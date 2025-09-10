Γιαννακόπουλος για το Final 4 της Euroleague: Τα συγχαρητήρια όταν θα το σηκώνουμε

Το σχόλιο του Γιαννακόπουλου για την επιστροφή του Final 4 της Euroleague στην Αθήνα.

Με ένα story στο Instagram σχολίασε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος το γεγονός ότι το Final Four 2026 της Euroleague θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα.

«Τα συγχαρητήρια όταν θα το σηκώνουμε», δήλωσε, απαντώντας σε μηνύματα που έχει λάβει μετά την απόφαση να διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ η διοργάνωση.

«Ευχαριστώ όλους για τα ατελείωτα μηνύματα και τα συγχαρητήρια για το ότι θα γίνει εδώ το Final Four, αλλά… όχι δεν τα αποδέχομαι, δεν τα αξίζω. Τα συγχαρητήρια αξίζουν στην πολιτική ηγεσία, σε όσους ασχολήθηκαν για να έρθει εδώ το Final Four», ανέφερε στο story ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

«Είχε να γίνει στην Ελλάδα γίνει πάρα πολλά χρόνια, θεωρώ είναι δίκαιο. Τα συγχαρητήρια όταν θα το σηκώνουμε», συμπλήρωσε.