βία, τη φιλοδοξία και την κατάκτηση. Δεν μας έδωσαν λέξεις για την ευαλωτότητα, την αβεβαιότητα ή την τρυφερότητα. Έτσι αυτοσχεδιάσαμε. Και όχι καλά. Δείξαμε την αγάπη μέσα από τη δουλειά. Μέσα από την προσφορά. Μέσα από την απουσία που τη βαφτίσαμε θυσία.

Σκέφτομαι όλες εκείνες τις σχολικές γιορτές που έχασα. Τους αγώνες ποδοσφαίρου όπου τα παιδιά μου με έψαχναν στην εξέδρα. Ακολουθούσα το σενάριο που είχα μάθει. Τον πατέρα που δουλεύει σκληρά. Τον πάροχο που θυσιάζεται. Τον άντρα που βάζει το καθήκον πάνω από την επιθυμία. Μόνο που κάπου στην πορεία μπέρδεψα το καθήκον προς την εταιρεία με το καθήκον προς την οικογένεια.

Τι αλλάζει όταν το βλέπεις στα 65

Βλέποντας τώρα τον «Νονό», βλέπω διαφορετικά πράγματα. Βλέπω τη μοναξιά του Βίτο στην κορυφή. Βλέπω την κενή νίκη του Μάικλ. Βλέπω τις γυναίκες να υποφέρουν σιωπηλά, τα παιδιά να μεγαλώνουν στη σκιά, την οικογένεια να καταστρέφεται στο όνομα της διατήρησής της. Η ίδια ταινία. Οι ίδιες σκηνές. Εντελώς διαφορετικό μήνυμα. Αλλά υπάρχει και κάτι ακόμη. Βλέπω και αυτά που εξακολουθούν να είναι αληθινά. Τη σημασία του να κρατάς τον λόγο σου. Την αξία της πίστης. Την κατανόηση ότι η οικογένεια, όπως κι αν την ορίζεις, αξίζει να προστατεύεται. Αυτά δεν ήταν λάθος μαθήματα. Απλώς χρειάζονταν ισορροπία.

Πλαίσιο. Σοφία που έρχεται μόνο όταν ζήσεις τις συνέπειες του να τα παίρνεις υπερβολικά κατά γράμμα. Όταν ο Ντον Κορλεόνε παίζει με τον εγγονό του στον κήπο πριν πεθάνει, δεν είναι πια απλώς μια σκηνή. Είναι εγώ, που επιτέλους καταλαβαίνω τι έπρεπε να είχα βάλει σε προτεραιότητα από την αρχή. Όταν ο Μάικλ λέει ψέματα στην Κέι για τον φόνο του Κάρλο, δεν είναι απλώς εξέλιξη της πλοκής. Είναι κάθε φορά που έλεγα στην οικογένειά μου ότι δούλευα μέχρι αργά «για αυτούς», ενώ στην πραγματικότητα δούλευα για μένα. Για τον εγωισμό μου. Για τη στρεβλή μου αντίληψη του τι σημαίνει να είσαι άντρας.

Εκείνες οι ταινίες των είκοσί μας δεν ήταν απλώς ταινίες. Ήταν η μυθολογία του σύγχρονου ανδρισμού και την απορροφήσαμε πλήρως. Κάποια από αυτά που μάθαμε μας έκαναν καλύτερους άντρες. Κάποια άλλα μας έκαναν απόντες πατέρες και απόμακρους συζύγους. Η τραγωδία δεν είναι ότι μάθαμε από τις ταινίες. Είναι ότι ποτέ δεν αμφισβητήσαμε το «πρόγραμμα σπουδών». Τώρα, στα 65, μπορώ επιτέλους να ξαναγράψω το σενάριο. Να κρατήσω την τιμή, αλλά να αφήσω τη συναισθηματική απόσταση. Να κρατήσω την πίστη, αλλά να αφήσω την αδυναμία να ζητήσω συγγνώμη. Να κρατήσω τη δύναμη και να προσθέσω την τρυφερότητα.

Η ταινία δεν άλλαξε, αλλά εγώ άλλαξα. Και ίσως αυτό να ήταν το πραγματικό μάθημα που είχε για μένα ο «Νονός» από την αρχή. Ποτέ δεν είναι αργά να ξαναγράψεις το δικό σου τέλος.

Πηγή: vegoutmag.com