Ο Satterthwaite ισχυρίζεται ότι ο ράπερ άφησε έγκυο την εκλιπούσα μητέρα του, Wanda Satterthwaite, τη δεκαετία του '90. Ο Jay-Z ωστόσο έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι είναι ο πατέρας του.

Ο Rymir Satterthwaite κατέθεσε μια αγωγή πατρότητας, ισχυριζόμενος ότι είναι γιος του Jay-Z αλλά το δικαστήριο την απέρριψε.

Σε έγγραφα που επικαλείται το Page Six, αναφέρεται πως δικαστής της Καλιφόρνια έκανε δεκτή την αίτηση του ράπερ να απορρίψει την ομοσπονδιακή αγωγή πατρότητας που κατατέθηκε φέτος. Παρά το γεγονός ότι επανειλημμένα ισχυρίστηκε ότι είναι γιος του Jay-Z, η απόφαση αυτή σημαίνει ότι ο 30χρονος Satterthwaite, δεν μπορεί πλέον να καταθέσει την ίδια αγωγή ή να ζητήσει τεστ πατρότητας από τον Jay-Z για να αποδείξει ότι είναι γιος του.

Ο Satterthwaite ισχυρίζεται ότι ο ράπερ άφησε έγκυο την εκλιπούσα μητέρα του, Wanda Satterthwaite, τη δεκαετία του '90. Ο Jay-Z ωστόσο έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι είναι ο πατέρας του.

Νωρίτερα ο 30χρονος είχε καταθέσει άλλη αγωγή την οποία απέσυρε στη συνέχεια. «Πράγματι απέσυρα την υπόθεσή μου», έγραψε σε ανάρτησή του στο Instagram στις 27 Ιουλίου, προσθέτοντας ότι εγκατέλειπε την αγωγή επειδή υπήρχαν πολλά που «συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τόνισε όμως ότι «δεν έχω σταματήσει τον αγώνα μου. Πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να παίξουμε σκάκι, όχι ντάμα». Τότε οι δικηγόροι του ράπερ 55χρονου ράπερ επέκριναν τους μακροχρόνιους ισχυρισμούς περί πατρότητας ως «παρενόχληση».

«Οι κατασκευασμένοι ισχυρισμοί έχουν εξεταστεί - και απορριφθεί - σε πολλά άλλα δικαστήρια», αναφέρουν τα έγγραφα, περιγράφοντας τις νομικές ενέργειες ως «απλώς τις τελευταίεςσε μια «δεκαετία παρενόχλησης».

Ο 30χρονος αρνήθηκε σε έγγραφα ότι υπέβαλε την αγωγή για να λάβει αναδρομικά διατροφή, αλλά ισχυρίστηκε αντ' αυτού ότι ζητούσε αποζημίωση για τη φήμη και τη συναισθηματική του δυσφορία.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε στα αρχικά έγγραφα ότι ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης «διέπραξε απάτη σε πολλά δικαστήρια, διαστρέβλωσε γεγονότα, παρενέβη στην ορθή δικονομική διαδικασία και εκμεταλλεύτηκε τα νομικά συστήματα σε πολλές δικαιοδοσίες για να καταστείλει την αξίωση πατρότητας του ενάγοντος Rymir».

Τον Μάιο του 2023, ο Rymir υπέβαλε δικαστική εντολή με σκοπό να αναγκάσει τον Jay- Z να κάνει τεστ DNA. Εκείνη την εποχή, ο Rymir ορκίστηκε να μην υποχωρήσει. «Αυτό δεν θα τελειώσει μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη», είχε πει στη Daily Mail το 2023. «Δεν θα σταματήσω να αγωνίζομαι γι' αυτό μέχρι να κερδίσω. Και θα κερδίσω επειδή ο νόμος είναι με το μέρος μας».

Ο δικηγόρος του ράπερ το απάντησε σε επιστολή του πως «οι ισχυρισμοί έχουν προηγουμένως εξεταστεί διεξοδικά από τα δικαστήρια και έχουν διαψευσθεί. Είμαι σίγουρος ότι αυτό θα είναι το αποτέλεσμα οποιωνδήποτε καταθέσεων που εξετάζει αυτή τη στιγμή ο κ. Satterthwaite».

Ο 30χρονος, ο οποίος είναι και ο ίδιος επίδοξος ράπερ, ισχυρίστηκε ότι η μητέρα του, Wanda, του είπε ότι ο Jay-Z είναι ο βιολογικός του πατέρας όταν ήταν οκτώ ετών. Πριν από τον θάνατό της το 2016, η Wanda κατέθεσε αστική αγωγή στο Νιου Τζέρσεϊ ζητώντας διατροφή από τον Jay-Z, με τον οποίο ισχυρίστηκε ότι είχε μια περιστασιακή σχέση.

Η αγωγή απορρίφθηκε με το σκεπτικό ότι είχε κατατεθεί σε λάθος πολιτεία και δεν κατατέθηκε ξανά μέχρι που ο γιος της υπέβαλε τα αντίστοιχα έγγραφα το 2014.

Το θέμα δημοσιοποιήθηκε την επόμενη χρονιά, το 2015, όταν εμφανίστηκαν έγγραφα που ισχυρίζονταν ότι ο Jay- Z είπε ψέματα σε δικαστήριο του Νιου Τζέρσεϊ για να αποφύγει να κάνει τεστ DNA.

Με πληροφορίες του Page Six