Αποκαλυπτική η συνέντευξη που έδωσε ο τραγουδιστής.

Καλεσμένος στο Anestea the Podcast με τον Ανέστη Ευαγγελόπουλο βρέθηκε ο Στέλιος Ρόκκος, σε μία από τις πιο ειλικρινείς και αποκαλυπτικές συνεντεύξεις της καριέρας του. Ο δημοφιλής τραγουδιστής μίλησε ανοιχτά για την πορεία του στη μουσική, τις προσωπικές του υπερβολές, τις εσωτερικές του μάχες, αλλά και για ζητήματα που –όπως παραδέχτηκε– δεν είχε εκφράσει ποτέ ξανά δημόσια.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι απόψεις του γύρω από τα φύλα και τη σεξουαλικότητα. Σε μια σπάνια εξομολόγηση, ο Στέλιος Ρόκκος δήλωσε:

«Πρώτη φορά το λέω τώρα… άνδρας είναι αυτός που το δοκίμασε και δεν του άρεσε. Το απαγορευμένο είναι και το πιο ποθητό», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις στα social media.

«Με την εκκλησία έχω τραγική σχέση»

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο καλλιτέχνης μίλησε χωρίς φίλτρο για τη σχέση του με την Εκκλησία, ξεκαθαρίζοντας ότι παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη.

«Με την εκκλησία έχω τραγική σχέση. Δεν θέλω να ξέρω…», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι νιώθει πως πολλές φορές οι θεσμοί δεν έχουν χώρο για την προσωπική αναζήτηση και την αλήθεια.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο βιώνει την καθημερινότητά του:

«Με οτιδήποτε ασχολούμαι το πάω στα κόκκινα, δεν έχει πιο πάνω. Άρχισα να μην περνάω καλά σε όλα αυτά τα χαϊλίκια», είπε, ενώ αποκάλυψε και σκοτεινές στιγμές εσωτερικής κενότητας: «Μπορεί να περάσει ολόκληρη μέρα και να προσπαθώ να σκεφτώ τι γίνεται και να μη μου έρχεται ούτε μία σκέψη. Να είναι μαύρο».

Οι απώλειες που τον σημάδεψαν

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή που ο Στέλιος Ρόκκος μίλησε για τις μεγάλες απώλειες στη ζωή του. Ο τραγουδιστής έχει βιώσει μέσα σε δύο χρόνια τον θάνατο και των δύο αδελφών του, γεγονός που εξακολουθεί να τον βαραίνει βαθιά.

Το 2023 έχασε τον έναν αδελφό του από πνιγμό στη Λήμνο, ενώ μόλις δύο χρόνια νωρίτερα είχε φύγει από τη ζωή και ο δεύτερος αδελφός του. Όπως άφησε να εννοηθεί, οι τραγωδίες αυτές άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ψυχολογία του και στη ζωή της οικογένειάς του.

