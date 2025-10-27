Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στο Σαντιάγο Μπερναμπέου μαζί με τον γιο του, Παύλο, για να παρακολουθήσει το Ρεάλ - Μπαρτσελόνα.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ετοιμάζεται για τα ...Όσκαρ, όπως έγραψε ο ίδιο σε ανάρτησή του ποζάροντας δίπλα από την Πενέλοπε Κρουζ.

Η εικόνα σίγουρα δεν είναι ό,τι πιο συνηθισμένο ωστόσο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανάρτησε μία φωτογραφία του α χαμογελά δίπλα στην επίσης χαμογελαστή Πενέλοπε Κρουζ. Αυτό συνέβη στο Μπερναμπέου, όπου βρέθηκαν και οι δύο.

Στον ίδιο αγώνα βρέθηκε και η Οσκαρική Ισπανίδα ηθοποιός όπου όπως φαίνεται δεν του αρνήθηκε μία φωτογραφία.

{https://www.instagram.com/p/DQUK9g5DE0R/?hl=el}