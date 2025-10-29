Το πάνελ του Happy Day σχολίασε την αντίδραση της Μίνας Καραμήτρου απέναντι στον μελισσοκόμο.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή πήρε θέση σχετικά με το πολύ συζητημένο περιστατικό ανάμεσα στη Μίνα Καραμήτρου και τον μελισσοκόμο Αλέξανδρο Γιαννακόπουλο, το οποίο προκάλεσε έντονα σχόλια στα social media αλλά και στα τηλεοπτικά πάνελ.

Η παρουσιάστρια του ALPHA σχολίασε στον αέρα της εκπομπής της πως, κατά τη γνώμη της, η Μίνα Καραμήτρου δεν γέλασε λόγω της εμφάνισης του καλεσμένου της, αλλά εξαιτίας κάποιου σχολίου που ακούστηκε στο ακουστικό της.

«Εγώ δεν πιστεύω ότι η κυρία Καραμήτρου γέλασε επειδή τον είδε. Κάποιος θα της είπε κάτι στο ακουστικό, π.χ. δες κουπ», ανέφερε χαρακτηριστικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή, προσπαθώντας να δώσει μία διαφορετική οπτική στο περιστατικό.

Η παρουσιάστρια πρόσθεσε πως ο μελισσοκόμος πιθανότατα αισθάνθηκε άβολα από την πρώτη τους συνάντηση, κάτι που οδήγησε τη δημοσιογράφο να του τηλεφωνήσει για να του ζητήσει συγγνώμη.

«Αν κατάλαβα σωστά, ενώ στην αρχή πήγε να το πάρει στην πλάκα ότι βρέθηκε ο άνθρωπος που την αιφνιδίασε, από τη δεύτερη εμφάνιση κατάλαβα ότι θορυβήθηκε και του τηλεφώνησε να ζητήσει συγγνώμη, γιατί ένιωσε ότι τον έφερε σε δύσκολη θέση», είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Από την πλευρά της, η Τίνα Μεσσαροπούλου σχολίασε:

«Θορυβήθηκε το λες πολύ ευγενικά. Νομίζω ότι ο κύριος εκνευρίστηκε. Ο άνθρωπος πειράχτηκε. Από την άλλη, δεν θα γίνω συνήγορος της Μίνας Καραμήτρου, αλλά όταν επιλέγεις να έχεις μία τόσο εκκεντρική εμφάνιση… ξέρεις ότι δεν περνάς απαρατήρητος».

Ο Αλέξανδρος Γιαννακόπουλος, γνωστός μελισσοκόμος, βρέθηκε για πρώτη φορά καλεσμένος στην εκπομπή της Μίνας Καραμήτρου στο OPEN, όπου η δημοσιογράφος δεν μπόρεσε να κρύψει τον αιφνιδιασμό της μπροστά στην κάμερα. Μετά τον σάλο που δημιουργήθηκε, η ίδια τον κάλεσε ξανά στην εκπομπή της, σε μία προσπάθεια να αποκαταστήσει το κλίμα.