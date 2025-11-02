Τι είπε για τον σύζυγό της και το όνειρο της υιοθεσίας.

Η ηθοποιός, Βίκυ Βολιώτη βρέθηκε καλεσμένη σε εκπομπη της ΕΡΤ και αναφέρθηκε στην υιοθεσία της 10χρονης, πλέον, κόρη της, την οποία περιγράφει ως ένα πολύ όμορφο ταξίδι.

Η ίδια, μιλώντας για την κόρη της, είπε πως προσπαθεί να περνάει μαζί της όσο περισσότερο χρόνο μπορεί, αν και εκείνη έχει ήδη πολύ βαρύ πρόγραμμα.

Ακόμη, τόνισε πως η μητρότητα δεν αποτελούσε για εκείνη προτεραιότητα ανέκαθεν και πως ένα παιδί, είτε βιολογικό είτε υιοθετημένο δίνει πολλή αγάπη στους γονείς του.

Δείτε όσα είπε για την κόρη της:

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddyb8gciz7s1?integrationId=40599y14juihe6ly}