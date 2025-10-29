Η ηθοποιός μίλησε και για τον ανταγωνισμό του χώρου και αποκάλυψε ότι στα καμαρίνια ψιθύριζαν ότι είναι λεσβία.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», η Μαριάννα Κουράκου μίλησε για την πορεία της στην υποκριτική, η οποία, όπως αποκάλυψε, διακόπηκε απότομα εξαιτίας ενός συγκεκριμένου γεγονότος.

Αναφερόμενη στους συμπρωταγωνιστές της, δήλωσε: «Δεν μου έκανε καμία εντύπωση όταν μου είπαν ότι θα παίξω με τον Κακκαβά ή τον Μπάρκουλη. Ήταν κούκλοι, αλλά εγώ έκανα τη δουλειά μου και δεν αγχώθηκα ποτέ. Ο Μπάρκουλης ήταν γλυκύτατος, χαριτωμένος, ευγενικός. Ο Άλκης Γιανακάς, από την άλλη, ήταν ένα παιδί πολύ χαμηλών τόνων. Δεν ήθελε να προβάλλεται, αν και ήταν κούκλος· για μένα ήταν ο πιο όμορφος από όλους».

Η ηθοποιός δεν δίστασε να μιλήσει για τα ψευδή σχόλια που άκουγε στα καμαρίνια: «Το χειρότερο που άκουσα ήταν – ντρέπομαι να το πω – ότι ήμουν λεσβία, επειδή δεν εμφάνιζα κάποια σχέση μου. Μετά έλεγαν: Ας πούμε ότι σε έκλεψε ο τάδε πρίγκιπας, για να γίνω εξώφυλλο. Εγώ είχα εμπιστοσύνη στον εαυτό μου και στη δουλειά μου και δεν ασχολιόμουν με αυτά».

Στη συνέχεια, αποκάλυψε το περιστατικό που άλλαξε την πορεία της: «Τελειώνοντας το Εθνικό, ο Μινωτής με είχε επιλέξει για να παίξω στο Ηρώδειο τη Θυσία του Αβραάμ. Κάναμε πρόβες και υποτίθεται ότι το καλοκαίρι θα ξεκινούσαμε. Όμως, όταν έδωσα εξετάσεις, η Άννα Συνοδινού με βαθμολόγησε με 0 στα 10. Όταν τη ρώτησαν γιατί, απάντησε: Ας της βάλουμε 5. Αυτό μου άλλαξε όλη τη ζωή και την καριέρα. Έχασα την καριέρα μου, ενώ ονειρευόμουν να τη χτίσω μέσα από το Εθνικό Θέατρο. Τη θαύμαζα τόσο πολύ… αλλά τελικά, με τον τρόπο μου, την εκδικήθηκα. Ήταν κακία αυτό που μου έκανε· το μηδέν δεν ήταν κριτική, ήταν κριτική κακίας, ενώ είχα πάρει άριστα από όλους τους άλλους, από μια επιτροπή με Κυβέλη, Καραντινό και άλλους σημαντικούς».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddu2q9tsq2hl?integrationId=40599y14juihe6ly}