Η νέα ανάρτηση της Αγγελικής Νικολούλη για τον χαμό της μητέρας της.

Με μια πρόταση, που προσδίδει ταυτόχρονα τον πόνο που νιώθει, αποχαιρετά η Αγγελική Νικολούλη την μητέρα της, η οποία πέθανε το περασμένο Σάββατο.

«Καλό σου ταξίδι μανούλα μου» έγραψε η Αγγελική Νικολούλη στα social media.

Xθες Κυριακή είχε μοιραστεί μια ασπρόμαυρη φωτογραφία της μητέρας της να μυρίζει ένα λουλούδι.

Μάλιστα έγραφε στην ανάρτησή της: «Μανούλα μου… Έφυγες αθόρυβα μες στη νύχτα για το ταξίδι που δεν έχει γυρισμό. Πέταξε η ψυχούλα σου σαν πουλάκι απ’ το ανοικτό παράθυρο. Κουράστηκες γλυκιά μου να παλεύεις μια ζωή και αποφάσισες να ακολουθήσεις χαμογελαστή τον χάρο, που σε γυρόφερνε.

Πώς έγινε και τα βρήκες ΕΣΥ με αυτόν που πολεμούσες τόσο καιρό, δεν μπορώ να το χωνέψω. Μου λείπεις κοριτσάκι μου. Η απουσία σου με πληγώνει. Αν κάτι μαλακώνει τούτο τον πόνο, είναι η σκέψη ότι θα ανταμώσεις τα εγγόνια σου. Τον Άγγελο και τον Διονύση. Τα παιδιά μας που χάσαμε. Ξέρω ότι θα είσαι ο φύλακας άγγελος τους.Ξέρω ότι από κει πάνω θα φωτίζεις και το δικό μου το δρόμο. “Δεν πεθαίνουν καρδούλα μου αυτοί που αγαπάμε”. Αυτό μου έλεγες και αυτό κρατώ μες στην ψυχή μου. Καληνύχτα ΜΑΝΟΥΛΑ…».

Καλό της ταξίδι...