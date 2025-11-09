Όπως περιέγραψε, «έπιασα πάτο» και δηλώνει τυχερός που ήταν κάποιος δίπλα του ώστε να τον πάει στο νοσοκομείο.

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος μίλησε στο «Χαμογέλα και Πάλι!» για την τηλεόραση και την παρουσία του σε αυτή.

«Η τηλεόραση προέκυψε τυχαία. Όσοι είχαμε Χρυσό Σκούφο, έρχονται από την παραγωγή του MasterChef. Δυο μέρες πριν το MasterChef μου είπαν ότι ο τρίτος της κριτικής επιτροπής δεν συμφώνησε και παίρνω εγώ την θέση του. Με την Φαίη Σκορδά συνεργαζόμαστε 4 χρόνια τώρα. Την αγαπώ, είναι ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων που είναι κάτι που με εκπροσωπεί ως άνθρωπο. μου αρέσει η παρουσία μου στο Buongiorno γιατί δεν είναι «κλασική» μαγειρική. Με τον Ουγγαρέζο κάνουμε «σόου». Βλέπω άλλα νούμερα και όχι τηλεόρασης όμως», είπε αρχικά ο Δημήτρης Σκαρμούτσος.

Στην προσωπική του ζωή, περέγραψε πως «είμαι ήρεμος, χαζομπαμπάς και απολαμβάνω τη ζωή. δεν έχω ρίξει ποτέ γυναίκα με το φαγητό μου, αλλά με τον χαρακτήρα μου. είμαι ντροπαλός με τις γυναίκες, δεν τις προσεγγίζω. Οι γυναίκες είναι εξυπνότερες από εμάς, έχω μάθει πάρα πολλά από αυτές, και έχω πάρει και δύο παιδιά. δεν είμαι σκληρός άντρας, κλαίω συχνά».

Για την περίοδο που ήταν εξαρτημένος από ναρκωτικά ο Δημήτρης Σκαρμούτσος παραδέχθηκε: «Η εξάρτησή μου διήρκησε πριν 15 χρόνια. Ξεκίνησε στα 16 και σταμάτησε στα 30. Ήμουν στην Αμερική τότε. Είχα μείνει 61 κιλά, είχα πιάσει πάτο. Αν δεν πιάσεις πάτο και απομακρυνθούν όλοι από εσένα, δεν μπορείς να απεξαρτηθείς. Τρεις φορές πήγα να πεθάνω από υπερβολική δόση. Ήμουν τυχερός που ήταν κάποιος δίπλα μου και με πήγε στο νοσοκομείο. Έχασα τα πάντα, πήγαν να με βοηθήσουν και τους έδιωχνα. Δεν ήθελα ανθρώπους στον δόμο της απεξάρτησής μου, είναι μοναχικός δρόμος».

