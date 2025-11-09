«Ήρθε μια μέρα στο σπίτι του ηθοποιού» φανέρωσε η Άννα Φόνσου.

Για τη γνωριμία της με τον ιερέα που συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών, μίλησε η ηθοποιός, Άννα Φόνσου.

Ο άνδρας είχε γίνει γνωστός πριν χρόνια ως μοντέλο και είχε δημιουργήσει αίσθηση με τις απόψεις του για την εκκλησία. Στη συνέχεια έγινε ιερέας των Παλαιοημερολογιτών και μάλιστα Αρχιεπίσκοπος. Πριν λίγα χρόνια δημιούργησε κανάλι στο YouTube με συνταγές μαγειρικής.

Ωστόσο, εν τέλει αποδείχθηκε ότι χρησιμοποιούσε την ιδιότητά του ως ιερέας για να κρύβει ναρκωτικά μέσα στην εκκλησία. Σημειώνεται πως η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη και δεύτερου ιερέα.

«Δεν τον γνώριζα, απλώς είχε έρθει μια μέρα στο σπίτι του ηθοποιού με έναν άλλο παπά και τη μητέρα του και είπε: ''Τι ωραία εδώ, θέλω να μου κάνετε ένα τραπέζι μεγάλο''. Μου είπε ότι έφερε μια πίτα του Αγίου Φανουρίου. Μου είπε ότι λειτουργεί στην περιοχή του Περιστερίου και αν θέλουμε να πάμε για να κάνουμε ένα τραπέζι», ανέφερε στο MEGA η Άννα Φόνσου.

Στη συνέχεια η Άννα Φόνσου ανέφερε πως της έδωσε το τηλέφωνό του, εκείνη όμως δεν το κράτησε: «Δεν τον βρήκα ποτέ, όχι γιατί πονηρεύτηκα κάτι, δεν τον πήρα γιατί δεν χρειαζόταν να έρθει να μας κάνει ένας παππάς τραπέζι», συμπλήρωσε η Άννα Φόνσου στην εκπομπή Εξελίξεις Τώρα.

Συνολικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας συνελήφθησαν 8 άτομα, από τα οποία 6 ήταν μέλη της οργάνωσης. Σε έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κοκαΐνη βάρους 2.238 γραμμαρίων, ακατέργαστη κάνναβη βάρους 9.092,6 γραμμαρίων, καθώς και το χρηματικό ποσό των 4.380 ευρώ και 24.500 Λεκ Αλβανίας.