Η Δανάη Μιχαλάκη μοιράζεται με ειλικρίνεια τη νέα πραγματικότητα που βιώνει ως μητέρα και καλλιτέχνιδα.

Τη Δανάη Μιχαλάκη, η οποία φέτος συμμετέχει στη σειρά «Grand Hotel», φιλοξένησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο «The 2Night Show».

Η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε για την πολυαναμενόμενη τηλεοπτική της επιστροφή, μετά τη γέννηση της κόρης της, αλλά και για τη νέα της καθημερινότητα ως μητέρα και σύζυγος του Γιώργου Παπαγεωργίου.

Η περίοδος της εγκυμοσύνης

Η Δανάη θυμήθηκε τα πρώτα σημάδια της εγκυμοσύνης, αποκαλύπτοντας πως κατάλαβε σχεδόν αμέσως ότι είναι έγκυος:

«Είχα καθυστέρηση και το ένιωθα, αλλά δεν έκανα τεστ μέχρι να επιστρέψει ο Γιώργος, που έλειπε εκτός Αθηνών. Μόλις γύρισε, το κάναμε μαζί και όταν είδαμε το αποτέλεσμα, η χαρά μας ήταν απερίγραπτη».

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι εργαζόταν κανονικά στα γυρίσματα της σειράς «Παραλία» μέχρι λίγο πριν μπει στον ένατο μήνα:

«Στην αρχή είχα πολλούς εμετούς και έχασα αρκετά γυρίσματα, αλλά η παραγωγή στάθηκε δίπλα μου με μεγάλη υπομονή. Δεν ήταν δύσκολη εγκυμοσύνη, αλλά είχε την ταλαιπωρία της».

Με χαμόγελο συμπλήρωσε πως από την αρχή επιθυμούσε να αποκτήσει κοριτσάκι:

«Ήθελα πολύ να κάνω κορίτσι. Μου αρέσουν οι φουστίτσες, τα φιογκάκια, και νιώθω ότι έχω καλύτερη επικοινωνία με τα κορίτσια — τουλάχιστον με τη δική μου! Δεν αποκλείω δεύτερο παιδί, αλλά προς το παρόν είμαστε πολύ καλά έτσι όπως είμαστε».

Ο ερχομός της κόρης της

Μιλώντας για τη γέννα και τις πρώτες μέρες στο σπίτι, η ηθοποιός περιέγραψε τη στιγμή που κράτησε για πρώτη φορά το παιδί της:

«Η μικρή μας ήρθε δύο εβδομάδες νωρίτερα. Η διαδικασία κράτησε πέντε ώρες και ο Γιώργος ήταν δίπλα μου σε όλη τη διάρκεια. Όταν την πήρα αγκαλιά, ήταν κάτι μαγικό — δεν υπάρχουν λόγια να το περιγράψεις».

Η φροντίδα του κατοικιδίου τους, του Ρόκι, ήταν από τις πρώτες της έγνοιες:

«Ήθελα να νιώσει πως παραμένει μέλος της οικογένειας. Μετά όλα μπήκαν στη θέση τους· συνηθίσαμε, περάσαμε τα δύσκολα βράδια και μάθαμε ο ένας τον άλλον».