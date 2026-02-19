Τα επεξεργασμένα αλλαντικά, όπως το ζαμπόν, η γαλοπούλα και το σαλάμι, συχνά περιέχουν υψηλά επίπεδα νατρίου και κορεσμένων λιπαρών, που μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και καρκίνου.
Αντίθετα, οι λιγότερο επεξεργασμένες επιλογές είναι πιο φιλικές για την υγεία.
Ας δούμε τα πιο υγιεινά αλλαντικά για το καθημερινό σας σάντουιτς ή σνακ:
1. Γαλοπούλα (Turkey Breast)
Η φουρνιστή γαλοπούλα είναι η πιο άπαχη επιλογή.
Δύο φέτες (57 γρ.) περιέχουν:
- Θερμίδες: 62 kcal
- Πρωτεΐνη: 12,4 γρ.
- Λίπος: 0,5 γρ.
- Νάτριο: 440 mg
2. Κοτόπουλο στήθος
Το κοτόπουλο είναι χαμηλό σε λιπαρά και πλούσιο σε πρωτεΐνη.
Επιλέξτε μειωμένου νατρίου για την καλύτερη επιλογή:
- Θερμίδες: 55 kcal
- Πρωτεΐνη: 9,7 γρ.
- Λίπος: 1 γρ.
- Νάτριο: 433 mg
3. Ψητό Μοσχάρι
Περιέχει περισσότερα λιπαρά από τη γαλοπούλα και το κοτόπουλο, αλλά είναι πλούσιο σε σίδηρο και ψευδάργυρο.
Καλύτερη επιλογή οι μειωμένου νατρίου εκδοχές.
- Θερμίδες: 64 kcal
- Πρωτεΐνη: 10,4 γρ.
- Λίπος: 2 γρ.
- Νάτριο: 358 mg
- Σίδηρος: 1 mg (6% DV)
- Ψευδάργυρος: 1,7 mg (16% DV)
4. Άπαχο Ζαμπόν
Το ζαμπόν είναι δημοφιλές, αλλά μπορεί να περιέχει πολλά λιπαρά και νάτριο.
Επιλέξτε άπαχες και χαμηλού νατρίου εκδοχές.
- Θερμίδες: 55,6 kcal
- Πρωτεΐνη: 18,7 γρ.
- Λίπος: 2,1 γρ.
- Νάτριο: 492 mg
5. Άπαχο Παστράμι Μοσχαρίσιο
Το παστράμι είναι σχετικά πλούσιο σε νάτριο, αλλά χαμηλότερο από άλλα αλλαντικά όπως το πεπερόνι ή το μπέικον.
- Θερμίδες: 54,2 kcal
- Πρωτεΐνη: 11,2 γρ.
- Λίπος: 0,6 γρ.
- Νάτριο: 576 mg
Συμβουλές για την Επιλογή Υγιεινών Αλλαντικών
Επιλέξτε άπαχες κοπές: Γαλοπούλα, κοτόπουλο, ψητό μοσχάρι και άπαχο ζαμπόν είναι καλύτερες επιλογές.
Προτιμήστε ολόκληρες κοπές: Το φουρνιστό στήθος είναι λιγότερο επεξεργασμένο από το ζαμπόν γαλοπούλας.
Χαμηλό νάτριο: Αναζητήστε ετικέτες «low sodium» ή «reduced sodium».
Χωρίς νιτρώδη: Επιλέξτε αλλαντικά χωρίς συνθετικά νιτρώδη, όπως φρέσκια γαλοπούλα ή κοτόπουλο.
Βιολογικά: Τα οργανικά αλλαντικά δεν περιέχουν χημικά συντηρητικά ή ορμόνες.
Λιγότερα πρόσθετα: Προτιμήστε αλλαντικά με λίγα συστατικά, όπως 100% κρέας, νερό και αλάτι.
Τι να Αποφεύγετε
- Αλλαντικά με υψηλό νάτριο (π.χ. σαλάμι, πεπερόνι, μπέικον).
- Αλλαντικά με συνθετικά νιτρώδη (ενδέχεται να αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου).
- Αλλαντικά με πολλά πρόσθετα, χρωστικές και ζάχαρη.