Το «lüften» μπορεί να αλλάξει τον αέρα μέσα στο σπίτι σε λίγα λεπτά.

Βρισκόμαστε σχεδόν στην καρδιά του χειμώνα, το κρύο είναι τσουχτερό και τα παράθυρα ερμητικά κλειστά. Αποτέλεσμα; ο αέρας δεν ανανεώνεται και το σπίτι «κρατάει» μία μυρωδιά που σίγουρα δεν τη λες φρέσκια.

Άρα τι κάνουμε; Η λύση είναι μία: η γερμανική συνήθεια για πιο φρέσκο ε​εσωτερικό αέρα αυτόν τον χειμώνα. Η παραδοσιακή γερμανική συνήθεια ονομάζεται «lüften» και μπορεί να το αλλάξει τον αέρα μέσα στο σπίτι σε λίγα λεπτά. Στην ουσία δεν πολυδιαφέρει από αυτό που συμβαίνει και στην Ελλάδα όταν αερίζουμε το πρωί συνήθως το σπίτι αλλά οι Γερμανοί έχουν το ιδανικό χρονοδιάγραμμα ανά εποχή και ώρα, για να είναι πιο αποδοτικό.

Μία μόλις μικρή ριπή φρέσκου αέρα μέσα από τα ορθάνοιχτα παράθυρα κάποιες φορές την ημέρα, μπορεί να απομακρύνει την υγρασία, τα αλλεργιογόνα και τις επίμονες οσμές, ενώ παράλληλα επιτρέπει να περάσει στο σπίτι καθαρότερος, πλούσιος σε οξυγόνο αέρας.

Οι Γερμανοί βασίζονται στο lüften για φρέσκο αέραστα σπίτια, τα σχολεία, τα γραφεία και άλλους δημόσιους χώρους τους. Η συγκεκριμένη πρακτική μάλλιστα είναι ακόμη και γραμμένη σε μισθωτήρια διαμερισμάτων.

Τι ακριβώς είναι το lüften και πώς γίνεται;

«Το lüften είναι μια παραδοσιακή πρακτική, όπου ανοίγεις τα παράθυρα του σπιτιού για να εισέλθει φρέσκος αέρας στο σπίτι, και να ανανεωθεί η ατμόσφαιρα», λέει η Lauren Riddei, διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων για ευεξία στο σπίτι και διευθύνουσα σύμβουλος της Haus Holistics.

Υπάρχουν κάποιοι τρόποι για να το καταφέρεις αυτό, ανάλογα με την εποχή του χρόνου, την ώρα της ημέρας και το μέγεθος του σπιτιού.

Για μικρότερους χώρους, το άνοιγμα όλων των παραθύρων σε ένα δωμάτιο για λίγα λεπτά είναι συχνά αρκετό για να βελτιωθεί η ποιότητα του εσωτερικού αέρα. Όταν έχεις ένα μεγαλύτερο σπίτι, είναι καλή ιδέα να ανοίγεις όλα τα παράθυρα το πρωί, το βράδυ ή και και τις δύο φορές για να εισέλθει δροσερός αέρας και να φύγει ο ζεστός, υγρός αέρας.

Πώς λειτουργεί το lüften;

Ο στόχος του lüften είναι να αυξήσει την ποσότητα οξυγόνου μέσα στο σπίτι, επιτρέποντας παράλληλα τη διαφυγή της περίσσειας διοξειδίου του άνθρακα και της υγρασίας. «Το lüften λειτουργεί απλώς ανοίγοντας τα παράθυρά είτε το πρωί είτε το βράδυ για να απελευθερώσει την περίσσεια συσσώρευσης διοξειδίου του άνθρακα, μούχλας, βακτηρίων, αλλεργιογόνων κ.λπ, επιτρέποντας παράλληλα την επιστροφή του οξυγόνου στο εσωτερικό περιβάλλον», λέει η Riddei.

Ανάλογα με την εποχή, το lüften μπορεί να γίνει σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα και για διαφορετικό χρονικό όριο. Το καλοκαίρι, άνοιξε όλα τα παράθυρα διάπλατα περίπου δύο φορές την ημέρα για μισή ώρα.

Την άνοιξη και το φθινόπωρο, μειώσε τον χρόνο που τα παράθυρα είναι ανοιχτά σε περίπου 10 έως 15 λεπτά δύο φορές την ημέρα και τον χειμώνα, τα παράθυρα θα πρέπει να είναι ανοιχτά μόνο για περίπου πέντε έως 10 λεπτά δύο φορές την ημέρα.

Γιατί το lüften θεωρείται ωφέλιμο;

Γενικά, εξασκώντας το lüften, μπορεί κάποιος να βελτιώσει την ποιότητα του αέρα σε εσωτερικούς χώρους και παράλληλα να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης της μούχλας.

Ο δροσερός, πλούσιος σε οξυγόνο αέρας βοηθά επίσης στον καλύτερο ύπνο το βράδυ, ενώ το άνοιγμα των παραθύρων κατά την άνοιξη και το φθινόπωρο μπορεί να διατηρήσει την αίσθηση άνεσης στο σπίτι.

«Το lüften δεν είναι μόνο μια γρήγορη και εύκολη συνήθεια, αλλά είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να απελευθερώσετε πιθανές πτητικές οργανικές ενώσεις, μούχλα, αλλεργιογόνα ή βακτήρια που μπορούν να συσσωρευτούν μέσα στους κλειστούς χώρους», λέει η Riddei.

Γιατί πρέπει να υιοθετήσεις την πρακτική του lüften;

Η υιοθέτηση του Lüften ως τακτική πρακτική μπορεί να βελτιώσει την άνεση στο σπίτι και την ποιότητα του αέρα. Είναι επίσης μια εύκολη πρακτική που δεν απαιτεί πολύ χρόνο ή μεγάλη προσπάθεια. «Προσωπικά, προτιμώ να ανοίγω ελαφρώς τα παράθυρά μου το πρωί καθώς ασχολούμαι με τις δουλειές μου», λέει η Riddei. «Τα κρύα χειμωνιάτικα βράδια, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να ανοίγω τα παράθυρά μου για λίγα λεπτά πριν κοιμηθώ. Όχι μόνο πέφτει η θερμοκρασία, επιτρέποντας έναν βαθύτερο ύπνο, αλλά βελτιώνεται και η ποιότητα του εσωτερικού αέρα».

