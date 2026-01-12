Τις πρώτες εικόνες με το χιόνι στην Πάρνηθα δημοσίευσε το Weather Forecast, με τη σημερινή ημέρα να θεωρείται η πιο ψυχρή ημέρα της εβδομάδας, καθώς από αύριο ο καιρός θα αρχίσει σταδιακά να βελτιώνεται.

{https://www.facebook.com/Forecastweather.Greece/posts/pfbid02tUxQtaSJJWH8efwHGR4PPYuqdEkhA5kRCXsYeG3Hc8xgLCsXR8Riz7KqimEfjAZfl}

Αν και υπάρχει διχογνωμία ανάμεσα στους μετεωρολόγους για το αν θα χιονίσει σε χαμηλότερα υψόμετρα στην Αττική, ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης τονίζει ότι αναμένονται χιονοπτώσεις από τις μεσημεριανές ώρες σήμερα σε Δροσιά, τον Άγιο Άγιο Στέφανο, στην Άνοιξη και στην Κηφισιά.

Το μεσημέρι με το απόγευμα, όπως τόνισε ο ίδιος κατά την πρόγνωση του καιρού- περιμένουμε ένα πέρασμα από χιονόνερο ή χιόνι. Αν το στρώσει οι χιονοστρώσεις θα αφορούν υψόμετρο άνω των 500 μέτρων, από την Ιπποκράτειο Πολιτεία και πιο ψηλά. Μπορεί να δούμε λίγες χιονοπτώσεις στη Δροσιά, τον Άγιο Άγιο Στέφανο, στην Άνοιξη και στην Κηφισιά.

Στο κέντρο της πόλης θα έχουμε και διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι στα 8 μποφόρ και θερμοκρασιακά δεν θα ξεπεράσουμε τους 8 βαθμούς Κελσίου. Μέσα στη νύχτα σήμερα, και κατά τη διάρκεια των πρωινών ωρών της Τετάρτης θα κάνει πολύ ψύχρα, θα αγγγίξουμε το μηδέν.

Ο υδράργυρος στο κέντρο της Αθήνας δεν θα ξεπεράσει τους 7 βαθμούς Κελσίου. Αύριο θα φθάσουμε τους 12 με 13 βαθμούς Κελσίου και τις επόμενες ημέρες θα είμαστε κοντά στους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός μαλακώνει κυρίως το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα, αλλά το κρύο θα επιμείνει τη νύχτα και νωρίς το πρωί.

Σε ποιες πειροχές της Ελλάδας χιονίζει αυτήν την στιγμή

Με πυκνό χιόνι ξύπνησε η βόρεια Ελλάδα ενώ χιονοθύελλα έπληξε το Άγιο Όρος. Οι χιονοπτώσεις ξεκίνησαν από τα βόρεια τμήματα της χώρας και βρίσκονται σε εξέλιξη στη Θήβα αλλά και σε αρκετές περιοχές του νομού Ηλείας και Κορινθίας.

Πυκνή χιονόπτωση στο Αγιον Όρος

{https://www.facebook.com/reel/631719516690640/}

{https://www.facebook.com/Forecastweather.Greece/posts/pfbid02CuFUxJ9s3SJuJrBFYeq6i6g2AiGqYGLtRCNfYdQsMutM5nJABvpC2JrSzJYaZVs3l}

Στα λευκά ντύθηκε ή Πρώτη Σερρών με -2C

{https://www.facebook.com/Forecastweather.Greece/posts/pfbid025S85KHEbHmg31QqD36L1Ckj8rADdgZgAAWqpu5W7FNZXzRCpgKc2Zvrk31TD6Dmxl}

Χιονόπτωση αυτή την ώρα και στην πόλη της Θήβας

{https://www.facebook.com/share/r/1D97rGjE9r/}

Χιονίζει στην Τρίπολη και στα Τρίκαλα Κορινθίας

{https://www.facebook.com/Forecastweather.Greece/posts/pfbid026daeDQtMa8qVuWrDuXP5QgfpLDn7siFVRDpxcm6kr1q5aKYnKDiHVdrRqatrLAZ3l}

Χιονίζει στο Γεωργίτσι Λακωνίας, 800 μέτρα υψόμετρο στον βορειοανατολικό Ταϋγετο

{https://www.facebook.com/share/r/1ZJ1W1aWmy/}

Χιονισμένη Νέδουσα Μεσσηνίας σε υψόμετρο 700 μέτρων

{https://www.facebook.com/share/v/1X9kfnRAjH/}

Χιονίζει στα ορεινά της Ζαχάρως Ηλείας - Μετά από 13 χρόνια και συγκεκριμένα στο χωριό της Σμέρνας και στο βουνό ονομάζεται Λαπίθας

{facebook.com/reel/884290947324108/}

Χιόνια στην Ανδρίτσαινα

{https://www.facebook.com/Forecastweather.Greece/posts/pfbid0Lu4qCFQsGDs8krNr1LCj6kJg23561SfARfEn7ew3FEE5qDBbNRVzn3QZGioWk8kul}

Στα λευκά ντύνεται η ορεινή Ηλεία βίντεο από το χωριό Λάσδικα Ηλείας

{https://www.facebook.com/reel/1583386059362752}

Λευκό τοπίο από τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή Κοιλιωμένο Ζακύνθου

{https://www.facebook.com/reel/1239638531370456/}