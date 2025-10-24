Λίγο πριν τα μεσάνυχτα η Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει ξανά.

Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη έρχεται απόψε στις 23:20, στο MEGA, με στοιχεία «φωτιά» για δύο σκοτεινές υποθέσεις.

Κολωνάκι: Το «Τούνελ» ανοίγει ξανά την πόρτα του μυστηρίου.

Η έρευνα για το θρίλερ της χήρας του υπουργού, που πάγωσε την αθηναϊκή κοινωνία και όχι μόνο, συνεχίζεται με νέες αποκαλύψεις και ανατροπές.

Η εκπομπή εντόπισε ένα ντοκουμέντο που ξεκαθαρίζει το θολό τοπίο για το τι πραγματικά συνέβη εκείνο το βροχερό απόγευμα.

Τα σημάδια στον τόπο μαρτυρούν αυτά που κάποιοι θέλησαν να συγκαλύψουν...



Αποκαλύπτονται νέα καυτά στοιχεία και για άλλη υπόθεση, που θα συζητηθεί.

Παράλληλα, το ψηφιακό κέντρο της εκπομπής συντονίζει την έρευνα για αγνοούμενους συνανθρώπους μας, με τη χρήση νέων τεχνολογικών εργαλείων.

{https://www.youtube.com/watch?v=zflrM6sCoTo}