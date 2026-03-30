Όσα είπε η Ελένη Φιλίνη στην κάμερα του Alpha.

Το πρωί της Δευτέρας 30 Μαρτίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα» προβλήθηκε ένα σύντομο απόσπασμα από τη συνέντευξη που παραχώρησε η Ελένη Φιλίνη.

Η γνωστή ηθοποιός κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στην καλλιτεχνική της πορεία και στα πρώτα της βήματα στο modeling και την υποκριτική, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στον θεσμό της οικογένειας.

Όπως ανέφερε αρχικά, δούλευε από πολύ νεαρή ηλικία, ωστόσο οι γονείς της είχαν αντίρρηση ως προς την ενασχόλησή της με τον χορό: «Πήγαινα σχολείο και εργαζόμουν. Με τον χορό, έκανα modeling, έκανα γυρίσματα, έκανα πολλά πράγματα. Δεν θέλανε να ασχοληθώ με τον χώρο. Είναι η μόνη φορά που επαναστάτησα…».

Αναφερόμενη στην απώλεια του πατέρα της σημείωσε: «Όταν χάνεις αγαπημένους, δικούς σου ανθρώπους, είναι ακρωτηριασμός».

Παράλληλα, μίλησε για τη σημασία που έχει η εμφάνιση στο χώρο εργασίας: «Στα χρόνια τα δικά μας δεν ήταν θετικό. Έπρεπε να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας. Μια καλή εμφάνιση δεν άνοιγε πόρτες, έκλεινε πόρτες. Σήμερα ανοίγει πόρτες. Όταν θα πάω στη δουλειά μου πρέπει να είμαι περιποιημένη. Σέβομαι τον χώρο που πηγαίνω. Οι γενιές οι δικές μου σεβόμαστε πάρα πολύ το θέατρο. Ήταν ιερός χώρος».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε ό,τι αφορά δημοσιεύματα και φήμες που έφερναν στο επίκεντρο το πρόσωπό της στο παρελθόν δήλωσε: «Πολλά. Είχανε γραφτεί για κάτι σχέσεις που ούτε τους ήξερα τους ανθρώπους ας πούμε. Δεν νομίζω ότι αφορά τον κόσμο αυτό το πράγμα, δηλαδή εμείς προσπαθούμε να κάνουμε τον άλλον να είναι κουτσομπόλης».

Τέλος, αποκάλυψε ότι στο παρελθόν είχε την επιθυμία να υιοθετήσει ένα παιδί, ωστόσο βάση νόμου δεν ήταν εφικτό καθώς ήταν ανύπαντρη: «Ήταν ένα παιδάκι που το βασανίζανε ο πατέρας του. Είπα στη μητέρα μου «να το πάρουμε αυτό το παιδάκι;». Μου είπαν ότι επειδή δεν είσαι παντρεμένη δεν μπορείς. Σου μιλάω για ’92, ’93. Είναι σπουδαίο πράγμα να είσαι γονιός. Εγώ είχα μια μητέρα που έλεγε «αν δεν είχα κάνει παιδί, θα ήμουν η πιο δυστυχισμένη γυναίκα στον κόσμο». Εγώ δεν το ένιωσα ποτέ έτσι».