«Ο εφιάλτης τελείωσε» δήλωσε η Κιάρα Φεράνι.

Δικαστήριο του Μιλάνου απάλλαξε την Κιάρα Φεράνι από τις κατηγορίες για απάτη, στο λεγόμενο «σκάνδαλο Pandorogate», την υπόθεση για την προώθηση χριστουγεννιάτικου γλυκού και πασχαλινών αυγών.

Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει την επιβολή φυλάκισης 20 μηνών στην Ιταλίδα influencer. Ο δικαστής Ίλιο Μανούσι έκρινε ότι ισχύουν οι επιβαρυντικές περιστάσεις που υποστήριζαν οι εισαγγελείς, αλλά για υπόθεση απλής απάτης.

Σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία, στη δεύτερη περίπτωση δεν προβλέπεται αυτεπάγγελτη δίωξη, αλλά απαιτείται μήνυση. Όμως πέρυσι η ιταλική ένωση καταναλωτών Codacons απέσυρε τη μήνυση που είχε υποβάλει, έπειτα από συμφωνία με τη Φεράνι να καταβάλει αποζημιώσεις. Έτσι, ο δικαστής απέρριψε την υπόθεση.

«Ο εφιάλτης τελείωσε», δήλωσε η influencer. «Είμαι πολύ χαρούμενη που θα ξαναπάρω τον έλεγχο της ζωής μου. Ήταν δύο πολύ δύσκολα χρόνια. Είχα εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, η οποία αποδόθηκε», συμπλήρωσε.

Η Κιάρα Φεράνι και το σκάνδαλο Pandorogate

Το 2023, η επιτροπή ανταγωνισμού της Ιταλίας επέβαλε πρόστιμο 1,1 εκατ. ευρώ στην influencer με τους 28 εκατ. followers στο Instagram.

Το πρόστιμο αφορούσε τις πωλήσεις του Pandoro που προώθησε η Κιάρα Φεράνι, για τη συγκέντρωση χρημάτων που θα πήγαιναν σε παιδιατρικό νοσοκομείο στο Τορίνο. Όμως, η εταιρεία Balocco, με την οποία συνεργάστηκε, είχε ήδη κάνει τη δωρεά της, ύψους 50.000 ευρώ, πριν από τις πωλήσεις.

Επίσης, το 2024 η Κιάρα Φεράνι συμφώνησε να πληρώσει τουλάχιστον 1,2 εκατ. ευρώ σε φιλανθρωπική οργάνωση για παιδιά, στο πλαίσιο διακανονισμού που αφορούσε πασχαλινά αυγά τα οποία είχε προωθήσει.

Στην πρώτη περίπτωση, η influencer κατηγορήθηκε ότι οι καταναλωτές εξαπατήθηκαν επειδή τους έκαναν να πιστέψουν πως αγοράζοντας το γλυκό συνείσφεραν στη συγκέντρωση χρημάτων για το παιδιατρικό νοσοκομείο. Στη δεύτερη περίπτωση κατηγορήθηκε ότι παραπλάνησε τους καταναλωτές, κάνοντάς τους να πιστέψουν ότι υποστήριζαν οργάνωση για παιδιά.

Στην ακροαματική διαδικασία που έγινε τον Νοέμβριο, η Κιάρα Φεράνι είχε καταθέσει πως ενήργησε «καλή τη πίστει». Στην αγόρευσή του τον Δεκέμβριο ο δικηγόρος της, Τζουζέπε Ιανακόνε, το επανέλαβε, προσθέτοντας ότι «η Κιάρα είναι αθώα από κάθε άποψη σε αυτή την υπόθεση. Δεν υπάρχει έγκλημα».