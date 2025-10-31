«Υγεία πάνω από όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου, κάθε Σαββατοκύριακο στον ΑΝΤ1.

Το «Υγεία πάνω απ’ όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου, κάθε Σαββατοκύριακο στις 13:30 στον ΑΝΤ1, βάζει την υγεία μας σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 14η χρονιά, αναδεικνύει και παρουσιάζει θέματα που αφορούν στη σωματική και ψυχική μας υγεία με κύριο στόχο την ευζωία, μέσα από την πρόληψη και τη σωστή αντιμετώπιση σωματικών παθήσεων και ψυχικών διαταραχών.

Με τη συμβολή κορυφαίων ειδικών παρουσιάζονται όλα τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα και οι ιατρικές εξελίξεις σε παγκόσμια κλίμακα.

Όσα θα δούμε το Σάββατο 1η και την Κυριακή 2 Νοεμβρίου στον ΑΝΤ1

Σάββατο 1η Νοεμβρίου στις 13:30.

• Πώς συνδέεται το χρόνιο στρες με την όρεξη, τα κιλά και τον μεταβολισμό μας;

• Δηλητηρίαση από αλκοόλ και ποτά «μπόμπες». Τι πρέπει να γνωρίζουμε;

• Αποτελεσματικές νέες οδηγίες για την αντιμετώπιση των αλλεργιών από φιστίκια στα παιδιά μας.

• ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ με τη συνεργασία του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού: Δείχνουμε ΚΑΡΠΑ σε άνθρωπο που δεν αναπνέει.

Κυριακή 2 Νοεμβρίου στις 13:30

• Γιατί πρέπει να καλλιεργούμε την ενσυναίσθηση στα παιδιά μας;

• Ευτυχισμένη Τρίτη ηλικία. Χρήσιμες συμβουλές από έναν 85χρονο.

• Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την ενέργεια και ευεξία μας με τη βοήθεια της οστεοπαθητικής;

• ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Πότε επιβάλλεται η γαστροσκόπηση στο ζώο μας;

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου. Σαββατοκύριακο στις 13:30 στον ANT1.

{https://www.youtube.com/watch?v=IEWJMSoXq-A}