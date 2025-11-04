Ο Σλούκας συμφώνησε σε επέκταση του συμβολαίου του για άλλον ένα χρόνο.

Ο Κώστας Σλούκας θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα του Παναθηναϊκού έως το 2027, καθώς συμφώνησε σε επέκταση του συμβολαίου του για άλλον ένα χρόνο.

Ο αρχηγός των «πρασίνων» συναντήθηκε με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και συμφωνήθηκε η επέκταση του συμβολαίου του διεθνή γκαρντ με την ομάδα.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε αυτή την εξέλιξη με ένα story στο Instagram, στο οποίο «ενημερώνει» τον γάτο του για τις τελευταίες κινήσεις στην ομάδα. «Τώρα μπορούμε να πάμε να αράξουμε. Υπογράψαμε τον Μήτογλου, τα βρήκαμε και με τον Σλούκα να μείνει. Τι άλλο μένει, να πάρουμε έναν ψηλό που έχουμε 12 και είναι όλοι τραυματίες», ακούγεται ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να λέει στο βίντεο.