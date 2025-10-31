«Είχαμε γνωριστεί πριν από περίπου οκτώ χρόνια».

Η Μαρία Αντωνά ήταν καλεσμένη στο χθεσινοβραδινό επεισόδιο της εκπομπής «Στην αγκαλιά του Φάνη» με τον Φάνη Λαμπρόπουλο στον ΣΚΑΪ. Η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός μίλησε, μεταξύ άλλων, για τον Γιώργο Λιάγκα και αποκάλυψε λεπτομέρειες από την πρώτη τους γνωριμία.

«Είχαμε γνωριστεί πριν από περίπου οκτώ χρόνια. Είχα κάνει ένα δοκιμαστικό για την late night εκπομπή που παρουσίαζε τότε στον ΑΝΤ1. Ήμουν ένα από τα πρόσωπα που μου είχε προτείνει ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, θεωρώντας ότι θα ταίριαζα στο concept της εκπομπής. Η πρώτη μας γνωριμία έγινε εκείνη την περίοδο, αλλά τελικά δεν πήρα τη θέση, καθώς είχε επιλεγεί η Νικολέττα Ράλλη», αποκάλυψε η Αντωνά.

Στη συνέχεια, η ίδια εξομολογήθηκε: «Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Για να βρίσκομαι εκεί που είμαι σήμερα, είμαι ερωτευμένη. Πάντα ονειρευόμουν να έχω ένα ζεστό σπίτι, να μαγειρεύω, να περνάμε χρόνο με φίλους και να ζούμε όμορφες στιγμές παρέα. Τώρα βρίσκομαι σε αυτή τη φάση. Αυτό που εκτιμώ στον Γιώργο είναι η ειλικρίνειά του· δεν υποκρίνεται για να γίνει αρεστός, κάτι που απαιτεί μεγάλη τόλμη. Δεν μου αρέσει να βλέπω hate, όχι μόνο για εκείνον, αλλά γενικά. Ο κόσμος θα έπρεπε να είναι πιο ελαστικός και να δείχνει περισσότερη ενσυναίσθηση».

