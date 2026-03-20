Με τα ματς Ολυμπιακός-ΑΕΛ Novibet, Βόλος ΝΠΣ-ΠΑΟΚ, ΑΕΚ-Κηφισιά, Παναιτωλικός-Πανσερραϊκός και την εκπομπή «Sportshow Λεπτό προς Λεπτό».

Η κανονική περίοδος της Stoiximan Super League ολοκληρώνεται την Κυριακή 22/3 στην COSMOTE TV, με όλα τα ματς της 26ης αγωνιστικής να έχουν κοινή ώρα έναρξης στις 19:00. Τα κανάλια COSMOTE SPORT θα φιλοξενήσουν τους αγώνες Ολυμπιακός-ΑΕΛ Novibet (COSMOTE SPORT 2HD & START), ΑΕΚ-Κηφισιά (COSMOTE SPORT 4HD), Βόλος ΝΠΣ-ΠΑΟΚ (COSMOTE SPORT 3HD) και Παναιτωλικός-Πανσερραϊκός (COSMOTE SPORT 7HD), ενώ η εκπομπή «Sportshow Λεπτό προς Λεπτό» (COSMOTE SPORT 1HD) θα προσφέρει λεπτό προς λεπτό ενημέρωση και από τις 4 αναμετρήσεις. Από το πρόγραμμα των καναλιών COSMOTE SPORT, ξεχωρίζουν, επίσης, τα ματς Μίλαν-Τορίνο (21/3, 19:00, COSMOTE SPORT 1HD & START), Γιουβέντους-Σασουόλο (21/3, 21:45, COSMOTE SPORT 1HD & 4K) και Φιορεντίνα-Ίντερ (22/3, 21:45, COSMOTE SPORT 2HD) για την 30η αγωνιστική της Serie A.

Τι άλλο ξεχωρίζει στα κανάλια COSMOTE SPORT

Την εβδομάδα 20-26/3 η COSMOTE TV θα μεταδώσει 9 ματς του NBA. Μεταξύ αυτών οι αναμετρήσεις Pistons-Warriors (21/3 01:30, COSMOTE SPORT 4HD), Wizards-Thunder (21/3, 23:00 COSMOTE SPORT 4HD), Nuggets-Blazers (22/3, 23:00, COSMOTE SPORT 4HD), Clippers-Bucks (24/3, 04:30 COSMOTE SPORT 4HD) και Pistons-Hawks (26/3, 01:00, COSMOTE SPORT 4HD).

Οι φαν του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα έχουν στη διάθεσή τους το MotoGP, που μεταφέρεται στη Βραζιλία για τον 2ο γύρο της σεζόν. Όλη η δράση του τριημέρου 20-22/3 θα μεταδοθεί από το COSMOTE SPORT 5HD.

Τον παλμό των εξελίξεων από τα πιο σημαντικά αθλητικά γεγονότα της εβδομάδας θα μεταφέρει η δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών COSMOTE SPORT, μέσα από ειδικές εκπομπές και πλούσια ρεπορτάζ.

Οι αγώνες που ξεχωρίζουν στα κανάλια Novasports

Οι συνδρομητές της COSMOTE TV, μέσω των καναλιών Novasports, θα έχουν στη διάθεσή τους τις αναμετρήσεις Asteras AKTOR-Παναθηναϊκός, Άρης-ΟΦΗ και Λεβαδειακός-Ατρόμητος, οι οποίες θα διεξαχθούν την Κυριακή 22/3 στις 19:00. Από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ξεχωρίζουν οι αγώνες Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (20/3, 22:00), Μπράιτον-Λίβερπουλ (21/3, 14:30), Έβερτον-Τσέλσι (21/3, 19:30), Τότεναμ-Νότιγχαμ Φόρεστ (22/3, 16:15), Αθλέτικ Μπιλμπάο-Μπέτις (22/3, 19:30) και Ρεάλ Μαδρίτης-Ατλέτικο Μαδρίτης (22/3, 22:00).

Στη EuroLeague ξεχωρίζουν τα ματς Ντουμπάι-Παναθηναϊκός AKTOR (24/3, 20:30) και Βαλένθια-Ολυμπιακός (24/3, 21:30).

Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα μεταδόσεων των καναλιών COSMOTE SPORT για την εβδομάδα 20-26/3:

Παρασκευή 20.03.26

14:55 Moto2 Γκραν Πρι Βραζιλίας, 1ες Ελεύθερες Δοκιμές, COSMOTE SPORT 5HD

16:00 MotoGP Γκραν Πρι Βραζιλίας, 1ες Ελεύθερες Δοκιμές, COSMOTE SPORT 5HD

17:00-03:30 ATP Masters 1000 Μαϊάμι, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD

18:10 Moto3 Γκραν Πρι Βραζιλίας, Δοκιμές, COSMOTE SPORT 5HD & START

19:10 Moto2 Γκραν Πρι Βραζιλίας, Δοκιμές, COSMOTE SPORT 5HD & START

19:30 Κάλιαρι-Νάπολι, Serie A, 30η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 1HD

20:15 MotoGP Γκραν Πρι Βραζιλίας, Δοκιμές, COSMOTE SPORT 5HD & START

21:45 Τζένοα-Ουντινέζε, Serie A, 30η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD

22:00 Πρέστον-Στόουκ, Sky Bet EFL Championship, 39η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 7HD

22:15 Εστρέλα-Κάζα Πία, Liga Portugal Betclic, 27η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD

22:30 Εκπομπή «Game R1», COSMOTE SPORT 1HD

23:00 Premier Padel Tour Κανκούν, Προημιτελικός Γυναικών, COSMOTE SPORT 9HD

Σάββατο 21.03.26

01:00 Premier Padel Tour Κανκούν, Προημιτελικός Γυναικών, COSMOTE SPORT 9HD

01:30 Detroit Pistons-Golden State Warriors, NBA Regular Season, COSMOTE SPORT 4HD

13:35 Moto3 Γκραν Πρι Βραζιλίας, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές, COSMOTE SPORT 5HD

14:20 Moto2 Γκραν Πρι Βραζιλίας, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές, COSMOTE SPORT 5HD

14:30 Ίπσουιτς-Μίλγουολ, Sky Bet EFL Championship, 39η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD

15:05 MotoGP Γκραν Πρι Βραζιλίας, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές, COSMOTE SPORT 5HD

15:45 MotoGP Γκραν Πρι Βραζιλίας, Κατατακτήριες Δοκιμές, COSMOTE SPORT 5HD

16:00 Πάρμα-Κρεμονέζε, Serie A, 30η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 1HD

17:00 Σέφιλντ Γιουνάιτεντ-Ρέξαμ, Sky Bet EFL Championship, 39η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD

17:00-05:30 ATP Masters 1000 Μαϊάμι, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD

17:00 Ανόρθωση-Ακρίτας Χλώρακας, Cyprus League by Stoiximan, Πλέι Οφ, 1η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 7HD

17:40 Moto3 Γκραν Πρι Βραζιλίας, Κατατακτήριες Δοκιμές, COSMOTE SPORT 5HD

18:35 Moto2 Γκραν Πρι Βραζιλίας, Κατατακτήριες Δοκιμές, COSMOTE SPORT 5HD

19:00 Μίλαν-Τορίνο, Serie A, 30η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 1HD & START

19:15 Σουόνσι-Κόβεντρι, Sky Bet EFL Championship, 39η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD

19:30 Μπαχτσέσεχιρ-Αναντολού Εφές, Turkish Basketball Super League, 23η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 4HD

19:45 Ρέιντζερς-Αμπερντίν, William Hill Scottish Premiership, 31η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD

19:45 MotoGP Γκραν Πρι Βραζιλίας, Tissot Sprint, COSMOTE SPORT 5HD & YOUTUBE

20:00 Μπενφίκα-Βιτόρια Γκιμαράες, Liga Portugal Betclic, 27η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 9HD

21:00 Μάλαγα-Τενερίφη, ACB Liga Endesa, 23η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 8HD

21:45 Γιουβέντους-Σασουόλο, Serie A, 30η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 1HD & 4K

22:00 UFC Fight Night: Movsar Evloev-Lerone Murphy, ΗΒ, Λονδίνο, COSMOTE SPORT 7HD

22:30 Τοντέλα-Άβες, Liga Portugal Betclic, 27η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD

23:00 Washington Wizards-Oklahoma City Thunder, NBA Regular Season, COSMOTE SPORT 4HD

Κυριακή 22.03.26

02:30 Premier Padel Tour Κανκούν, Ημιτελικός Ανδρών, COSMOTE SPORT 9HD

04:30 Premier Padel Tour Κανκούν, Ημιτελικός Ανδρών, COSMOTE SPORT 9HD

12:00 Φενέρμπαχτσε-Ερόκσπορ, Turkish Basketball Super League, 23η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 4HD

13:30 Κόμο-Πίζα, Serie A, 30η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD

14:30 Νταντί Γιουνάιτεντ-Σέλτικ, William Hill Scottish Premiership, 31η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 1HD

15:35 MotoGP Γκραν Πρι Βραζιλίας, Warm Up, COSMOTE SPORT 5HD

16:00 Αταλάντα-Ελλάς Βερόνα, Serie A, 30η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD

16:00 Μπολόνια-Λάτσιο, Serie A, 30η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 7HD

16:45 Moto3 Γκραν Πρι Βραζιλίας, Αγώνας, COSMOTE SPORT 5HD

17:00 Εκπομπή «Sportshow», COSMOTE SPORT 1HD

17:00-05:30 ATP Masters 1000 Μαϊάμι, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD

17:00 Αρμάνι Μιλάνο-Σάσαρι, Lega Basket Serie A, 23η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 8HD

18:00 Moto2 Γκραν Πρι Βραζιλίας, Αγώνας, COSMOTE SPORT 5HD

19:00 Εκπομπή «Sportshow Λεπτό προς Λεπτό», COSMOTE SPORT 1HD

19:00 Ολυμπιακός-ΑΕΛ Novibet, Stoiximan Super League, 26η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD & OLY SL PASS & START

19:00 Βόλος ΝΠΣ-ΠΑΟΚ, Stoiximan Super League, 26η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD

19:00 ΑΕΚ-Κηφισιά, Stoiximan Super League, 26η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 4HD & AEK SL PASS

19:00 Παναιτωλικός-Πανσερραϊκός, Stoiximan Super League, 26η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 7HD

19:00 Ρόμα-Λέτσε, Serie A, 30η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 9HD

19:30 MotoGP Γκραν Πρι Βραζιλίας, Αγώνας, COSMOTE SPORT 5HD

20:00 Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης, ACB Liga Endesa, 23η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 8HD

21:10 Εκπομπή «Sportshow», COSMOTE SPORT 1HD

21:45 Φιορεντίνα-Ίντερ, Serie A, 30η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD

22:30 Μπράγκα-Πόρτο, Liga Portugal Betclic, 27η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 7HD

23:00 Denver Nuggets-Portland Trail Blazers, NBA Regular Season, COSMOTE SPORT 4HD

Δευτέρα 23.03.26

00:00 Premier Padel Tour Κανκούν, Τελικός Γυναικών, COSMOTE SPORT 9HD

02:00 Premier Padel Tour Κανκούν, Τελικός Ανδρών, COSMOTE SPORT 9HD

16:00 Αλβέρκα-Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Liga Portugal Betclic, 27η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD (22.03 20:00)

16:00 Εκπομπή «Topspin», COSMOTE SPORT 6HD

17:00-21:00 ATP Masters 1000 Μαϊάμι, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 7HD & START

21:00 Εκπομπή «Grand Prix», COSMOTE SPORT 5HD

21:00-03:30 ATP Masters 1000 Μαϊάμι, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD

Τρίτη 24.03.26

01:00 Detroit Pistons-Los Angeles Lakers, NBA Regular Season, COSMOTE SPORT 4HD

04:30 Los Angeles Clippers-Milwaukee Bucks, NBA Regular Season, COSMOTE SPORT 4HD

17:00-05:30 ATP Masters 1000 Μαϊάμι, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD

20:00 Εκπομπή «Pick ‘n Roll», COSMOTE SPORT 4HD & START

21:00 Λας Πάλμας-Περούτζια, CEV Champions League Volleyball Ανδρών, Προημιτελική Φάση, 1η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 7HD

Τετάρτη 25.03.26

02:00 Cleveland Cavaliers-Orlando Magic, NBA Regular Season, COSMOTE SPORT 4HD

05:00 Phoenix Suns-Denver Nuggets, NBA Regular Season, COSMOTE SPORT 4HD

21:00 ATP Masters 1000 Μαϊάμι, Προημιτελικός, COSMOTE SPORT 6HD & START

21:30 Άαλστ-Μιλάνο, CEV Challenge Cup Volleyball Ανδρών, 1ος Τελικός, COSMOTE SPORT 7HD

Πέμπτη 26.03.26

01:00 Detroit Pistons-Atlanta Hawks, NBA Regular Season, COSMOTE SPORT 4HD

02:30 ATP Masters 1000 Μαϊάμι, Προημιτελικός, COSMOTE SPORT 6HD

03:30 Minnesota Timberwolves-Houston Rockets, NBA Regular Season, COSMOTE SPORT 5HD

19:00 ATP Masters 1000 Μαϊάμι, Προημιτελικός, COSMOTE SPORT 6HD & START