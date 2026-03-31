Η Ταμίλλα Κουλίεβα, η αγαπημένη Θάλεια του «Άγιου έρωτα», βρέθηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μίλησε με την Κατερίνα Καινούργιου, για τη σειρά, το ρόλο, το γιο της, αλλά και τη νέα παράσταση που θα συμπρωταγωνιστήσει με τον Δημήτρη Παπανικολάου, τη Δανάη Παππά, το Θανάση Κουρλαμπά και τον Μιχάλη Πανάδη.

«Μου αρέσει αυτή η εξέλιξη, γιατί μπαίνει το θέμα αλληλεγγύης δύο γυναικών, είναι όμορφο αυτό που συμβαίνει και μπορεί να δώσει κι ένα μήνυμα», θα πει για τη σχέση Θάλειας – Χριστίνας.

«Στη ζωή μας πάντα έτσι πορευόμαστε, υπάρχουν πολλά διλήμματα. Και η Ταμίλλα θα την συγχωρούσε, γιατί αλλάζουν οι συνθήκες κι εμείς αλλάζουμε συνεχώς. Δεν πρέπει να το παραβλέπουμε, αναθεωρούμε πράγματα, βλέπουμε διαφορετικά. Και εξάλλου πολλές φορές αυτά που έχουν συμβεί στο παρελθόν, είναι σαν κάποιος άλλος σου εαυτός. Κρατάμε αυτά που έχουμε ζήσει και πάμε παρακάτω, εγώ έτσι λειτουργώ».

Πώς θα εξελιχθεί η πορεία της Θάλειας;

«Η Θάλεια νομίζω χωρίς να χάνει τις αξίες της, τις ευαισθησίες της, την τρυφερή της υπόσταση, θα προχωρήσει και το έχει κάνει ήδη. Έχει μια επιχείρηση -μου λένε και οι φίλες μου ότι μου πάει το γραφείο- είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή, γίνεται επιχειρηματίας. Τον έχω αγαπήσει πολύ αυτόν το ρόλο».

Η Θάλεια έχει ήδη γνωρίσει την Κική στο Δρομοκαΐτειο, χωρίς όμως να γνωρίζει ποια πραγματικά είναι.

«Τώρα έρχεται η συνάντηση με την Κική και θέλω να πω ότι η Μελίνα Βαμβακά είναι εξαιρετική ηθοποιός, την λατρεύω, έχουμε βρεθεί και στο θέατρο. Οι σκηνές που συναντιόμαστε και λέμε όλες αυτές τις αλήθειες δεν ήταν εύκολες. Πώς συνειδητοποιείς κάτι τέτοιο μετά από ένα πολύ μεγάλο διάστημα της ζωής σου μακριά από τον άνθρωπο που είναι τόσο κοντινός στην οικογένεια;».

Ποιο θα ήταν για εκείνη το ιδανικό τέλος για τη Θάλεια;

«Θα ήταν να έρθει δικαιοσύνη σε αυτό τον τόπο και η Θάλεια να βρει τον εαυτό της, να συνεχίσει ήρεμα τη ζωή της. Και να καταλήξει σε έναν άνθρωπο που νομίζω προορίζεται για εκείνη, είναι ο Κυριάκος και ταιριάζουν πάρα πολύ».