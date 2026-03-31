Το Πάσχα για το 2026, «πέφτει» στις 12 Απριλίου, με την Μεγάλη Εβδομάδα να ξεκινάει από τις 6 Απριλίου. Πρόκειται για μία περίοδο με έντονο θρησκευτικό χαρακτήρα, πλούσια έθιμα και παραδόσεις.

Το Πάσχα θεωρείται μία από τις σημαντικότερες γιορτές της Ορθοδοξίας, καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την Ανάσταση του Χριστού και το μήνυμα της ζωής και της ελπίδας.

Πριν από την ημέρα του Πάσχα, προηγείται η Μεγάλη Εβδομάδα, μια περίοδος βαθιάς κατάνυξης, όπου οι πιστοί παρακολουθούν τις ακολουθίες που κορυφώνονται το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου με το «Χριστός Ανέστη».

Πρόκειται για μία περίοδο με έντονα λαϊκά στοιχεία, έθιμα και παραδόσεις που τελούνται από τους πιστούς σε όλη την Ελλάδα.

Ανάμεσα στα πιο γνωστά πασχαλινά έθιμα είναι η περιφορά του Επιταφίου τη Μεγάλη Παρασκευή, η Ανάσταση τα μεσάνυχτα με τις λαμπάδες, τα τσουρέκια, η μαγειρίτσα και το εορταστικό πασχαλινό τραπέζι με το σούβλισμα του αρνιού.

Παράλληλα, ένα από τα έθιμα που ξεχωρίζουν, είναι το βάψιμο των κόκκινων αυγών και το σπάσιμο αυτών την ημέρα της Ανάστασης, μόλις ηχεί το «Χριστός Ανέστη».

Πάσχα: Τι συμβολίζουν τα κόκκινα αυγά

Το βάψιμο των αυγών γίνεται παραδοσιακά τη Μεγάλη Πέμπτη, μία ημέρα αφιερωμένη στο Μυστικό Δείπνο, όπου ο Χριστός συγκέντρωσε τους μαθητές Του πριν από την ημέρα της σύλληψης και της Σταύρωσής του. Εκεί, τους προσέφερε τον ευλογημένο άρτο και κρασί, δίνοντάς τους συμβολικό χαρακτήρα ως το Σώμα και το Αίμα του.

Σύμφωνα λοιπόν με την παράδοση, οι πιστοί την Μεγάλη Πέμπτη, την ημέρα της Αποκαθήλωσης, βάφουν τα κόκκινα αυγά, με το χρώμα να συμβολίζει το αίμα και τη θυσία του Χριστού για την ανθρωπότητα. Αντίστοιχα, σύμφωνα με τις λαϊκές παραδόσεις, το σχήμα του αυγού, συμβολίζει τη ζωή και την αναγέννηση.

Όταν τα αυγά τσουγκρίζονται την Κυριακή του Πάσχα, το «σπάσιμο» του κελύφους ερμηνεύεται ως συμβολική αναπαράσταση της Ανάστασης και της εξόδου από τον τάφο.

Μία άλλη εκδοχή του εθίμου, θέλει το βάψιμο των αυγών να γίνεται την Μεγάλη Πέμπτη, καθώς συνδέεται με τον Μυστικό Δείπνο, αλλά και με το γεγονός ότι μέχρι εκείνη την ημέρα οι νοικοκυρές έχουν ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για τις επόμενες ημέρες που είναι αφιερωμένες στην πίστη.

Συνολικά, το έθιμο των κόκκινων αυγών παραμένει ένα από τα πιο διαχρονικά και συμβολικά στοιχεία του Πάσχα, συνδέοντας την πίστη με την παράδοση και την καθημερινότητα των ανθρώπων, ενώ για πολλές οικογένειες έχει γίνει σήμα κατατεθέν λίγο πριν από την Ανάσταση του Κυρίου.