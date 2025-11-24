«Να μ’ αγαπάς», απόψε στις 20:00.

Όλες οι εξελίξεις από το σημερινό επεισόδιο της σειράς, «Να μ’ αγαπάς».

Ο Άγγελος αποκαλύπτει στον Λευτέρη πως γνωρίζει ότι εκείνος και η Φωτεινή είναι παιδιά της Ζωής…

Η Σοφία επιστρέφει από το «μυστηριώδες» ταξίδι της, με ύφος αλλιώτικο και διάθεση εκδικητική, προκαλώντας ανησυχία στη Ζωή και τη Νικαίτη.

Ο Λευτέρης αναρρώνει από τον ξυλοδαρμό και ο Άγγελος του αποκαλύπτει ότι ξέρει το μυστικό του.

Η Φωτεινή προσλαμβάνεται ως βοηθός του Ορφέα, κόντρα στη θέληση του Θεόφιλου.

Η Άννα, εγκλωβισμένη, κάνει δειλά βήματα προσέγγισης προς τον Λευτέρη.

Ο Άγγελος εισβάλει δυναμικά στον Όμιλο ως νέος συνέταιρος, φέρνοντας χρήμα και αναστάτωση.

Ο Λευτέρης παίρνει εκδίκηση από τον Χάρη, ενώ η Σοφία σφίγγει όλο και πιο ασφυκτικά τον κλοιό γύρω από τη Ζωή.

«Να μ’ αγαπάς», Δευτέρα με Πέμπτη στις 20:00.