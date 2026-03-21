Τα αγγλικά μάφιν ξεχώρισαν λόγω της γεύσης, της υφής και της παρουσίας ολικής άλεσης σιτηρών.

Ένα αγγλικό μάφιν είναι ένα σημαντικό στοιχείο ενός ευέλικτου πρωινού. Είναι νόστιμο απλώς με βούτυρο, αλλά είναι επίσης ένα φανταστικό όχημα για μαρμελάδα. Μπορείτε να φτιάξετε ένα σχεδόν τέλειο πρωινό σάντουιτς σε αγγλικό μάφιν προσθέτοντας ένα τηγανητό αυγό και λίγο τυρί, κάποιο κρέας αν θέλετε και οποιεσδήποτε σάλτσες ή καρυκεύματα. Στην πραγματικότητα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αγγλικό μάφιν για οποιοδήποτε είδος σάντουιτς. Ωστόσο, υπάρχουν τόσες πολλές επιλογές στο σούπερ μάρκετ που μπορεί να είναι δύσκολο να επιλέξετε ένα, γι’ αυτό ρωτήσαμε πέντε σεφ για τα αγαπημένα τους αγγλικά μάφιν από το σούπερ μάρκετ, και όλοι ονόμασαν το ίδιο.

Η επιλογή των σεφ για το αγαπημένο αγγλικό μάφιν

Τα αγγλικά μάφιν Dave's Killer Bread ήταν η επιλογή που αναφέρθηκε πιο συχνά από τους σεφ-ειδικούς λόγω της γεύσης, της υφής και της παρουσίας ολικής άλεσης σιτηρών. Το κόστος επίσης αναφέρθηκε, καθώς οι σεφ έμειναν ικανοποιημένοι με την αξία του προϊόντος. Η Dave’s έχει δύο ποικιλίες αγγλικών μάφιν: Killer Classic και Rockin' Grains. Οι περισσότεροι από τους σεφ συγκεκριμένα ανέφεραν ότι τους αρέσει η κλασική γεύση σύμφωνα με το eatingwell.com.

Η Dave’s πρόσφατα ανανέωσε τα βιολογικά αγγλικά μάφιν και τα επανέφερε στην αγορά μετά από μια σύντομη απουσία. Σε αντίθεση με κάποια αγγλικά μάφιν που είναι ουσιαστικά λευκό ψωμί, τα Rockin’ Grains της Dave’s περιέχουν λιναρόσπορο, ηλιόσπορο, κεχρί και κινόα και δεν περιέχουν λευκό αλεύρι ή σιρόπι υψηλής φρουκτόζης. Συνολικά, περιέχουν 20 γραμμάρια ολικής άλεσης, 3 γραμμάρια ίνες, 6 γραμμάρια πρωτεΐνη και 6% της ημερήσιας αξίας (DV) για σίδηρο. Τα μάφιν Killer Classic έχουν ελαφρώς λιγότερα σιτηρά, αλλά περιλαμβάνουν ολική σιτάρι, σπέλτα, σίκαλη, κεχρί και κριθάρι μαζί με 2 γραμμάρια φυτικές ίνες ανά μερίδα.

Γιατί οι σεφ αγαπούν τα Dave's Killer Bread English Muffins

Οι σεφ προτιμούν αυτά τα μάφιν ολικής άλεσης από τα απλά αγγλικά μάφιν. Πολλοί αναφέρουν την υφή ως βασική διαφορά. Η Nikki Schaeffer, επικεφαλής σεφ και διευθύντρια κουζίνας του Lofty Coffee λέει: «Για κάτι από το σούπερ μάρκετ, αυτή είναι η πρότασή μου. Η υφή είναι χορταστική και αντέχει καλά στις επάλειψεις». Η Rena Awada, επικεφαλής σεφ του Healthy Fitness Meals, σχολίασε επίσης τα συστατικά και την υφή. Λέει ότι τα μάφιν της Dave’s «είναι λίγο πιο ολικής άλεσης και χορταστικά, με σιτηρά και σπόρους που προσθέτουν υφή και γεύση».

Οι σεφ εκτιμούν την αίσθηση στο στόμα και τη γεύση των Dave’s, αλλά κυρίως εντυπωσιάζονται από τα συστατικά που προσφέρουν πολλά θρεπτικά συστατικά. Η Ann Ziata, σεφ στο Institute of Culinary Education, λέει ότι τα αγγλικά μάφιν της Dave’s είναι από τα αγαπημένα της. «Λατρεύω τη χορταστική, ολικής άλεσης γεύση· επιπλέον, γίνονται υπέροχα τραγανά. Φτιαγμένα από αλεύρι σίτου, σίκαλης, σπέλτας, κεχριού και κινόα, αυτά τα μάφιν είναι τόσο θρεπτικά όσο και νόστιμα». Η Erin Fletter, CEO του Sticky Fingers Cooking, λέει ότι τα Dave’s είναι καλή επιλογή «ειδικά αν θέλετε περισσότερες ίνες και πρωτεΐνη από βιολογικά σιτηρά χωρίς να χάσετε την κλασική υφή του αγγλικού μάφιν». Η ισορροπία υγείας και γεύσης είναι εδώ το κλειδί.

Ο σεφ Chuck Hayworth του Real Medical Meals λέει ότι τα Dave’s έχουν υψηλότερη περιεκτικότητα σε ζάχαρη από κάποια άλλα στην αγορά, αλλά οι πελάτες του προτιμούν τα Dave’s γιατί θέλουν να κάνουν τα παιδιά τους να καταναλώνουν περισσότερα σιτηρά και ίνες. Αν το παιδί σας θα δεχόταν να φάει ένα μη-λευκό αγγλικό μάφιν, τα Dave’s είναι η επιλογή.

Άλλες κορυφαίες επιλογές αγγλικών μάφιν

Για μια πιο κλασική γεύση προζυμιού, η Ziata προτιμά τα Thomas’ English Muffins. «Πρώτον, περνάει τη δοκιμή γεύσης: φρέσκο με ευχάριστο άρωμα ζύμης, ισορροπημένο με λίγη γεύση καρυδιού από το καλαμποκάλευρο. Δεύτερον, έχει την ιδανική υφή που γίνεται τραγανή όπως προτιμώ και αντέχει σε γεμάτα πρωινά σάντουιτς», λέει.

Η Schaeffer λέει, «Η Thomas κάνει ένα πράγμα πολύ καλά: τη δομή. Αυτά τα nooks κρατούν πραγματικά το βούτυρο και το ελαιόλαδο πολύ καλά σε σύγκριση με άλλα». Άλλα αγγλικά μάφιν δεν έχουν όλα καλαμποκάλευρο, που προσθέτει υφή και δομή και μπορεί να φέρει παιδικές αναμνήσεις από ζεστά πρωινά αγγλικά μάφιν.

Ενώ τα κλασικά αγγλικά μάφιν της Thomas είναι βασικό προζύμι, η Thomas προσφέρει περισσότερες ποικιλίες από τα Dave’s και άλλες μάρκες, όπως ολικής άλεσης, ολικής σίκαλης και light επιλογές, καθώς και γεύσεις όπως κανέλα-σταφίδα, βατόμουρο και κολοκύθα-μπαχαρικά. Τα κλασικά Thomas’ έχουν λιγότερη πρωτεΐνη και ζάχαρη αλλά περισσότερο σίδηρο από τα Dave’s.

Η άλλη μάρκα που αναφέρθηκε συχνά από σεφ ήταν η Bays, η οποία έχει πέντε ποικιλίες, συμπεριλαμβανομένων προζυμιού, κανέλα-σταφίδας και brioche. Η Fletter λέει, «Μου αρέσει η υφή τους, λίγο υγρή και ελαφρώς μαστιχωτή, που κρατάει υπέροχα τόσο για γλυκές όσο και για αλμυρές επάλειψεις». Τα Bays βρίσκονται στο ψυγείο.

Οι σεφ επέλεξαν τα Dave’s Killer Bread English Muffins ως τα αγαπημένα τους από το σούπερ μάρκετ λόγω των συστατικών ολικής άλεσης, της υφής και της κλασικής ξινής γεύσης. Δεύτερη επιλογή είναι τα Thomas’ English Muffins, διάσημα για τα nooks and crannies τους και προσφέρουν περισσότερες ποικιλίες από άλλες μάρκες.